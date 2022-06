Governo anuncia R$ 6,5 milhões na reforma e ampliação do Hospital Regional de Água Boa

O governador Mauro Mendes anunciou, nesta quinta-feira (09.06), o investimento de R$ 6,5 milhões na reforma e ampliação do Hospital Regional de Água Boa, atualmente gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia. Além de melhorias estruturais, será construído no local um centro de hemodiálise.

“Este investimento é um anseio dos moradores da região, que aguardam por um centro de hemodiálise há muito tempo. Agora, os usuários do SUS do Médio Araguaia não vão mais precisar se deslocar milhares de quilômetros em busca de atendimentos em outras cidades. Nosso objetivo também é ampliar alguns leitos e melhorar a estrutura do local, deixando tudo mais moderno para um atendimento de qualidade”, diz Mauro Mendes.

Para o prefeito de Água Boa e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia, Mariano Kolankiewicz Filho, o comprometimento do governo com a saúde do estado é motivo de orgulho a todo mato-grossense.

“O governador tem ajudado imensamente em todas as áreas estruturantes de Água Boa e cidades vizinhas. Para nós, isso é motivo de muito orgulho. Só temos a agradecer pessoas tão comprometidas com a saúde e gestão pública. Estes investimentos na infraestrutura, educação, saúde e segurança estão fazendo com que nossa cidade seja cada vez mais próspera”, celebra o prefeito Mariano.

Engajado nas discussões relacionadas à saúde, o deputado estadual José Eugenio de Paiva, mais conhecido como Doutor Eugênio, não escondeu a alegria quando ouviu o anúncio do investimento no hospital. Para ele, este foi o momento mais emocionante.

“Eu dediquei minha vida profissional como médico, para que pudesse melhorar a qualidade de vida na saúde das pessoas do Araguaia. Acharam que esse centro de hemodiálise nunca iria ser implementado. Pensaram que estávamos dando murro em ponta de faca, mas o governador Mauro Mendes está fazendo o sonho desta região virar realidade. De todas as ações anunciadas para a região, o centro de hemodiálise foi o que mais me emocionou. Agradeço ao governador, pois ele não está realizando só um sonho. Ele está aliviando o sofrimento de muitas pessoas”, acredita o parlamentar.

A unidade de saúde é referência para oito município da Região do Médio Araguaia, sendo eles Água Boa, Bom Jesus do Araguaia, Canarana, Cocalinho, Gaúcha do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, além de Nova Nazaré, Campinápolis, Serra Nova Dourada e Novo Santo Antônio.

Atualmente, o hospital dispõe de 66 leitos, sendo 10 UTI adulto, quatro leitos cirúrgicos, três ginecológico, quatro ortopedia e traumatologia, 19 clínico geral, cinco obstetrícias cirúrgica, quatro clínicas e 17 pediatrias. O local é referência nas áreas de clínica geral, cirurgia geral, nefrologista, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, traumatologia, pediatria, cirurgia vascular, anestesiologia e, em junho, terá a especialidade de mastologia.