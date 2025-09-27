Governo alcança feito inédito e atende todos os pacientes que aguardavam transplante de córnea em MT

Mato Grosso atendeu a todos os pacientes que aguardavam por um transplante de córnea pela Central Estadual de Transplantes (CET), após ações da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O feito é inédito no Estado. Neste sábado (27.9), é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos.

No momento, há 28 pacientes que estão em processo de realização dos exames necessários para o agendamento do transplante de córnea. Os procedimentos são realizados de acordo com a compatibilidade e a gravidade das condições clínicas do paciente.

“É uma excelente notícia para os cidadãos mato-grossenses e também para a Saúde Pública, já que, atualmente, apenas três Estados, incluindo Mato Grosso, se encontram com esse cenário de resolutividade para o transplante de córnea. Isso demonstra que estamos conseguindo atender todos os pacientes com a celeridade necessária e gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A secretária adjunta do Complexo Regulador, Fabiana Bardi, atribuiu esse sucesso à intensificação das capacitações feitas pela CET junto às unidades captadoras de órgãos.

“O treinamento das equipes de referência, as CIHDOTTs [Comissões Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes] das unidades hospitalares, são capacitadas para fazer esse primeiro contato com a família, para que não haja perda do órgão, e também à ação junto ao IML e ao SVO”, explicou.

Para os casos de óbito por acidente que chegam ao IML, o próprio instituto deve realizar a primeira abordagem à família para autorizar a retirada. “Outra ação muito importante é do Lacen [Laboratório Central de Saúde Pública do Estado]. Com a ampliação, os exames necessários para comprovar a viabilidade daquele órgão e a compatibilidade, ou seja, o tempo-resposta melhorou muito”, afirmou.

Segundo a secretária adjunta, os transplantes de córnea são realizados em ação integrada entre a Central Estadual de Transplantes, o Banco de Olhos de Cuiabá e as três unidades habilitadas e credenciadas junto ao Ministério da Saúde para a realização dos transplantes: Hospital de Olhos de Cuiabá, Centro Cuiabano de Excelência em Oftalmologia e Instituto da Visão, em Cuiabá.

“Quando acontece uma doação, estas córneas vão para o Banco de Olhos, que armazena e distribui entre os hospitais conforme a necessidade. Quando os pacientes chegam, é feita uma análise do tipo de córnea que precisam, a compatibilidade e, de acordo com isso, os hospitais solicitam para os pacientes que estão sob sua responsabilidade e o Banco de Olhos disponibiliza”, descreveu Fabiana.

De janeiro a setembro deste ano, foram captadas 413 córneas e realizados transplantes de 247 córneas em Mato Grosso. Ao longo de todo o ano de 2024, foram captadas 568 córneas e transplantadas 456 córneas. A captação de córneas pode ser feita em caso de óbitos que não tenham trauma do globo ocular.

Caminhada de Setembro Verde

A SES realiza a 3ª Caminhada de Setembro Verde, no Parque das Águas, neste domingo (28.9), das 17h30 às 19h30, para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Haverá uma tenda da saúde com profissionais da SES, para aferição de pressão e glicemia, e ação de panfletagem para os frequentadores do parque.

Segundo a coordenadora da CET, Anita Ricarda da Silva, os servidores vão explicar sobre o processo de doação de órgãos e tirar as dúvidas dos cuiabanos. “Este é o terceiro ano que realizamos a caminhada, que é aberta a todos que puderem e quiserem participar; todos serão bem-vindos”, disse Anita.

A Central já realizou a captação de múltiplos órgãos de sete doadores em 2025. Foram captados 20 órgãos, sendo 14 rins, cinco fígados e um coração.

Fonte: Governo MT – MT