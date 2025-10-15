Governador: “Vamos distribuir 25 mil ingressos gratuitos para a população assistir à Stock Car”

O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quarta-feira (15.10), que o Governo do Estado vai distribuir 25 mil ingressos gratuitos para o público acompanhar a etapa inédita da Stock Car em Cuiabá, que será realizada entre os dias 13 e 15 de novembro, no Autódromo Internacional de Mato Grosso, no Parque Novo Mato Grosso.

“Vamos distribuir entre 20 e 25 mil ingressos gratuitos para a população. Todas as arquibancadas são de propriedade do Estado e serão disponibilizadas sem nenhum custo, tanto para os treinos quanto para as provas. Teremos um sistema de cadastramento para garantir que os ingressos cheguem às pessoas que queiram assistir”, afirmou o governador.

A etapa da BRB Stock Car Pro Series será a primeira corrida noturna da categoria com iluminação de padrão internacional no Brasil, marcando a inauguração oficial da pista do autódromo, construído dentro dos parâmetros da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Além do acesso gratuito às arquibancadas, Mauro Mendes também garantiu transporte de graça para as pessoas que não tiverem condições de ir ao autódromo com veículo próprio.

“Já alinhamos isso com o prefeito Abílio e teremos ônibus que vão sair do centro de Cuiabá até o parque, pensando naquelas pessoas com menos condições”, explicou.

Além da Stock Car, o evento ainda contará com provas da TCR South America Banco BRB e da Turismo Nacional, atraindo equipes e visitantes de diversas regiões do país.

“Nós teremos um autódromo com padrão internacional. A iluminação permitirá provas noturnas, o que coloca Mato Grosso na rota dos grandes eventos do automobilismo nacional e internacional”, destacou Mendes.

Mauro destacou a importância de mais esse evento no parque para a atração de turistas, geração de empregos e para a imagem de Mato Grosso em todo o Brasil e exterior.

“Somente nas equipes envolvidas são cerca de mil profissionais. Isso movimenta hotéis, bares, restaurantes, transportes e gera uma grande atividade econômica. Estamos consolidando Mato Grosso como um destino de eventos. Isso ativa a economia, atrai novos investimentos e projeta o nosso estado para o Brasil inteiro”, pontuou.

O Parque Novo Mato Grosso será o maior centro multieventos da América Latina e já tem outros grandes eventos confirmados ainda esse ano, como o Natal, o Réveillon e o Campeonato Brasileiro de Skate.

Também participaram do anúncio o CEO da VICAR, responsável pela Stock Car e demais modalidades, Lincoln Oliveira; o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Giovanni Guerra; o deputado estadual Valmir Moretto; o prefeito de Diamantino, Chico Mendes; os secretários de Estado Fabio Garcia (Casa Civil), David Moura (Cultura, Esporte e Lazer) e Laice Souza (Comunicação); e o presidente da MT Par, Wener Santos.

A nova pista

Localizado no Parque Novo Mato Grosso, o traçado de Cuiabá será a 23ª pista diferente a receber uma prova da BRB Stock Car Pro Series ao longo de 46 anos de história. Até o momento, o Autódromo Victor Borrat Fabini, na cidade uruguaia de El Pinar, havia sido o último local inédito a ser visitado pela categoria, em 2024.

O traçado cuiabano foi projetado seguindo normas esportivas e de segurança da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e Federação Internacional de Motociclismo (FIA), as duas entidades mundiais do esporte a motor, atendendo assim também aos parâmetros das Confederações Brasileiras de Automobilismo e Motociclismo (CBA e CBM). Com 4.500 metros de extensão no traçado misto e 2.800 no anel externo, a pista completa tem um total de 13 curvas: nove à direita e quatro à esquerda. A reta de largada/chegada possui 670 metros, mas a maior é a reta oposta, com 750.

Fonte: Governo MT – MT