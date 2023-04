Governo assina ordem de serviço para início da construção da maior ponte de Mato Grosso

A Escola dos Servidores “Desembargador Athaide Monteiro da Silva” do Poder Judiciário de Mato Grosso completa 15 anos de fundação em 2023, sendo um importante instrumento na capacitação do público interno e externo. A celebração ocorreu na tarde dessa terça-feira (25 de abril), no Plenário 1 do Tribunal de Justiça, em Cuiabá, com a presença de magistrados(as) e servidores(as). A Escola dos Servidores “Desembargador Athaide Monteiro da Silva” do Poder Judiciário de Mato Grosso completa 15 anos de fundação em 2023, sendo um importante instrumento na capacitação do público interno e externo. A celebração ocorreu na tarde dessa terça-feira (25 de abril), no Plenário 1 do Tribunal de Justiça, em Cuiabá, com a presença de magistrados(as) e servidores(as).

De 2008 até 2023 foram ofertados pela Escola 1.321 cursos como qualificações, capacitações, palestras, oficinas, workshops, webinários, seminários, audiências públicas presencial e à distância. Mais de 100 mil ações de capacitação foram realizadas, alcançando cerca de cinco mil pessoas.

Com foco na valorização do público interno, a Escola dos Servidores atua no desenvolvimento de competências e aprimoramento, melhorando o desempenho das funções, transformando o atendimento e elevando a prestação de serviços. Com essa missão, a Escola tem sido um importante agente para o aprimoramento da Justiça de Mato Grosso e para a formação de profissionais mais capacitados e preparados para atender a sociedade.

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva enfatizou a importância da Escola dos Servidores. “Estamos cada vez mais conscientes de que o papel do aprendizado constante é fundamental para a prestação jurisdicional.” A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva enfatizou a importância da Escola dos Servidores. “Estamos cada vez mais conscientes de que o papel do aprendizado constante é fundamental para a prestação jurisdicional.”

Na solenidade de comemoração dos 15 anos da Escola, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva destacou que a oferta de capacitação sempre foi constante, principalmente em um dos momentos mais difíceis pelo qual o Brasil e o mundo passaram. “No momento pandêmico a Escola se manteve firme e não parou suas atividades. Aprimorou seus métodos de cursos à distância preparando nossos servidores para prestar serviços ao cidadão. A Escola dos Servidores tem uma importância tremenda no aprimoramento, prestando 15 anos de relevantes serviços para melhor atender a população.”

O papel da Escola, além da capacitação e orientação dos servidores nas suas áreas de atuação, prepara tecnicamente e estimula profissionalmente o público interno. A diretora-geral do Tribunal de Justiça, Euzeni Paiva de Paula, ressaltou a importância do legado deixado por meio do conhecimento, fundamental na vida das pessoas.

“É uma honra muito grande participar deste momento em que a nossa Escola está debutando. Participei desde o primeiro instante do lançamento da pedra fundamental, da construção da Escola. Conhecimento para mim é meu maior patrimônio, é o que carregamos conosco. Vejo isso com uma enorme importância e o Tribunal entende que o conhecimento é um patrimônio a ser deixado de legado para os servidores. A diretriz dessa gestão é cuidar das pessoas, da saúde física e emocional, e tudo passa pelo conhecimento, pois vidas são transformadas pelo conhecimento.” “É uma honra muito grande participar deste momento em que a nossa Escola está debutando. Participei desde o primeiro instante do lançamento da pedra fundamental, da construção da Escola. Conhecimento para mim é meu maior patrimônio, é o que carregamos conosco. Vejo isso com uma enorme importância e o Tribunal entende que o conhecimento é um patrimônio a ser deixado de legado para os servidores. A diretriz dessa gestão é cuidar das pessoas, da saúde física e emocional, e tudo passa pelo conhecimento, pois vidas são transformadas pelo conhecimento.”

