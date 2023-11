Governador se reúne com agência sanitária e multinacional chinesa

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realiza nesta quarta e quinta-feira (08 e 09.11) a etapa estadual da 4ª Mostra Científica Steam MT, de forma remota, para escolher as melhores propostas dos estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas áreas de Ciências da Natureza, Matemática, Tecnologias, Engenharias e Arte, por meio das linguagens nas escolas urbanas, do campo, quilombolas e indígenas.

Concorrem 27 projetos selecionados entre 88 propostas inscritas na etapa regional, realizada em setembro deste ano.

Serão premiados com celulares os três estudantes das equipes classificadas em 1º lugar nas duas categorias, ensino fundamental e médio; com tabletes os do 2º lugar e com fones de ouvido os do 3º lugar. O professor orientador de cada projeto vencedor, independente da categoria, receberá um tablet.

Outro requisito essencial é que as propostas tenham uma descrição objetiva dos resultados esperados, além das medições dos impactos gerados na comunidade onde estudam. Outra meta é que os trabalhos sejam amplamente divulgados em formato de vídeo. A rede social escolhida para dar visibilidade nesta edição foi o Tik Tok. Cada vídeo tem de um a três minutos de duração e o tema está em destaque, assim como a abordagem científica.

Na avaliação do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, essa interação entre os participantes com a sociedade já se torna um grande exercício científico e social. Ele observou que a prática Steam é uma das metodologias ativas empregadas com êxito na educação.

“O projeto Steam é sucesso na rede desde 2020. O objetivo é que os estudantes utilizem as aquisições da Seduc, como plataformas digitais, Chromebooks e materiais didáticos para desenvolver projetos, fazer pesquisas, além de divulgar os resultados nas redes sociais para conhecimento público”, completou.

As escolas também receberão um tablet por cada uma das duas categorias premiadas em 1° lugar. Por fim, cada estudante da equipe autora do vídeo que obter o maior número de visualizações no Tik Tok, independentemente da categoria, também receberá um tablet.

O projeto acontece desde 2020 na Rede Estadual de Ensino e projeto facilita o processo de ensino aprendizagem. Por meio de uma metodologia ativa, possibilita ao estudante a buscar soluções de problemas por meio de pesquisas e inovações nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, cujas iniciais formam a sigla STEAM.