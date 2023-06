Governo de Mato Grosso e CDL realizam feira voltada ao empreendedorismo no Parque das Águas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) apresentou a experiência exitosa que obteve com a organização de dados estratégicos da Vigilância Epidemiológica. A apresentação foi feita em evento da Organização Pan-americana de Saúde (Opas), que reuniu gestores públicos de todo o país em Brasília.

O foco da experiência foi a implantação do núcleo de inteligência epidemiológica no Estado, denominado Serviço de Inteligência Estratégica para Gestão (Sieges) do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Oberdan Lira, a participação no evento demonstra o reconhecimento nacional do trabalho de inteligência estratégica desenvolvido pela SES em Mato Grosso.

“A Opas convidou as equipes de Mato Grosso para apresentar a experiência na implantação do núcleo de inteligência epidemiológica. Tudo deu início no cenário de 2020, quando os bancos de dados de mensuração da Covid-19 estavam inadequados para o trabalho epidemiológico e o Estado criou e ampliou o sistema para monitoramento das informações dos pacientes hospitalizados”, explicou o gestor.

No evento, foi abordada a utilização do sistema oficial IndicaSUS na organização de dados relativos à pandemia da Covid-19, como as hospitalizações. Também foi apresentada a criação de um Power BI que centralizou todas as informações relacionadas à infecção pelo coronavírus no Estado.

“Entre 2020 e 2022, foram criados outros painéis de monitoramento de imunização, distribuição de vacina, gestão financeira e variações das abordagens epidemiológicas. Essa organização deu início ao Serviço de Inteligência, o Sieges, que atualmente administra dezenas de painéis de monitoramento de informações”, reforçou Oberdan.

A perspectiva é de que, no segundo semestre de 2023, a SES inaugure um centro de comando para o Sieges, que unificará os dados epidemiológicos, administrativos e de regulação.