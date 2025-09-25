Governo de Mato Grosso entrega máquinas para agricultores familiares de Cuiabá

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta quarta-feira (24.9), mais de R$ 3 milhões em veículos, equipamentos e utilitários para agricultores familiares de áreas rurais de Cuiabá.

Por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), foram distribuídos 26 veículos, sendo dois caminhões (truck caçamba basculante 12m³), um caminhão-pipa, uma picape (Hilux 2 portas), uma pá-carregadeira, dois tratores (cabinados 110 cv), oito pulverizadores (costais a gasolina), três roçadeiras (costais a gasolina 1,5 cv), dois subsoladores (2 linhas), cinco enxadas rotativas e uma grade aradora (16 discos).

“Não tenho dúvida de que as entregas são um aceno, um gesto de amizade, de parceria, de fidelidade à grande missão que todos nós temos: melhorar a vida do povo de Mato Grosso. Tenho certeza de que o prefeito Abílio e a equipe dele vão fazer bom proveito desses equipamentos. Virão muitos outros, porque Cuiabá é grande, tem muitas necessidades. Tenho certeza de que não vai faltar, da parte do governo, uma resposta positiva para todas as demandas que vierem da capital”, reforçou o vice-governador Otaviano Pivetta.

A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, afirmou que a entrega desses equipamentos representa muito mais do que máquinas para facilitar a produção.

“Esses equipamentos não são apenas máquinas, são ferramentas de transformação social. Cada caminhão, cada trator entregue aqui hoje vai ajudar uma família a produzir mais, a gerar renda e a permanecer com dignidade no campo. A agricultura familiar é estratégica para Mato Grosso”, destacou Andreia.

O prefeito Abílio Brunini destacou que a capital recebe um grande incentivo para a agricultura de pequena escala. “Os produtores rurais de Cuiabá viverão outro momento com este investimento do Estado. Quero agradecer muito ao vice-governador Otaviano Pivetta, que sempre teve esse olhar de desenvolvimento, de modernidade para o campo”, disse.

Entre 2019 e 2025, produtores, associações e entidades de Cuiabá receberam R$ 45 milhões em investimentos da Seaf, em parceria com a Empaer, na agricultura de pequena escala. O montante consolida o apoio com foco em mecanização, insumos, feiras, capacitação e inclusão produtiva.

Fonte: Governo MT – MT