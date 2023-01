Governador propõe pacto de eficiência entre os Poderes: “Vamos entregar muito resultado”

O governador Mauro Mendes defendeu um “pacto de eficiência” entre o Governo do Estado e os Poderes constituídos para trazer mais resultados à população mato-grossense.

Durante discurso na cerimônia de posse do primeiro escalão do Executivo, neste domingo (01.01), Mauro reforçou que construir um estado cada vez mais eficiente é um dos principais objetivos da gestão que se inicia.

Ele lembrou que, no início do primeiro mandato, a realidade do estado era muito ruim, logo, o principio desafio era consertar as contas e fazer com que os serviços públicos funcionassem adequadamente. Porém, hoje, a realidade é muito melhor.

“Esse espírito de eficiência precisa ser compartilhado entre os poderes. Pelo Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, por todos. Eu tenho certeza que essa luta será ombreada e compartilhada por todos os poderes. Convido a todos para fazermos uma verdadeira cruzada pela eficiência no serviço público mato-grossense e em tudo que fazemos pelo cidadão”, afirmou.

Para Mauro Mendes, o princípio da eficiência ainda é pouco cobrado na administração pública como um todo, mas é um dos princípios mais importantes para desenvolver um estado.

“Ninguém nunca foi processado por ser ineficiente, incompetente. Mas é um dos mais importantes princípios. Porque só a eficiência na arrecadação vai garantir os recursos necessários para fazer frente a tantas demandas. Somente a eficiência vai garantir que esse dinheiro arrecadado possa render, pois não há dinheiro que dê quando se gasta mal. Só a eficiência vai trazer uma infraestrutura melhor, fazer com que a Saúde cumpra o seu papel. Só com forças de segurança mais eficientes, usando os meios que agora dispõem, podem trazer mais segurança à população. Assim como uma Educação que possa cumprir seu papel histórico de ser o acesso às oportunidades e queremos que Mato Grosso esteja entre os 10 melhores nesse aspecto”, citou.

O governador também cobrou de sua equipe de secretários de Estado que montem equipes e estratégias voltadas à eficiência na administração pública.

“Tive a oportunidade de conversar com cada um e espero muito trabalho, a mesma seriedade e, acima de tudo, mais desafios. Os nossos desafios serão diferentes. Antes, tínhamos uma condição financeira ruim, mas esse tempo passou. Isso aumenta a nossa responsabilidade de entregar mais para a sociedade, para o cidadão mato-grossense. Se tivermos a capacidade de saber o que precisa ser feito, e coragem, não tenho dúvida nenhuma que vamos construir em Mato Grosso um dos melhores lugares para se viver nesse país”, projetou.

De acordo com o governador, trazer mais eficiência é devolver aos mato-grossenses, em forma de obras, ações e serviços públicos melhores, tudo aquilo que é pago em impostos.

“A quem muito é dado, muito deverá ser cobrado. As nossas condições hoje são melhores e por isso tenho absoluta convicção que terão liberdade para formar suas equipes. Vou cobrar muito porque o cidadão espera muito de nós e, com a benção de Deus, vamos entregar muito resultado”, afirmou.

Fonte: GOV MT