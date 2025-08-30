MATO GROSSO
Governo de Mato Grosso entrega nova sede do Lacen nesta segunda-feira (1º)
O Governo de Mato Grosso entrega, nesta segunda-feira (1º.9), a nova sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Cuiabá, a partir das 17h. O evento contará com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Com 2.254 m² de área construída, a estrutura foi especialmente pensada para atender às necessidades da unidade, que recebeu o investimento de R$ 34,3 milhões.
O Lacen presta serviços desde 1975 e é o primeiro laboratório público do Centro-Oeste a receber acreditação do Inmetro. A unidade atende aos municípios do Estado via Sistema Único de Saúde (SUS) com a oferta de exames de sorologia, biologia molecular, micobacteriologia, microbiologia clínica, entre outros exames.
Serviço
Entrega da nova sede do Lacen Mato Grosso
Data e hora: segunda-feira (01.9), às 17h
Local: Lacen (Rua G, s/n – Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78040-030)
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Ao lado do governador, Amaggi e Inpasa anunciam parceria para mais três usinas de etanol em MT
Após reunião com o governador Mauro Mendes, as multinacionais Amaggi e Inpasa anunciaram uma parceria para a construção de mais três usinas de etanol de milho em Mato Grosso.
A reunião ocorreu na última semana e o anúncio foi feito nesta sexta-feira (29.9), após a confirmação oficial dos investimentos, que giram na casa dos R$ 2,5 bilhões, com previsão de gerar centenas de empregos diretos e indiretos.
O encontro, mediado pelo ex-senador e presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos, contou com a presença do ex-governador e investidor da Amaggi, Blairo Maggi, bem como de toda a diretoria da empresa, além do fundador e principal controlador da Inpasa, José Lopes.
De acordo com os representantes de ambas as empresas, as medidas do Governo de Mato Grosso para fortalecer a indústria “foram fundamentais” para a tomada de decisão.
Entre as medidas, se destacam a rapidez e isonomia na concessão de incentivos fiscais, desburocratização, a retomada do equilíbrio fiscal, a redução de mais de 140 taxas e impostos que o Estado promoveu para toda a população desde o início da gestão, e os recordes em investimentos em todas as áreas.
“Hoje Mato Grosso é o melhor lugar do país para se investir, porque construímos um ambiente favorável para isso. E é por esse motivo que temos atraído tantas empresas e indústrias para cá. Nenhuma empresa faria investimentos dessa magnitude se não confiasse no potencial do nosso estado”, destacou o governador Mauro Mendes.
O setor
Mato Grosso é hoje o maior produtor de etanol de milho do país e o segundo maior produtor de etanol em geral, perdendo apenas para o estado de São Paulo.
Na safra 2023/2024, foram produzidos 4,54 bilhões de litros de etanol de milho no estado, por meio das 14 usinas que processam milho, sendo 11 exclusivas de milho.
A estimativa é que, até 2031, esse volume de produção aumente para até 9,6 bilhões de litros por ano.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 19 incêndios florestais nesta sexta-feira (29)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal em Juscimeira e mantém controlados 12 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, sexta-feira (29.8), atuando diretamente no combate a 19 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Cláudia, com quatro focos ainda em monitoramento; Alto Paraguai, também com dois focos monitorados; além de Comodoro, Cáceres, Ipiranga do Norte, Nova Maringá, Santa Carmem e União do Sul, que registram um foco cada, todos sob monitoramento contínuo.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Paranatinga, Planalto da Serra, Guiratinga, Alto Garças, Nova Maringá, Cláudia, Canabrava do Norte, Barra do Garças, Água Boa, Confresa, Rosário Oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade, Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Nova Bandeirantes e Nova Canaã do Norte.
Os esforços também seguem nos municípios de Marcelândia, com dois focos ativos distintos. As ações estão igualmente concentradas no Assentamento Passa Vinte, localizado entre General Carneiro e Barra do Garças.
Embora o Corpo de Bombeiros Militar atue na área, trata-se de uma região federal vinculada ao Programa de Assentamento da Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), cuja responsabilidade principal é atribuída à União e não diretamente à corporação.
A atuação da corporação ocorre de maneira emergencial e excepcional, em razão do risco imediato às famílias, moradias e atividades produtivas locais, cuja integridade não poderia aguardar providências federais. Paralelamente, já foi formalizado pedido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para que direcione suas equipes de resposta, assumindo a coordenação nas áreas de sua competência.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, três aeronaves e um helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 70 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 40 são incêndios florestais, sendo 9 em terras indígenas. Outros 30 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas incluem: dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto de Azevedo; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Areões, nos municípios de Nova Nazaré e Campinápolis; um foco na Terra Indígena Parabubure, também em Campinápolis; um foco na Terra Indígena Marãiwatsédé, em São Félix do Araguaia; e um foco na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 30 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 168 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 109 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 74 estão na Amazônia e 35 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil prende em Rondonópolis segundo suspeito de matar casal em General Carneiro
Polícia Militar prende mulher e apreende 353 tabletes de maconha em Várzea Grande
Governo de Mato Grosso entrega nova sede do Lacen nesta segunda-feira (1º)
Com melhorias em sete meses, MP arquiva TAC do Mercado do Porto
Prefeitura leva limpeza inédita ao Zero KM e Viaduto Izabel Campos
Segurança
Polícia Civil prende em Rondonópolis segundo suspeito de matar casal em General Carneiro
A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (29.8), em Rondonópolis, o segundo suspeito de participação no duplo homicídio do casal Giovanny...
Polícia Militar prende mulher e apreende 353 tabletes de maconha em Várzea Grande
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão apreenderam 353 tabletes de substância análoga a maconha, na noite...
Polícia Civil identifica 100% dos autores de feminicídios do primeiro semestre de 2025
A Polícia Civil identificou 100% de todos os autores de casos de feminicídio, com a dinâmica dos crimes, registrados no...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
CIDADES4 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
Economia & Finanças2 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Preço em queda do milho deixa produtores indecisos e pode ampliar área de soja no Brasil
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
AGRONEGÓCIO2 dias atrás
Agronegócio questiona metas do Plano Clima e governo admite necessidade de ajustes