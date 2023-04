Governador: “Vamos cobrar e ajudar o Governo Federal a tirar a obra da BR-158 do papel”

O governador Mauro Mendes afirmou que irá “cobrar e ajudar” o Governo Federal a tirar do papel a obra da BR-158 no Araguaia, que é pedida há anos pela população da região.

Mauro Mendes participou do XI Fórum Político Dinâmica de Empreendimentos, em Porto Alegre do Norte, na manhã desta sexta-feira (28.04), e também da inauguração do parque de exposições do município., eventos que também contaram com a presença do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

O trecho de 120 km da BR-158 que precisa ser executado contorna a reserva Marãiwatsédé, cortando os municípios de Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada e Alto Boa Vista, e há anos não consegue liberação. Com isso, os caminhoneiros sofrem com atoleiros, buracos e congestionamentos.

“Vamos cobrar, torcer e ajudar para que a BR-158 saia do papel e vire uma realidade. Não dá para perder mais tempo do que já perdemos, e tendo mais sofrimento do que já teve”, relatou.

A cobrança para as obras, de acordo com o governador, já ocorre desde a primeira gestão, em 2019. E agora, com o novo Governo Federal, Mauro Mendes inseriu a obra como prioritária ao presidente Lula e já fez várias reuniões para tratar do assunto junto ao ministro dos Transportes, Renan Filho, além

“Fazer o contorno da BR-158 vai encarecer a obra, vai gastar mais óleo diesel, pneu, mais acidente e também vai passar por uma região mais difícil. Porém, se o Governo Federal conseguir a licença, o Governo de Mato Grosso pode fazer a obra por dentro. Mas se for por fora, vamos cobrar para que a obra saia. Acredito que o ministro Renan Filho vai fazer essa obra sair das velhas e antigas promessas e vamos ajudar o Governo Federal naquilo que pudermos”, destacou.

O governador registrou que continuará a fazer fortes investimentos na infraestrutura e logística do Araguaia, para que a região se desenvolva ainda mais.

“O Araguaia vai continuar recebendo a mesma atenção que tem recebido. Colocamos mais de 100% do que arrecadamos no Fethab para a infraestrutura, fazendo 2500 km de chão virar asfalto em quatro anos. Vamos bater a própria meta e faremos mais de 3000 km de asfalto nos próximos anos”, adiantou.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, elogiou o trabalho do Governo de Mato Grosso para alavancar a Infraestrutura.

“Admiramos o que ele [Mauro] faz na Infraestrutura e o quanto ele fez de rodovias em Mato Grosso. É impressionante o Governo do Estado ter feito quase 3000 km de estradas com recursos próprios. Nós sabemos a força do seu governo. Temos que fazer política para servir bem às pessoas e vamos trabalhar juntos, trabalhando a integração entre Mato Grosso e Tocantins”, afirmou.

Para Neurilan Fraga, presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, o Araguaia passou a viver um marco após os investimentos feitos pela atual gestão, a exemplo da entrega da Ponte sobre o Rio das Mortes e o asfalto da MT-100.

“Em quatro anos o senhor mudou a cara do vale do Araguaia. Era o Vale dos Esquecidos e hoje é a região mais lembrada do governo. E nos próximos quatro anos o senhor vai mudar ainda mais, porque o estado tem as contas equilibradas”, frisou.

Também participaram do evento: o vice-governador Otaviano Pivetta; o senador Wellington Fagundes; a deputada federal coronel Fernanda; os deputados estaduais Dr. Eugênio, Elizeu Nascimento e Roni Magnani; os secretários estaduais coronel César Roveri (Segurança) e Laice Souza (Comunicação); comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes; e prefeitos de toda a região.

Fonte: Governo MT – MT