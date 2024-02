“Governador resolveu o problema crônico na saúde de MT”, afirma prefeito de Itanhangá

O prefeito de Itanhangá e presidente do Consórcio de Saúde do Vale do Teles Pires, Edu Pascoski, afirmou que os investimentos feitos pelo Governo de Mato Grosso, nos últimos cinco anos, garantiram um grande avanço no acesso da população aos serviços de saúde.

Nesta terça-feira (06.02), o Governo de Mato Grosso firmou contrato de R$ 98 milhões com o Hospital privado Hilda Strenger Ribeiro, do Instituto São Lucas, de Nova Mutum. A parceria possibilitará a realização de 4,4 mil procedimentos gratuitos de alta e média complexidade por mês, totalizando mais de 53 mil por ano.

“A gestão Mauro Mendes resolveu um problema crônico que estava a saúde do Estado. A saúde pública estava quebrada, era um caos, assim como outros setores. O governador começou a trabalhar em inovações e a buscar alternativas e, agora, Mato Grosso é outro. Avançamos muito. Hoje o Governo está alcançando resultados positivos e nós, prefeitos, somos parceiros para atender o maior número de pessoas que precisam de um serviço de saúde”, afirmou o prefeito.

Edu destacou a parceria realizada entre o Executivo Estadual e o hospital privado, e explicou que os atendimentos irão contemplar não só a macrorregião Norte, mas todo o Estado.

“Com a assinatura deste convênio, é como se o Hospital Hilda Strenger Ribeiro se tornasse mais um hospital regional de Mato Grosso. Eles têm capacidade, têm equipe e estrutura para atender não só os municípios daquela região, mas todo Estado. Tenho convicção de que a visão do governador e do secretário Gilberto em firmarem essa parceria vai ajudar muito quem precisa”, enfatizou.

O deputado estadual Gilberto Cattani destacou o compromisso do Governo do Estado em investir na construção de novos hospitais regionais.

“Tínhamos um hospital abandonado há mais de 30 anos e o governador Mauro Mendes assumiu essa construção. Isso dá credibilidade ao Estado. A saúde é a prioridade máxima e não podemos negligenciá-la. Gostaria de parabenizar o governador e todos os envolvidos por essas conquistas”, pontuou.

Cattani também ressaltou o aumento dos recursos destinados à saúde em Mato Grosso. “Isso demonstra um entendimento mútuo e fortalece nossos esforços em prol da população”.

O contrato com o hospital prevê que dos 198 leitos disponíveis no Hospital Hilda Strenger Ribeiro, 150 serão contratados pelo Governo de Mato Grosso, o que representa 75% da capacidade total.

Também estão previstos no contrato 50 leitos de UTI, sendo 40 adultos e 10 pediátricos, além de vários procedimentos de alta complexidade em cardiologia, ortopedia, neurologia e cirurgia geral.