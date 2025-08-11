MATO GROSSO
Governo conclui Plano Pena Justa com foco em metas estruturadas, medidas concretas e avaliação de resultados
O Comitê Estadual de Políticas Penais de Mato Grosso aprovou, na última semana, o Plano Estadual Pena Justa, que define metas com melhorias de médio e longo prazo para o Sistema Penitenciário. O documento foi elaborado em conjunto entre a Secretaria de Estado de Justiça e o Tribunal de Justiça.
O plano será encaminhado para assinaturas do governador Mauro Mendes e do presidente do TJ-MT, desembargador José Zuquim Nogueira. Posteriormente, será enviado ao Conselho Nacional de Justiça.
O plano estadual foi estruturado com base nas diretrizes do Plano Nacional e consta de quatro eixos estratégicos: controle da entrada e das vagas no sistema prisional; qualidade da ambiência e dos serviços prestados; reintegração social; e prevenção da repetição de violações, com uma dimensão transversal dedicada à justiça racial.
“A Secretaria de Justiça, por meio da equipe do comitê, cumpriu a execução do plano, conforme determinado na ação do Supremo. E a equipe da secretaria se empenhou bastante nesse processo de construção e para que o plano estadual fosse elaborado dentro do prazo estipulado e conforme as premissas definidas, assegurando a participação social”, pontuou o secretário de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato.
A elaboração do documento foi realizada de forma conjunta por integrantes do Comitê Estadual, que é coordenado pelo secretário de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, e pelo juiz Geraldo Fernandes Fidelis Neto, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário.
O documento contou com contribuição de instituições, entre órgãos do Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, universidades e organizações da sociedade civil. Foram realizadas Câmaras Temáticas especializadas, reuniões e uma audiência pública estadual, incluindo representantes institucionais, pessoas privadas de liberdade e seus familiares.
Pena Justa MT
O plano traz um diagnóstico do sistema prisional mato-grossense, metas estruturadas, medidas executivas e indicadores de monitoramento. Entre as principais metas previstas estão: implantação da Central de Regulação de Vagas, qualificação das audiências de custódia, fortalecimento das alternativas penais, ampliação dos Escritórios Sociais, entre outras.
Fonte: Governo MT – MT
Obras de implantação do Rodoanel estão com 44% de execução
As obras de implantação do Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande estão com 44% de execução. O Governo de Mato Grosso já concluiu cinco estruturas, entre pontes e viadutos, que fazem parte do projeto. Mais dois viadutos continuam com as obras em andamento, além da construção das pistas.
O viaduto no encontro com a MT-010 (Estrada da Guia) está com sua estrutura pronta. Neste momento, o consórcio responsável pelas obras trabalha nos aterros necessários para fazer o acesso ao viaduto. Outros acabamentos são realizados, como o asfalto na rotatória da parte inferior, que foi refeito.
Outras obras que estão com suas estruturas físicas prontas são as pontes sobre o Rio Cuiabá, o viaduto no encontro com a MT-251 (Estrada de Chapada) e duas passagens de nível, uma próxima à Igreja Arautos do Evangelho e outra próxima ao Aeroporto Bom Futuro.
Ainda estão em andamento, com previsão de entrega para este ano, o viaduto no encontro com a MT-400 (Avenida Antártica), na capital, assim como o da BR-163/364, já em Várzea Grande. Também serão construídos 21,5 quilômetros de pistas duplicadas em concreto. Essas obras estão atualmente na fase de terraplanagem.
O Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande será uma importante alternativa para melhorar o trânsito da região metropolitana. A primeira etapa da nova rodovia, que está sendo construída em uma parceria entre o Governo de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ligará as BRs-163/364 em Várzea Grande até a rodovia MT-251, em Cuiabá.
A obra vai permitir que o trânsito de caminhões pesados seja desviado do perímetro urbano das duas maiores cidades do Estado. Isso vai permitir uma viagem mais rápida para quem está na estrada e também aliviar o fluxo de veículos dentro das cidades.
O orçamento inicial da obra é de R$ 206 milhões, sendo que o Governo Federal ficou responsável por 60% do valor e o Estado por 40%. No entanto, Mato Grosso é responsável por arcar com desapropriações e reajustes, o que pode elevar o valor do investimento para até 60% do valor final da obra.
Ainda está prevista a construção de outra parte do Rodoanel, ligando a MT-251 até a BR-070/163/364 em Cuiabá, depois do Distrito Industrial. Esse trecho inclui a construção de pontes sobre o Rio Coxipó e sobre o Rio Aricá, além de outro viaduto no encontro com a rodovia federal. Com este outro trecho, o Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande chegará a 52 km de extensão, dependendo da aprovação do DNIT.
Histórico
As obras do Rodoanel começaram em 2006 em uma parceria entre Governo Federal e Prefeitura de Cuiabá. Até 2009, foram construídos nove quilômetros da rodovia em pista simples, entre a Estrada de Chapada e a Avenida Antarctica. As obras foram paralisadas em 2011, com denúncias de irregularidades.
Após anos de vários anúncios, mas com obras que nunca saíram do papel, a atual gestão do Governo do Estado destravou a obra, colocando recursos financeiros para que ela pudesse ser retomada e concluída.
Entre os anos de 2019 e 2020, foi realizado um trabalho pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), que solucionou uma série de entraves jurídicos para poder lançar o edital de licitação e retomar as obras. O reinício se deu em 2021, com a assinatura da ordem de serviço.
Fonte: Governo MT – MT
Licenciamento de veículos placas final 8 deve ser pago até dia 31 de agosto
O Licenciamento de veículos com placas final 8 deve ser pago até o dia 31 de agosto, conforme cronograma de pagamento do ano 2025. A taxa pode ser emitida pelo site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br), na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão.
Após efetuar o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) pode ser emitido em formato digital (arquivo em PDF) ou impresso em papel comum.
As duas versões do documento possuem o mesmo valor jurídico do antigo “verdinho”, pois tem autenticidade e segurança garantidos por meio de QR Code, que está ligado à base nacional de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).
O Detran-MT reforça que o veículo só estará licenciado após o pagamento de todos os débitos em aberto atrelados a ele, como o IPVA, Licenciamento, possíveis multas de trânsito, além da regularização de pendências administrativas ou jurídica, caso o veículo tenha.
O calendário de pagamento do Licenciamento 2025 segue no mês de setembro para a placa final 9 (até o dia 30 de setembro), e encerra dia 31 de outubro, com a placa final 0.
Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, na condução do veículo o motorista precisar portar (de forma física ou digital) o licenciamento do ano corrente para não incorrer em multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na CNH.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil desarticula pontos de tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira
Consulta pública propõe diretrizes para enfrentamento de riscos sanitários no Brasil
Vereador Dilemário prestigia Circuito de Vôlei de Praia dos Surdos em Cuiabá
