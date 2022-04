Governo apresenta potencial de produção de amendoim e gergelim no 1º Encontro Latino-americano

O 1º Encontro Latino-americano do Amendoim e Gergelim (Elage) reúne participantes do Brasil, Paraguai, Argentina e Estados Unidos nesta quinta-feira (14.04), no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O evento encerra a programação do 8º Fórum Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, que ocorreu ao longo da semana.

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedec-MT), é um dos expositores do encontro, promovido pelo Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses (Ibrafe) em parceria com a Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigantes de Mato Grosso (Aprofir) e instituições apoiadoras.

No estande, a Sedec apresenta o potencial de produção das duas culturas no Estado, as áreas mais propícias para a produção das oleaginosas e prospecção de negócios em Mato Grosso.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, ser parceiro em eventos dessa proporção só mostra o quanto o Estado tem potencial de crescimento no agronegócio.

“Poder participar de eventos que reúnem as maiores autoridades e pesquisadores dessas culturas na América Latina demonstra o quanto Mato Grosso é reconhecido pela sua produção agropecuária e o quanto tem a contribuir em segurança alimentar para o Brasil e o mundo. São culturas relativamente novas para o Estado, mas estamos em processo de expansão das áreas plantadas”, relata Miranda.

Confira abaixo a programação completa de painéis e palestras do 1º Elage:

8h15 às 8h55 – Mercado mundial de amendoim;

9h às 9h30 – Manejo do amendoim no Cerrado – As pesquisas em andamento;

9h35 às 10h05 – A contribuição do Instituto Agro (IAC) para o desenvolvimento da cultura do amendoim no Brasil;

10h10 às 10h45 – A cadeia do amendoim na Argentina;

10h50 às 11h20 – A evolução do amendoim na Argentina – Uma abordagem histórica;

11h25 às 12h15 – Modelo mato-grossense de apoio à pesquisa – Desafios da cadeia do amendoim no Brasil;

12h20 às 13h25 – Almoço;

13h30 às 14h15 – Gergelim – Avanços no melhoramento genético;

14h20 às 14h45 – O mercado mundial e o Brasil;

14h50 às 16h10 – Gergelim – Mercado Mundial;

16h15 às 16h30 – Nematoides em gergelim: oportunidades e desafios.

