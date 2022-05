Governo atende CNA e entidades do setor leiteiro e tira tarifa zero para importação de muçarela de fora do Mercosul

Brasília (12/05/2022) – O Governo Federal atendeu a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e entidades do setor leiteiro, que somaram esforços para eliminar a isenção tarifária para importação de queijo muçarela de fora do Mercosul. Com a decisão publicada nesta quinta (12), no Diário Oficial da União (Resolução nº 341/2022 do Gecex), volta a valer a tarifa de 28% para o produto.

Em março, a alíquota foi zerada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex), sob a justificativa de conter o movimento inflacionário no Brasil, mas o governo alegou que não houve importações significativas do produto.

A medida tomada há dois meses fez com que a cadeia atuasse em conjunto desde então, junto ao governo e à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), para conter o agravamento da crise no segmento e minimizar o movimento de abandono da atividade leiteira ante as margens estreitas enfrentadas na conjuntura dos últimos anos.

A Confederação argumentou que a isenção tarifária favorecia a competição desleal com países que aplicam pesados subsídios à produção, incorrendo em perda de competitividade do produto nacional e trazendo expressivos prejuízos aos produtores brasileiros diante da entrada, no Brasil, de produtos lácteos vindo de países de fora do Bloco Sul-americano.

Para a CNA, uma série de outras medidas podem ser adotadas para combater a inflação sem prejudicar a produção nacional, especialmente via redução dos custos de produção nas propriedades.

