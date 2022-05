Governador vistoria, inaugura e lança novas obras para seis cidades da Região Oeste

O governador Mauro Mendes percorre seis municípios da região Oeste, de quinta-feira (26.05) a sábado (28.05), para vistoriar, inaugurar e lançar novas obras e convênios.

A comitiva vai passar pelos municípios de Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio e Brasnorte. Ao todo, o Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 477 milhões nestas cidades.

A agenda inicia na quinta em Pontes e Lacerda, às 16h, com vistoria às obras de asfalto novo na MT-473, a Estrada do Matão. Às 18h, o governador participa da 2ª edição da Oeste Rural Show, no Parque de Exposições. No município, o Estado já investiu R$ 76 milhões.

Na sexta-feira, às 8h30, Mauro Mendes chega em Conquista D’Oeste para assinar convênios na Prefeitura. Será autorizada a construção da nova sede da prefeitura, e também 64 casas populares, via MT Par, por meio de convênios no valor de R$ 3,5 milhões. O município já recebeu R$ 7,6 milhões em investimentos do Estado.

Às 9h45, será vistoriada em Nova Lacerda as obras da Escola Estadual Hermes José da Silva. Em seguida, o governador autoriza convênios para asfaltar quatro ruas do bairro Sol Nascente, no valor de R$ 1,9 milhão.

Em Nova Lacerda, Mauro Mendes inaugura 1,6 km de asfalto novo na MT-473, na travessia urbana da Avenida Antônio Carlos do Amaral. O Estado investiu R$ 2,4 milhões na obra.

Também haverá inspeção nas obras de pavimentação em 5,4 km da MT-473. No total, o Governo de Mato Grosso investe R$ 19 milhões no município.

No final da manhã, às 11h45, o governador chega em Comodoro, no Pesqueiro do Tomé, para autorizar as seguintes obras na cidade, no valor de R$ 19,5 milhões: construção de asfalto novo em 26,2 km no perímetro urbano da MT-235; convênio para asfaltar 10 ruas e avenidas; e parceria para manutenção de estradas de chão nas MTs 199/235/440.

O Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 58 milhões em Comodoro.

Já no período da tarde, às 14h45, serão assinados convênios em Campos de Júlio, na Prefeitura. O governador vai autorizar asfalto novo em 42 km da Rodovia Cabuçú e manutenção de 370 m² de asfalto de ruas e avenidas, com recursos de R$ 49,6 milhões do Estado.

Ainda será assinado convênio para a construção de 200 casas populares, via MT Par. Ao todo, o município possui R$ 103 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso.

Às 16h40, o governador chega a Brasnorte e assina convênios na Prefeitura. Será autorizado pavimentação na pista do aeroporto municipal e para asfalto novo nos bairros Renascer, Jardim das Oliveiras, Bela Vista, Arco Íris e Parque das Nações, com investimentos de R$ 13,4 milhões do Estado.

No total, o Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 214 milhões em Brasnorte.

À noite, às 19h30, Mauro Mendes participa da abertura da 28º Edição da Brasnorte Rural Show, no Parque de Exposições, e retorna a Cuiabá na manhã de sábado.

Cronograma

Quinta-feira (26.05)

16h – Chegada em Pontes e Lacerda com vistoria na Estrada do Matão

18h – Visita à 2ª Edição da Oeste Rural Show

Sexta-feira (27.05)

8h30 – Chegada em Conquista D’Oeste para assinatura de convênios. Local: Prefeitura.

9h45 – Chegada em Nova Lacerda. Vistoria de obras, inauguração da travessia urbana e assinatura de convênios

11h45 – Chegada em Comodoro para assinatura de convênios e autorizações. Local: Pesqueiro do Tomé

14h45 – Chegada em Campos de Júlio para assinatura de convênios. Local: Prefeitura

16h40 – Chegada em Brasnorte para assinatura de convênios. Local Prefeitura

19h30 – Participação na 28ª Edição da Brasnorte Rural Show. Local: Parque de Exsposições

Sábado (28.05)

8h – Retorno a Cuiabá