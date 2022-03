Governador Mauro Mendes é favor da manutenção do congelamento do ICMS

Após 22 anos de espera, Alenizaldo Martins de Brito finalmente recebeu a chave da sua casa própria nesta terça-feira (23.03). Aos 66 anos de idade, ele e sua esposa, Tereza de Jesus Brito, de 63 anos, estão entre as 350 famílias beneficiadas com a entrega do Residencial Vida Nova – II Etapa, em Lucas do Rio Verde. As chaves foram entregues pelo governador Mauro Mendes.

“Receber a chave da casa própria é a maior felicidade do mundo. Estou há 22 anos em Lucas do Rio Verde e graças a Deus chegou o dia da realização de um sonho. Meus filhos estão todos criados e a casa é a garantia da tranquilidade”, afirmou Alenizaldo Martins ao lado da sua esposa Tereza, que é surda.

As casas do residencial fazem parte do programa nacional Verde e Amarelo, antigo Minha Casa, Minha Vida. O convênio inicialmente foi firmado entre prefeitura e União, mas o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) destinou R$ 2,2 milhões para a execução de projetos de saneamento e conclusão das obras.

O governador Mauro Mendes destacou a importância dessa parceria entre União, Estado e Município para a realização dos sonhos da população. “A moradia é o sonho de milhares, talvez milhões de famílias por todo país e em Mato Grosso. O Governo do Estado fez um esforço muito grande para realizar esse sonho tão importante e necessário para a vida de muitos mato-grossenses”.

“Estamos presenciando aqui hoje um bom exemplo da parceria entre os três níveis de governo: o federal, que aportou uma parte do recurso, o estadual, que viabilizou a finalização da obra, e o municipal, que isentou várias tarifas de impostos, viabilizando a entrega dessas casas. Infelizmente, não é em todo lugar que podemos contar com essa parceria. O governo de Mato Grosso vem dando reiteradas demonstrações de parcerias e essa é mais uma delas”, destacou o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Santos.

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, ressaltou que os R$ 2,2 milhões investidos pelo Governo do Estado é só uma parte dos R$ 46 milhões destinados a Lucas do Rio Verde em pouco mais de um ano. “Foram investimentos na educação, habitação, saúde, infraestrutura, e sei que ainda tem muito mais pela frente”.

Assinatura de convênios

Ainda em Lucas do Rio Verde, o Estado assinou um convênio com a prefeitura para a construção de 1.536 unidades habitacionais no residencial Águas do Cerrado. O Governo irá repassar R$ 23 milhões, por meio da MT PAR, enquanto o município será o responsável pela entrega do terreno para construção das casas.

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, agradeceu a parceria do governo do Estado para a conclusão das obras e destacou que a casa própria é o sonho de toda família brasileira. “Muito importante a participação do Estado, por meio da Sinfra, que aportou R$ 2,2 milhões. E agora vamos assinar esse convênio, em que o Estado, por meio da MT PAR, vai repassar mais R$ 23 milhões para o Residencial Águas do Cerrado”.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde, Janice Vaz, lembrou do trabalho realizado para finalmente entregar as chaves para os moradores do residencial. “Aproveito o momento para agradecer o nosso governador Mauro Mendes, o vice Otaviano Pivetta e, em especial, a primeira-dama Virginia Mendes, que tem o nosso carinho e respeito pelo apoio social que tem dado ao município, que já fez e continua fazendo a diferença na vida de tantas famílias”, afirmou.

O governador Mauro Mendes cumpriu agenda em Lucas do Rio Verde nesta terça-feira. Além da entrega das casas, ele participou da inauguração do Centro de Semiliberdade do município.

Também estiveram presentes em Lucas do Rio Verde o senador Wellington Fagundes, o deputado estadual Xuxu Dal Molin, o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, secretários de Estado e vereadores da região.