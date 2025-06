Governador vistoria novo Hospital Regional; obra está 83% concluída e é a mais avançada entre regionais de MT

A Virada Sustentável Mato Grosso recebeu cerca de 2 mil pessoas em três dias de programação, com mais de 30 atrações disponibilizadas, em Rondonópolis.

O espaço destinado à escultura inflável tridimensional de uma capivara, com quatro metros de altura, recebeu fluxo diário de visitação e atraiu pessoas que buscavam um melhor ângulo para registro fotográfico.

No domingo (1º), moradores dos bairros localizados próximos à Praça Pôr do Sol compareceram em peso para as atividades de encerramento. Quem passou pelo local pôde se divertir com brincadeiras circenses, peças teatrais, apresentação cultural da Quadrilha da Junina Barnabé e show do grupo Chorinho do Cerrado.

Realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto Virada Sustentável e parceiros, o evento teve a abertura oficial na quinta-feira (29), na Praça dos Carreiros, no centro de Rondonópolis. No sábado, a programação seguiu para a região do Cais, passou pelo Horto Florestal, e as atividades foram encerradas na Praça Pôr do Sol.

“Ficamos felizes com a presença das famílias. Tivemos um público muito legal, formado por crianças, jovens, adultos e idosos. Uma das propostas do evento foi demonstrar outras opções de lazer mais sustentáveis”, destacou a coordenadora local da Virada Sustentável, Daniela Kern Sznelwar.

Segundo ela, a organização teve o cuidado de garantir uma programação inclusiva. Em todos os eventos, foram disponibilizados fones de ouvido para audiodescrição, tradução em Libras e reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ela destacou também o cuidado com o meio ambiente.

“No decorrer da programação, fizemos a gestão dos resíduos sólidos e orgânicos. Além disso, mapeamos todo o evento para fazer a neutralização de carbono com o plantio de árvores. A ação de plantio ocorrerá após o período da seca”, adiantou a coordenadora.

Natália Duarte, coordenadora nacional da Virada Sustentável, veio de São Paulo para acompanhar as atividades realizadas no fim de semana em Rondonópolis e destacou a ampliação do evento em Mato Grosso. “Houve um grande crescimento. No ano passado, realizamos uma edição de chegada em Cuiabá, que chamamos de edição semente, e neste ano ela cresceu, já é uma planta e, inclusive, frutificou para além da capital, vindo para Rondonópolis”, ressaltou.

Conforme a coordenadora, a Virada Sustentável já realizou mais de 55 edições em diversas cidades do país. “Hoje temos uma difusão muito maior de informações sobre meio ambiente, sustentabilidade, ecologia, mudanças climáticas, mas precisamos encantar e mobilizar as pessoas para as diversas formas de engajamento”, afirmou.

A superintendente de Educação Ambiental e de Atendimento ao Cidadão da Sema, Juliana Carvalho, destacou que, além da variedade de opções, o evento teve um atrativo muito especial – uma capivara de quatro metros de altura e um filhote. Criação do artista paulistano Eduardo Baum, a intervenção cultural foi cenário para várias fotografias.

“As pessoas, e em especial as crianças, se encantaram com a escultura inflável tridimensional. Agora, a capivara subirá a serra e virá para Cuiabá para a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Esperamos que ela seja acolhida da mesma forma que foi em Rondonópolis”, disse a superintendente.

Em Cuiabá, entre os dias 4 e 8 de junho, o projeto chega aos parques das Águas, Zé Bolo Flô, Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Horto Florestal. Além desses locais, as atividades também serão realizadas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), no Museu de História Natural, na Associação de Mulheres do Jardim Vitória e no Instituto Cultural Casarão das Artes, situado no bairro Pedra 90.

A Virada Sustentável Mato Grosso 2025 é uma realização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto Virada Sustentável, com apoio do Governo Federal, via Lei de Incentivo à Cultura, e patrocínio da Rumo Logística, através do Instituto Rumo. Recebe ainda apoio da Prefeitura de Cuiabá, Prefeitura de Rondonópolis, Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), TV Centro América, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Museu de Arte e Cultura Popular, Cineclube Coxiponés, Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Sesc e Ministério do Meio Ambiente.

Fonte: Governo MT – MT