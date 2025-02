Governador: “MT tem praticamente três vezes menos desemprego que a média nacional”

As unidades do Ganha Tempo do CPA I, em Cuiabá, e do Cristo Rei, em Várzea Grande, passam a ter um posto de atendimento da concessionária de distribuição de energia no Estado, a Energisa, a partir desta segunda-feira (17.2). As unidades do Ganha Tempo são geridas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT).

Os atendimentos ocorrem das 8h às 16h, sem intervalos. Os serviços estão disponíveis nos guichês com atendentes e autoatendimento em totens. A unidade do Ganha Tempo, em Sinop, também prevê a oferta desses serviços a partir do dia 25 deste mês, nos mesmos horários.

A população conta com essas opções para a emissão de fatura e segunda via, a consulta e a negociação de débitos, a solicitação de religamento ou nova ligação. Além disso, serão prestadas também informações sobre a falta de energia, o histórico de consumo, a alteração de titularidade e de dados cadastrais, o cadastramento em débito automático.

Fonte: Governo MT – MT