Governador recebe honraria e fala ao Rotary sobre os avanços do Estado

O governador Mauro Mendes recebeu o “Título de Companheiro Paul Harris” do Rotary, na manhã deste sábado (21.05), pelos relevantes serviços prestados à sociedade.

A honraria foi concedida durante a XXXI Conferência Distrital do Rotary, realizada no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.

De acordo com o governador do Distrito 4440 do Rotary Club, Zozoel de Paula, a gestão de Mauro Mendes tem promovido muitos avanços em prol dos mato-grossenses.

“O governador já é parceiro e por isso não poderíamos deixar de convidá-lo para estar aqui conosco. Sou testemunha do trabalho dessa gestão, porque visitei 85 municípios. Eu vi como está sendo trabalhada a recuperação desse estado, as escolas, a saúde, tudo está avançando”, destacou.

Durante o evento, o governador fez uma apresentação da recuperação realizada no Governo de Mato Grosso nos últimos três anos e cinco meses.

“Pegamos um estado quebrado, com salários atrasados, viaturas parando por falta de pagamento, devendo para Deus e o mundo. Com muita fé em Deus e trabalho sério, revertemos essa situação e o Estado mudou da água para o vinho”, registrou.

Mauro Mendes explicou que as medidas necessárias tomadas pela gestao, com o apoio da Assembleia Legislativa, permitiram obter o equilibrio fiscal e o grande volume de investimentos em todas as áreas e em todas as regiões do Estado.

“E é por isso que hoje investimos 15% da receita. Na Saúde estamos construindo seis grandes hospitais. Vamos ter 2500 km de asfalto novo até 2022. Na Segurança, daqui a poucos dias vamos receber os armamentos mais modernos existentes. Vamos ser o único Estado Brasileiro que vai zerar o déficit penitenciário. Mato Grosso vai se transformar num dos melhores estados desse país”, pontuou.

O governador ainda parabenizou o Rotary pela contribuição dada à sociedade, de forma voluntária.

“Sempre me lembro de uma frase do papa João Paulo VI: fazer a boa política é a maior demonstração de amor ao próximo. Ela demanda parte do tempo para contribuir com sua cidade, estado, país ou planeta, por isso parabenizo o Rotary por esse trabalho. O Governo estará sempre à disposição para que possamos fortalecer essas parcerias”, finalizou.

Também esteve no evento o deputado estadual Max Russi e o ex-secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.