Andreia Marcondes, servidora de carreira do Judiciário e que há oito anos está à frente da coordenação da Escola dos servidores falou da satisfação em ver a evolução ao longo desses anos. “É altamente perceptível a grandiosidade que a Escola representa para nós servidores e a importância que ela tem na vida de cada servidor e colaborador que busca na Escola o aperfeiçoamento do seu saber e isso vai implicar na vida do jurisdicionado. Isso impacta diretamente e positivamente na vida do indivíduo. Quando você encontra um servidor satisfeito e feliz ele vai passar essa satisfação nas suas ações de trabalho”, afirmou. Andreia Marcondes, servidora de carreira do Judiciário e que há oito anos está à frente da coordenação da Escola dos servidores falou da satisfação em ver a evolução ao longo desses anos. “É altamente perceptível a grandiosidade que a Escola representa para nós servidores e a importância que ela tem na vida de cada servidor e colaborador que busca na Escola o aperfeiçoamento do seu saber e isso vai implicar na vida do jurisdicionado. Isso impacta diretamente e positivamente na vida do indivíduo. Quando você encontra um servidor satisfeito e feliz ele vai passar essa satisfação nas suas ações de trabalho”, afirmou.

Já a primeira coordenadora da Escola dos Servidores, Jane Selma, relembrou com saudosismo a concretização de um sonho que hoje é realidade e abrange tantas pessoas. Ela conta que à época ela e um grupo de colegas servidores fizeram visitas técnicas em outros tribunais para conferir o funcionamento das Escolas locais. Hoje, a Escola dos Servidores de mato Grosso é referência em capacitações. “Fico muito feliz de, após 15 anos, a gente ver que se manteve um sonho de toda equipe que se tornou realidade, porque foi uma grande conquista na época. A Escola dos Servidores é a valorização do servidor.”

A Escola dos Servidores oferece educação corporativa, o que possibilita aos servidores o desenvolvimento de competências necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição. Empossada há três anos, a servidora do Fórum de Cuiabá Luciana Ricas esteve na palestra sobre “As cinco áreas da vida”, proferida pelo professor Samer Agi. Ela falou que a Escola é importante na vida do público interno, especialmente no seu caso, quando ingressou no Poder Judiciário. A Escola dos Servidores oferece educação corporativa, o que possibilita aos servidores o desenvolvimento de competências necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição. Empossada há três anos, a servidora do Fórum de Cuiabá Luciana Ricas esteve na palestra sobre “As cinco áreas da vida”, proferida pelo professor Samer Agi. Ela falou que a Escola é importante na vida do público interno, especialmente no seu caso, quando ingressou no Poder Judiciário.

“Desde o curso de introdução, ofertado pela Escola, e todos os outros que foram oferecidos. Já fiz vários outras capacitações, o que é muito importante para a formação dos servidores. Sem dúvida isso ajuda a melhorar o nosso atendimento e tem aplicação prática no nosso exercício profissional.”

Na solenidade foram exibidos vídeos institucionais sobre os 15 anos da Escola dos Servidores e também do Núcleo Socioambiental para estimular os participantes à conscientização ambiental. Ambos produzidos pela Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de justiça.

Participaram da celebração a juíza Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, diretora do Fórum de Cuiabá , o juiz auxiliar da Presidência do TJMT, Tulio Duailibi Alves de Souza, além de magistrados(as) e servidores(as).

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Foto horizontal da estrutura externa da Escola dos Servidores. Segunda imagem: Print de tela da desembargadora Clarice em entrevista para a TV. Ela usa um vestido na cor bordô. Terceira imagem: diretora-geral do TJ, Euzeni Paiva. Ela está sentada, usa uma blusa preta e blaser rosa. Quarta imagem: coordenadora da Escola em entrevista. Ela usa uma blusa azul marinho e tem cabelos loiros, na altura dos ombros . Quinta imagem: Foto em plano tirada de outro ângulo da diretora-geral e do corregedor.

Dani Cunha/Celly Silva/Fotos: Alair Ribeiro

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT