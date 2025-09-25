MATO GROSSO
Governo de Mato Grosso entrega máquinas para agricultores familiares de Cuiabá
O Governo de Mato Grosso entregou, nesta quarta-feira (24.9), mais de R$ 3 milhões em veículos, equipamentos e utilitários para agricultores familiares de áreas rurais de Cuiabá.
Por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), foram distribuídos 26 veículos, sendo dois caminhões (truck caçamba basculante 12m³), um caminhão-pipa, uma picape (Hilux 2 portas), uma pá-carregadeira, dois tratores (cabinados 110 cv), oito pulverizadores (costais a gasolina), três roçadeiras (costais a gasolina 1,5 cv), dois subsoladores (2 linhas), cinco enxadas rotativas e uma grade aradora (16 discos).
“Não tenho dúvida de que as entregas são um aceno, um gesto de amizade, de parceria, de fidelidade à grande missão que todos nós temos: melhorar a vida do povo de Mato Grosso. Tenho certeza de que o prefeito Abílio e a equipe dele vão fazer bom proveito desses equipamentos. Virão muitos outros, porque Cuiabá é grande, tem muitas necessidades. Tenho certeza de que não vai faltar, da parte do governo, uma resposta positiva para todas as demandas que vierem da capital”, reforçou o vice-governador Otaviano Pivetta.
A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, afirmou que a entrega desses equipamentos representa muito mais do que máquinas para facilitar a produção.
“Esses equipamentos não são apenas máquinas, são ferramentas de transformação social. Cada caminhão, cada trator entregue aqui hoje vai ajudar uma família a produzir mais, a gerar renda e a permanecer com dignidade no campo. A agricultura familiar é estratégica para Mato Grosso”, destacou Andreia.
O prefeito Abílio Brunini destacou que a capital recebe um grande incentivo para a agricultura de pequena escala. “Os produtores rurais de Cuiabá viverão outro momento com este investimento do Estado. Quero agradecer muito ao vice-governador Otaviano Pivetta, que sempre teve esse olhar de desenvolvimento, de modernidade para o campo”, disse.
Entre 2019 e 2025, produtores, associações e entidades de Cuiabá receberam R$ 45 milhões em investimentos da Seaf, em parceria com a Empaer, na agricultura de pequena escala. O montante consolida o apoio com foco em mecanização, insumos, feiras, capacitação e inclusão produtiva.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governo de MT apresenta avanços do programa REDD+ na Semana do Clima de Nova York
O Governo de Mato Grosso apresentou, nesta quarta-feira (24.9), avanços do programa REDD+ Early Movers (REM MT) durante a Semana do Clima de Nova Iorque (Climate Week NYC), nos Estados Unidos (EUA).
Os resultados positivos do programa foram apresentados na mesa-redonda organizada pela Coalizão Leaf, que mobiliza empresas e governos para acabar com o desmatamento tropical no hemisfério sul. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, representou o governo mato-grossense no evento.
“Estamos executando há quase oito anos o REDD+ em Mato Grosso e, com todos os investimentos realizados a partir do programa, reduzimos o desmatamento, enquanto continuamos sendo um Estado líder na produção agrícola. Temos o objetivo de consolidar as iniciativas de conservação com uma produção sustentável. Mas, só com controle de ações e repressão, nós não conseguimos solidificar essa matriz de combate ao desmatamento”, destacou Mauren.
Ela acrescentou que o próximo desafio do programa REM é garantir que haja valor agregado aos bens produzidos com legalidade por proprietários rurais na Amazônia. “Isso pode, de fato, promover mais inclusão social de comunidades indígenas, populações tradicionais e pequenos produtores. Por isso, é de extrema necessidade que os países desenvolvidos paguem pelos recursos naturais que temos, já que eles não têm mais. Mato Grosso tem 60% de sua área preservada e a legislação ambiental mais severa do mundo. Se os países querem preservação, que paguem por esses recursos”, afirmou.
Durante a mesa-redonda, os representantes da Coalizão Leaf ressaltaram os bons resultados do programa em Mato Grosso na proteção da floresta amazônica.
Programa REM
O programa REM é um acordo de investimentos com a Alemanha e o Reino Unido para ações de conservação da floresta por meio de agricultores familiares, comunidades tradicionais, produtores rurais sustentáveis e povos indígenas.
Os países fomentam iniciativas que estimulam a agricultura de baixo carbono e a redução do desmatamento. O objetivo é reduzir emissões de dióxido de carbono (CO²) no planeta.
Atualmente, Mato Grosso executa a segunda fase do programa REM. São mais de 15 milhões de libras repassadas pelo governo britânico, além de mais 15 milhões de euros pelo governo alemão. Na primeira fase, os recursos atenderam 144 organizações sociais, sendo 114 associações ou cooperativas. Entre os contemplados, estão 603 aldeias, onde vivem 40 povos indígenas. No total, 107 municípios mato-grossenses foram atendidos.
Também fazem parte da comitiva a secretária de Comunicação, Laice Souza; o promotor de Justiça Marcelo Vachiano; a secretária adjunta de Recursos Hídricos da Sema, Lilian Ferreira dos Santos; e servidores do Governo do Estado.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“É uma virada de chave na história da agricultura familiar de Cuiabá”, afirma produtora em entrega de máquinas
A apicultora e agricultora familiar Iliete Soupinski, da comunidade Serra das Laranjeiras, classificou como histórica a entrega de máquinas realizada, nesta quarta-feira (24.9), em Cuiabá. O investimento de R$ 3 milhões beneficiará mais de cinco mil famílias da zona rural da capital.
“Essa entrega é uma virada de chave na história da nossa agricultura familiar. Cuiabá não via um investimento como esse, com essa inovação, há muito tempo. A agricultura familiar precisava e clamava por isso. Hoje, recebemos do Governo do Estado um investimento que vai possibilitar mais tecnologia, inovação, produtividade e renda para nossas famílias”, afirmou Iliete.
Ao todo, foram repassadas 25 máquinas e um caminhão-pipa pelo Governo de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá.
O vice-governador Otaviano Pivetta destacou que a ação integra um conjunto de medidas para ampliar a produção e melhorar as condições de trabalho no campo. “Os equipamentos entregues hoje são apenas o começo. Virão muitos outros, e o Estado continuará respondendo às demandas de Cuiabá. Nosso objetivo é trabalhar de mãos dadas para que a capital do estado seja cada vez maior e melhor para o povo mato-grossense”, afirmou.
O prefeito Abílio Brunini também destacou a importância da parceria para impulsionar o setor. “A instalação dos equipamentos em frente à prefeitura simboliza a colaboração entre o Governo do Estado e o município, além de evidenciar a relevância do agronegócio, tanto o pequeno quanto o grande, que movimenta a economia local, gera recursos para serviços públicos e impulsiona o desenvolvimento de Cuiabá”, disse.
A cerimônia contou ainda com a presença da secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka; do presidente da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), Suelme Evangelista; do deputado estadual Diego Guimarães; dos vereadores Dilemário Alencar, Samantha Íris, Michelly Alencar e Coronel Dias; além de secretários municipais e empreendedores do campo.
Fonte: Governo MT – MT
