Governo cadastra pessoas com deficiência para o Programa SER Família Inclusivo

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou nessa quinta-feira (09.03), na Central de Intérpretes de Libras, o mutirão de cadastramento para o Programa SER Família Inclusivo para pessoas com deficiência que moram em Cuiabá. Porém, o acesso ao benefício ainda pode ser solicitado na Central.

A secretária interina de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasielle Bugalho, destacou a importância dos profissionais da entidade no auxílio ao cadastramento para que elas possam ter acesso aos programas sociais do governo estadual.

“É muito especial para o governo e para a primeira-dama do Estado trazer a acessibilidade às pessoas que têm deficiência para que elas possam fazer o cadastramento no programa SER Família Inclusivo, que foi idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. Essas pessoas podem contar com os intérpretes da CIL para fazer o cadastro”, disse a secretária.

Morador de Cuiabá, o estudante do curso técnico em Segurança do Trabalho Márcio Silva do Nascimento que utiliza o serviço de intérprete de Libras desde 2015, com o auxílio da tradutora Bruna Silva, agradeceu o trabalho da CIL para a comunidade surda.

“Busquei os serviços da CIL com o objetivo de auxiliar na minha comunicação, como muitos outros. E agora vim ao mutirão realizar o meu cadastro para o programa SER Família Inclusivo”.

Roni Cirilo Souza Silva também esteve no mutirão e contoru com a ajuda do intérprete Idevaldo Pereira. “Esse trabalho é muito importante para ajudar várias famílias que vieram fazer o cadastro no programa SER Família do governo. Fico emocionado em ter esse dia para o atendimento aos surdos, porque a CIL nos ajuda com a comunicação”.

O benefício é de R$ 220.

Como funciona a CIL

A Central de Intérprete de Libras oferece um atendimento ao público com surdez, por meio de agendamento, exceto quando se tratar de um caso de urgência. O serviço especializado tem o objetivo de auxiliar a comunidade surda na comunicação com pessoas ouvintes, por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), auxiliados por intérpretes no local e também em atendimentos externos.

As pessoas surdas estrangeiras também são atendidas pela Central de Interpretação de Libras. Nesses casos, os servidores estão capacitados para interpretação de acordo com o idioma de origem do beneficiário.

O atendimento externo da equipe do CIL ocorre para acompanhamento da pessoa surda em exame; audiência judicial autorizada pelo juiz; entrevista de trabalho; matrícula em escola; atendimento no INSS; registro de boletim de ocorrência; e em outros tipos de serviços público ou particular que exigem a presença da pessoa surda.

A CIL está localizada no fundo do Procon, Avenida General Valle, Bairro Bandeirantes, em Cuiabá.

O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 18h. Para ter acesso ao serviço, basta agendar o atendimento pelos seguintes contatos: (65) 99237-4282, (65) 99241-3833, (65) 98433-0372, (65) 99237-5143 ou (65) 98462-6876.