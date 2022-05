Governador vistoria obras e assina mais de R$ 157 milhões para as regiões de Primavera e Campo Novo

O governador Mauro Mendes passa pelos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sapezal, nesta quinta e sexta-feira (12 e 13/05), para vistoriar obras e lançar mais de R$ 157 milhões em investimentos para as regiões.

A agenda inicia às 15h, em Primavera do Leste, com vistoria nas obras de reforma e ampliação de nova escola estadual no Bairro Primavera II, que recebe investimento de R$ 1,9 milhão do Governo do Estado.

Em seguida, às 15h30, o governador vistoria o andamento da construção da Escola Técnica Estadual, cujas obras estão na reta final.

No local, Mauro Mendes assina convênios destinando mais de R$ 47 milhões em investimentos para a região.

Em um dos convênios, o Governo do Estado vai destinar R$ 2,2 milhões para a construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Primavera do Leste, com contrapartida de R$ 1,1 milhão da Prefeitura.

A Polícia Militar também será beneficiada com convênio no valor de R$ 4 milhões para um novo quartel.

Ainda será autorizada a licitação para asfalto novo de 18,9 km na MT-334/338, no entroncamento da MT-453 até a Colônia Russa. Serão investidos R$ 17,9 milhões na obra.

Outra melhoria da malha asfáltica será a assinatura de convênio para restauração das MTs 448 e 486, do entroncamento da MT-130 até o fim da pavimentação. Nestas obras, serão aportados R$ 12,1 milhões.

Ainda na infraestrutura, serão firmados convênios para a construção de pontes sobre os rios Sapé, Café, Sangradorzinho, Culuene e 15 de Agosto, com repasse do Estado na ordem de R$ 11,7 milhões.

Já os municípios de Poxoréu e Dom Aquino serão beneficiados com convênios para melhorias nas vias urbanas. Poxoréu receberá R$ 851,2 mil do Estado para conservação de ruas com lama asfáltica, enquanto Dom Aquino terá aporte de R$ 2,2 milhões para fazer asfalto novo em diversas ruas. O Governo também fará entrega de ônibus escolares a municípios da região.

À noite, o governador participa do evento de comemoração dos 36 anos de emancipação de Primavera do Leste.

Sexta-feira

Na manhã de sexta-feira (12.05), às 9h30, Mauro Mendes chega a Campo Novo do Parecis e inspeciona as obras de recuperação da MT-358 e, após, as instalações de uma algodoeira.

A partir das 14h30, na Câmara Municipal, será assinado um termo de parceria para regularização fundiária e novos convênios para Campo Novo do Parecis e Brasnorte.

Em um deles, o Governo de Mato Grosso vai repassar R$ 3,1 milhões para a prefeitura de Campo Novo do Parecis asfaltar e fazer drenagem na Avenida Frei Galvão e na Linha Santa Maria, na zona rural do município, englobando 13,4 mil m². O convênio também conta com emendas do deputado federal Neri Geller.

A Prefeitura de Brasnorte também será contemplada com convênio para asfaltamento dos bairros Renascer, Jardim das Oliveiras, Bela Vista, Arco Íris e Parque das Nações. Serão investidos R$ 6 milhões nas obras, que também contam com emendas do senador Carlos Fávaro.

Outro convênio em benefício da população de Brasnorte será a construção do aeródromo. O governador vai destinar R$ 5 milhões para a obra.

Às 17h, Mauro Mendes encerra a agenda no auditório da Prefeitura de Sapezal, com a destinação de recursos para a malha asfáltica da região.

Na ocasião, será autorizada a licitação da restauração de 103,8 km da MT-235, entre Campo Novo do Parecis e Sapezal. O Estado vai investir R$ 83,1 milhões nessa obra.

Mais R$ 8,1 milhões serão destinados para a recuperação de 45,6 km da MT-388 e outros R$ 12 milhões para asfalto novo em 50 km de estradas rurais.

Para a habitação, será firmada parceria para a construção de 184 unidades habitacionais em Sapezal, bem como para a infraestrutura do empreendimento.

Confira a agenda:

QUINTA-FEIRA (12.05)

15h – Vistoria às obras da Escola Nova

15h30 – Vistoria às obras da Escola Técnica, com ato de entrega e assinatura de convênios

SEXTA-FEIRA (13.05)

9h – Vistoria às obras de recuperação da MT-358 e visita às instalações de Algodoeira

14h30 – Ato de assinatura de convênios em Campo Novo do Parecis. Local: Câmara Municipal

17h – Ato de assinatura de autorizações de licitação e convênios em Sapezal. Local: Auditório da Prefeitura