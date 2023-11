Governador lança projeto do Lago da Família em Novo São Joaquim: “É um presente de Natal para a cidade”

Durante agenda no município de Novo São Joaquim, nesta sexta-feira (24.11), o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes anunciaram o lançamento do projeto do Lago da Família – um novo espaço de lazer e convívio que vai melhorar a qualidade de vida no município.

A obra será custeada com recursos do Governo do Estado, e de emendas do deputado federal Juarez Costa e do deputado estadual Max Russi, que se comprometeram a contribuir com R$ 1 milhão cada.

O governador contou que a ideia surgiu no deslocamento até o município, quando os deputados apresentaram a proposta do prefeito Leonardo Farias.

“Vamos fazer na entrada da cidade uma belíssima obra para Novo São Joaquim. E, a pedido da primeira-dama, o novo espaço vai se chamar Lago da Família, com uma excelente área de lazer e local para atividades a céu aberto. Algo muito parecido com o que fizemos no Parque das Águas em Cuiabá, durante minha gestão como prefeito. É um presente de Natal para a cidade”, destacou.

Mauro também garantiu que Novo São Joaquim deve presenciar diversas obras de melhoria na cidade nos próximos anos.

“Vocês vão ver muitas ações, vão ver o asfalto melhorando, o recapeamento, as escolas sendo inauguradas. É o trabalho da nossa equipe do Governo de Mato Grosso e dos nossos parceiros sendo feito”, finalizou.