Governo amplia parceria com a UFMT para incentivo à atividade de pesquisa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), tem ampliado o diálogo com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para o fortalecimento e incentivo de novas parcerias entre as instituições de ensino, e deverá investir cerca de R$ 20 milhões para a criação de uma Rede Multiusuária de Pesquisa.

De acordo com o secretário da Seciteci, Maurício Munhoz, o Estado tem buscado subsidiar a construção de novos arranjos, cada vez mais alinhados com o atendimento conjunto da população. Entre as parcerias, segundo ele, está a criação da Rede Multiusuária de Pesquisa, para o fomento de ações inovadoras, com participação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat).

“As universidades têm corpo muito parecido, e a Seciteci, como secretaria de Estado, deve se aproximar, porque tem gente pensando o Estado nas diversas dimensões. A UFMT tem quadros fantásticos que ajudam a desenvolver pesquisas importantes para o Estado”, comentou o secretário, após reunião com o Conselho Diretor da UFMT, na última terça-feira (19.04).

Conforme o secretário, a Rede Multiusuária de Pesquisa da UFMT já conta com infraestruturas de pesquisa, físicas ou virtuais, que propiciam à comunidade acadêmica, científica e tecnológica, insumos e equipamentos que possam desenvolver as atividades de pesquisa. Atualmente, os laboratórios estão distribuídos em Cuiabá, Barra do Garças e Sinop.

Contudo, a fim de expandir o alcance e fomentar novas pesquisas, o Governo do Estado investirá cerca de R$ 20 milhões no lançamento de editais que irão atender outros seis laboratórios distribuídos pelo Estado.

O reitor da UFMT, professor Evandro Soares da Silva, agradeceu a visita do secretário e afirmou que a intenção é que as as ações desenvolvidas na Universidade dialoguem com as demandas da sociedade. “Precisamos de um projeto estratégico e político para ações de integração com os mais diferentes setores”, ressaltou, lembrando que já teve encontros com o Governo do Estado e com entidades do terceiro setor.

Com informações da assesoria da UFMT