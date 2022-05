Governador participa de evento do aniversário de Várzea Grande

O governador Mauro Mendes participa, nesta segunda-feira (16.05), do evento de comemoração do aniversário de 155 anos do município de Várzea Grande, que será realizado na sede da prefeitura.

Mauro estará no local a partir das 16h30, ocasião na qual serão anunciadas diversas obras em prol dos várzea-grandenses.

Uma delas é a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Barra do Pari, no Bairro Chapéu do Sol, que já está em fase de licitação.

O Governo de Mato Grosso repassou R$ 26,9 milhões para a obra, que deve acabar de vez com o problema da falta de água no município.

A ETA Barra do Pari será construída na Estrada da Passagem da Conceição, com uma capacidade de captar 250 litros de água por segundo.

Além do sistema de captação, a estrutura vai ter uma adutora de água bruta, uma estação de água completa com três adutoras para água tratada e três reservatórios apoiados, com capacidade de armazenar 4,5 milhões de litros.

Investimentos robustos

No total, o Governo do Estado já aplicou mais de R$ 1 bilhão em investimentos para Várzea Grande desde o início da atual gestão.

Na Saúde, por exemplo, foi ampliado e reformado o Hospital Metropolitano; na Educação, 20 escolas receberam reformas, reparos, manutenção e adequações, uma escola nova está com construção em andamento, duas em licitação e outras seis devem ser ampliadas e reformadas.

A Infraestrutura também merece destaque com a entrega da duplicação da Avenida Filinto Muller, do asfalto novo em 61,17 mil m² da Avenida Universitária, no bairro Jardim do Sol, e nos 13,4 km da MT-351, que permite o acesso aos distritos de Capão, Aguaçu e Limpo Grande.

Ainda está em andamento a construção de uma ponte sobre o Rio Cuiabá, com 320 metros de extensão, entre o Parque do Lago (Várzea Grande) e Parque Atalaia (Cuiabá); além da pavimentação e recuperação asfáltica de 60 km em ruas de 20 bairros, em parceria com a Prefeitura.

O grande volume de obras e ações também ocorre nas demais áreas, como Segurança, Assistência Social e Cultura, Esporte e Lazer.

PROGRAMAÇÃO

O QUE: Governador Mauro Mendes participa de evento do aniversário de Várzea Grande

QUANDO: Segunda-feira (16.05), às 16h30

ONDE: Prefeitura de Várzea Grande