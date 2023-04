Governador lança Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 nesta segunda-feira (3)

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam oito pessoas e apreenderam dois adolescentes por crimes de direção perigosa e resistência durante operação deflagrada na noite desta sexta-feira (31.03), em Rondonópolis. Na ação, seis motocicletas em situação irregular foram apreendidas.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 5º BPM obteve conhecimento, via redes sociais, sobre um grupo de motociclistas que estariam transitando de maneira perigosa, pela região do Parque de Exposições da cidade. De acordo com os vídeos recebidos, os suspeitos realizavam manobras perigosas, desrespeitando as leis de trânsito, além de promoverem tumulto pelo local.

Os policiais militares se deslocaram até a região informada e constataram os fatos mostrados nas denúncias. Ao visualizarem as viaturas no local, parte dos motociclistas tentou fugir, deixando as motocicletas jogadas no solo, sendo alguns deles detidos após cerco policial.

As equipes identificaram seis motocicletas em situação irregular e que seus respectivos condutores não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, outras quatro pessoas, incluindo dois adolescentes, também foram conduzidas por apresentarem resistência ao trabalho de abordagem policial.

Na sequência, todos os envolvidos e as motocicletas apreendidas foram encaminhados para a Delegacia de Rondonópolis para o registro do boletim de ocorrência e demais providências.

Fonte: Governo MT – MT