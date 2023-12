Governador vistoria obras de nova escola estadual: “É uma revolução em termos de conceito, qualidade e infraestrutura”

O governador Mauro Mendes vistoriou, nesta quarta-feira (27.12), as obras da nova escola estadual no Bairro Ilza Piccoli, em Cuiabá, que está na reta final de conclusão.

Durante a visita, Mauro destacou que o padrão de qualidade nesse projeto representa um marco na educação em Mato Grosso. Além disso, toda a mão de obra da construção é feita por reeducandos.

“Estamos construindo cinco grandes escolas em Cuiabá e Várzea Grande. Essa escola que estamos vendo aqui no Bairro Ilza Piccoli é revolucionária em termos de conceito, qualidade e infraestrutura, que serão replicados em outras cidades do nosso Estado. Estamos trazendo para dentro da sala de aula o que há de melhor no Brasil para oferecer um ensino de qualidade aos nossos jovens”, afirmou o governador.

Com um investimento de R$ 17,1 milhões, a estrutura contará com 24 salas de aula com tecnologias modernas na área pedagógica, além de salas de apoio, refeitório, cozinha, quadra poliesportiva e piscina semiolímpica.

A escola terá capacidade para atender cerca de 1.700 estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, bem como Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O governador ressaltou ainda a importância de proporcionar uma educação de qualidade na rede pública, comparável ao ensino de escolas particulares.

“Vamos romper com a ideia de que o ensino público é precário. Queremos mudar essa história em Mato Grosso por meio da infraestrutura que estamos colocando em todas as nossas escolas estaduais, que vão ter um requinte de qualidade que é difícil de encontrar. Com uma infraestrutura de ponta, ensino de qualidade e professores qualificados, vamos nos equiparar, e até mesmo superar, muitas escolas particulares”.

O secretário de Educação Alan Porto, que acompanhou a visita do governador, detalhou as características inovadoras da construção. “É uma escola com um padrão construtivo bem diferente das demais. Tem uma estrutura pré-moldada que pode ser facilmente replicada em outras escolas e concluída em cinco meses. Além disso, vamos garantir recursos tecnológicos nas salas de aula, com internet, televisão, chromebook e laboratórios de última geração, ou seja, uma escola para atender os estudantes do século 21″.