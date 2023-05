Governador vistoria obras do Centro Logístico de Abastecimento e Hospital Central

Mato Grosso se prepara para sediar um evento de grande relevância no campo da inovação pública. O Encontro de Laboratórios de Inovação de Mato Grosso (E-Lab 65/66), uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), promete explorar e impulsionar a cultura da inovação no setor público. Mato Grosso se prepara para sediar um evento de grande relevância no campo da inovação pública. O Encontro de Laboratórios de Inovação de Mato Grosso (E-Lab 65/66), uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), promete explorar e impulsionar a cultura da inovação no setor público.

O evento será realizado nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2023 e busca criar um espaço de diálogo e troca de experiências entre instituições e profissionais engajados na busca por soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo setor público.

Um dos temas de destaque no encontro será o “Direito Visual”, explorando como a linguagem visual pode contribuir para a comunicação e transparência dos serviços. A abordagem inovadora e criativa desse campo visa aprimorar a acessibilidade e a compreensão das informações pelos cidadãos, fortalecendo a participação cidadã no processo decisório.

Outro tema em evidência será “Tecnologia e Inovação na tomada de decisão do setor público”. A era digital proporciona oportunidades sem precedentes para aprimorar a eficiência e a eficácia das ações governamentais. A adoção de tecnologias inovadoras, como a inteligência artificial e a análise de dados, pode impulsionar a tomada de decisões embasadas em informações precisas, melhorando a qualidade dos serviços públicos.

Ao discutir as dificuldades e os desafios de fazer inovação no setor público, o E-Lab 65/66 reconhece as barreiras burocráticas, as limitações orçamentárias e a resistência à mudança. Porém, ressalta-se a importância de superar esses obstáculos e criar um ambiente propício à inovação, incentivando a experimentação e a colaboração entre instituições, servidores e população, a fim de transformar o setor público em um agente de mudanças positivas, por isso, o primeiro dia do evento terá como tema central “a importância dos laboratórios para inovação dos serviços públicos”.

O evento contará com a participação de renomados especialistas e profissionais atuantes no campo da inovação pública, como o coordenador da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório de Minas Gerais (UAILab), juiz Rodrigo Faria; a juíza coordenadora do InovaJusMT, Viviane Brito Rebello; o superintendente de Governança Digital e Inovação da SEPLAG MT, Washington Silva; o procurador do Estado de Mato Grosso e membro do Laboratório de Inovação da PGE/M, Caio Albuquerque; o especialista em Inovação Pública e integrante da equipe de projetos do escritório da Agência Nacional de Aviação Civil, Rodrigo Narcizo; a gestora de Inovação Jurídica do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará (ÍrisLab), Mariana Zonari; o professor do Departamento de Computação da UFC e coordenador do Laboratório de Ciência de Dados (InsightLab), José Macedo.

Palestras, debates e workshops irão proporcionar um ambiente enriquecedor de aprendizado e compartilhamento de boas práticas, visando impulsionar a cultura de inovação em Mato Grosso.

O Encontro de Laboratórios de Inovação de Mato Grosso (E-Lab 65/66) representa um marco importante no fortalecimento da inovação no setor público do estado. Ao unir importantes instituições governamentais, o evento promete inspirar a busca por soluções criativas e eficientes, transformando a maneira como os serviços públicos são entregues à população.

Enfrentar desafios, superar dificuldades e construir um futuro onde a inovação seja uma constante no setor público é uma premissa do E-Lab 65/66, que também será uma oportunidade ímpar para trilhar esse caminho, promovendo uma administração pública mais ágil, transparente e alinhada com as necessidades da sociedade.

Junte-se a nós nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2023 no Encontro de Laboratórios de Inovação de Mato Grosso (E-Lab 65/66) e faça parte dessa transformação. Para mais informações e inscrições sobre o evento, clique aqui e visite o site oficial do E-Lab 65/66

Josiane Dalmagro

Laboratório de Inovação do Poder Judiciário de MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT