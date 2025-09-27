MATO GROSSO
Governo alcança feito inédito e atende todos os pacientes que aguardavam transplante de córnea em MT
Mato Grosso atendeu a todos os pacientes que aguardavam por um transplante de córnea pela Central Estadual de Transplantes (CET), após ações da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O feito é inédito no Estado. Neste sábado (27.9), é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos.
No momento, há 28 pacientes que estão em processo de realização dos exames necessários para o agendamento do transplante de córnea. Os procedimentos são realizados de acordo com a compatibilidade e a gravidade das condições clínicas do paciente.
“É uma excelente notícia para os cidadãos mato-grossenses e também para a Saúde Pública, já que, atualmente, apenas três Estados, incluindo Mato Grosso, se encontram com esse cenário de resolutividade para o transplante de córnea. Isso demonstra que estamos conseguindo atender todos os pacientes com a celeridade necessária e gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
A secretária adjunta do Complexo Regulador, Fabiana Bardi, atribuiu esse sucesso à intensificação das capacitações feitas pela CET junto às unidades captadoras de órgãos.
“O treinamento das equipes de referência, as CIHDOTTs [Comissões Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes] das unidades hospitalares, são capacitadas para fazer esse primeiro contato com a família, para que não haja perda do órgão, e também à ação junto ao IML e ao SVO”, explicou.
Para os casos de óbito por acidente que chegam ao IML, o próprio instituto deve realizar a primeira abordagem à família para autorizar a retirada. “Outra ação muito importante é do Lacen [Laboratório Central de Saúde Pública do Estado]. Com a ampliação, os exames necessários para comprovar a viabilidade daquele órgão e a compatibilidade, ou seja, o tempo-resposta melhorou muito”, afirmou.
Segundo a secretária adjunta, os transplantes de córnea são realizados em ação integrada entre a Central Estadual de Transplantes, o Banco de Olhos de Cuiabá e as três unidades habilitadas e credenciadas junto ao Ministério da Saúde para a realização dos transplantes: Hospital de Olhos de Cuiabá, Centro Cuiabano de Excelência em Oftalmologia e Instituto da Visão, em Cuiabá.
“Quando acontece uma doação, estas córneas vão para o Banco de Olhos, que armazena e distribui entre os hospitais conforme a necessidade. Quando os pacientes chegam, é feita uma análise do tipo de córnea que precisam, a compatibilidade e, de acordo com isso, os hospitais solicitam para os pacientes que estão sob sua responsabilidade e o Banco de Olhos disponibiliza”, descreveu Fabiana.
De janeiro a setembro deste ano, foram captadas 413 córneas e realizados transplantes de 247 córneas em Mato Grosso. Ao longo de todo o ano de 2024, foram captadas 568 córneas e transplantadas 456 córneas. A captação de córneas pode ser feita em caso de óbitos que não tenham trauma do globo ocular.
Caminhada de Setembro Verde
A SES realiza a 3ª Caminhada de Setembro Verde, no Parque das Águas, neste domingo (28.9), das 17h30 às 19h30, para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Haverá uma tenda da saúde com profissionais da SES, para aferição de pressão e glicemia, e ação de panfletagem para os frequentadores do parque.
Segundo a coordenadora da CET, Anita Ricarda da Silva, os servidores vão explicar sobre o processo de doação de órgãos e tirar as dúvidas dos cuiabanos. “Este é o terceiro ano que realizamos a caminhada, que é aberta a todos que puderem e quiserem participar; todos serão bem-vindos”, disse Anita.
A Central já realizou a captação de múltiplos órgãos de sete doadores em 2025. Foram captados 20 órgãos, sendo 14 rins, cinco fígados e um coração.
Confira os sorteados para o Camarote dos Autistas no jogo entre Cuiabá e Athletic neste domingo (28)
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou os nomes das oito pessoas com a Carteira de Identificação do Autista (CIA) sorteadas para assistir à partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Athletic Club, que ocorre neste domingo (28.9), às 19h30, na Arena Pantanal. O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
A iniciativa faz parte do programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, em parceria com a senadora Margareth Buzetti e com o apoio do Cuiabá Esporte Clube.
A ação prevê a utilização de um camarote exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando mais conforto, segurança e acessibilidade durante os eventos esportivos.
O sorteio é realizado a partir dos nomes inscritos por meio de um formulário específico para a ação, disponibilizado no site da Setasc. Um dos campos do formulário solicita o número da Carteira de Identificação do Autista.
Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira de Identificação do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio é realizado para ocupar a vaga aberta. Além da Carteira de Identificação do Autista, também é necessário realizar o cadastro no FacePass.
FacePass
A entrada no estádio será permitida somente mediante o cadastro prévio no sistema FacePass, disponível no site facepassbrasil.com.br/cadastrar-se. O processo exige o preenchimento de dados pessoais e o envio de uma imagem facial, garantindo um controle de acesso seguro e personalizado.
Confira os nomes dos sorteados:
- José Eduardo Nunes de Oliveira
- Roni Henry Gomes Duarte
- Joaquim de Lima Ito
- José Pedro Silva
- Winicius Antônio de Moraes Castro Bueno Filho
- Davi Lucca Campos Soares
- Samea Maria Albuquerque Paes
- Lorenzo de Almeida Rondon Sampaio
Bombeiros localizam corpos de pescadores que se afogaram em lago de represa
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã deste sábado (27.9), os corpos de dois pescadores que se afogaram após o naufrágio de uma embarcação no lago do Rio Jauru, represa de uma usina hidrelétrica, no distrito de Lucialva, em Jauru (a 405 km de Cuiabá).
As buscas pelas vítimas tiveram início nesta sexta-feira (26.9), quando a equipe da 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar (8ª CIBM) foi acionada, por volta das 5h40, por um policial militar do município de Jauru, que comunicou o desaparecimento de quatro pescadores no lago, por volta da meia-noite de quinta-feira (25.9).
Inicialmente, havia seis pessoas na embarcação. Duas conseguiram escapar da água, enquanto quatro permaneceram desaparecidas.
Antes do início das buscas, os bombeiros foram informados de que uma das vítimas havia sido encontrada por populares às margens do rio. A equipe de mergulho, com o suporte de um sonar, que é um equipamento que emite ondas sonoras para auxiliar na localização subaquática, localizou a embarcação a aproximadamente 15 metros de profundidade e uma vítima nas proximidades.
Na manhã deste sábado, os mergulhadores prosseguiram com as buscas e conseguiram localizar os corpos das outras duas vítimas. Um corpo veio à tona, enquanto o outro foi encontrado com o auxílio do sonar.
Os corpos foram retirados da água e repassados à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para identificação e procedimentos necessários.
O Corpo de Bombeiros orienta a população sobre a importância do uso de equipamentos de segurança durante a navegação, especialmente coletes salva-vidas, a fim de evitar acidentes.
