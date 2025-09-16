Governo de Mato Grosso entrega pacote de obras em Barra do Garças

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta segunda-feira (15.9), uma série de obras em Barra do Garças, com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores e fortalecer o desenvolvimento da região. A primeira-dama Virginia Mendes acompanhou todas as entregas no município.

O governador Mauro Mendes destacou que as entregas são resultados do trabalho intenso do Governo do Estado para destravar obras que estavam emperradas e garantir os investimentos necessários para levar as melhorias aos mato-grossenses.

“Quando assumimos a gestão tínhamos mais de 370 obras paralisadas e praticamente todas foram terminadas ou estão em andamento. Hoje, nenhuma obra para em Mato Grosso por falta de pagamento. O Governo só contrata obras quando tem dinheiro para começar e terminar, por isso estamos fazendo esse volume gigantesco de obras que dá orgulho para todo o Mato Grosso”, afirmou, ressaltando a importância de parcerias com a Assembleia Legislativa, bancada federal e prefeituras.

Para o prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves, as entregas demonstram o cuidado do Governo com a população do município.

“É uma alegria muito grande entregar essas obras para os barra-garcenses. Essas inaugurações de hoje são sonhos de toda a população e agradecemos imensamente por toda a atenção do Governo com Barra do Garças”, manifestou.

Centro de Eventos Evaristo Roberto Vieira Cruz

Entre as entregas em Barra do Garças está o novo Centro de Eventos, cuja obra ficou paralisada por mais de 10 anos e foi retomada em 2024, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec).

“Aqui tem muito trabalho, mas aqui também tem a fotografia de um novo Mato Grosso, onde obra não fica parada. Foi muito trabalho para essa obra ficar pronta. Começou em 2014 e só Deus sabe o que foi pra gente retomar a gestão dessa obra, e ela ficou pronta em três meses. Esse é o Mato Grosso que a população espera de todos nós que estamos no governo. Um estado que entrega obras, que não enrola”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Miranda.

O Centro de Eventos, localizado anexo ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), tem uma estrutura moderna, com acessibilidade e equipamentos para receber até eventos nacionais. O espaço conta com cerca de 3,5 mil m² de área construída e um salão para mais de 3 mil pessoas em pé e anfiteatro com 555 lugares. O estacionamento comporta 170 veículos.

A obra recebeu R$ 5,5 milhões do Governo do Estado em convênio com a prefeitura.

Escola Técnica Estadual e Hospital Municipal Milton Morbeck

A agenda de entregas em Barra do Garças também incluiu a reforma da Escola Técnica Estadual e do Hospital Municipal Milton Morbeck.

A escola recebeu investimentos para reformas estruturais, com o objetivo de ampliar o ensino técnico e profissionalizante no município.

“Era uma obra que há muito tempo a gente estava esperando e o governo colocou o recurso de quase R$ 7 milhões para reformar auditório, lousa digital, tudo climatizado, novinho, para atender os 400 alunos e, ano que vem, receber cerca de 800 alunos, entre ensino médio e técnico e o ensino profissionalizante”, observou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Allan Kardec.

Durante a solenidade na Escola Técnica Estadual, foi entregue um cheque-doação do Aniversário Solidário da primeira-dama Virginia Mendes para a Associação Mato-grossense de Jiu-Jitsu Paradesportivo, e a doação de uma cadeira de rodas especial para Daymon José Gomes dos Reis.



Já o Hospital Municipal recebeu R$ 5,8 milhões em recursos do Estado para ampliar o número de leitos, modernizar alas e melhorar a estrutura. A reforma foi imprescindível para garantir a liberação do curso de medicina no município.

“Essa foi mais uma parceria do Estado para que a gente pudesse deixar esse hospital em boas condições para bem atender toda a população da região. O Governo do Estado não tem medido esforços para que a gente possa ver muitos investimentos na área da saúde, como construção de hospitais municipais, regionais, o Hospital Central, que vai ser inaugurado ainda esse ano, o Hospital Julio Muller, enfim, muitos investimentos para que a gente possa atender muito bem o mato-grossense”, destacou o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia.

Parque das Águas Quentes

O Governo do Estado também participou da reinauguração do Parque Municipal das Águas Quentes, que recebeu R$ 2,3 milhões para a revitalização do espaço.

“Esse parque é um patrimônio da cidade, algo que se incorporou na cultura da cidade e a gente fica feliz de ver esse patrimônio bem cuidado, com esse nível de utilização e prestando um excelente serviço para a população”, destacou o governador.

Lar dos Idosos Bem Viver

Outra entrega realizada em Barra do Garças foi a inauguração do Lar dos Idosos, que recebeu R$ 1,9 milhão do Governo do Estado para compra de mobiliário.

O secretário de Assistência Social e Cidadania do Estado, Klebson Gomes, ressaltou que o Estado tem feito importantes investimentos na área social. Somente em Barra do Garças foram mais de R$ 20 milhões empregados para transferência de renda, entrega de cestas de alimentos, cobertores, e outras ações do social.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, afirmou que “o lar dos idosos simboliza respeito e reconhecimento às pessoas que dedicaram suas vidas ao estado de Mato Grosso, à cidade de Barra do Garças e à região do Araguaia e que merecem ser bem acolhidas por todos nós, em um estado com dignidade”.

Solenidade

Acompanharam as entregas os senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes, os deputados estaduais Max Russi e Dr. Eugênio, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Antônio Joaquim, suplente de senador Mauro Carvalho, os secretários Allan Kardec (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo); o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando Tinoco, o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Gledson Bezerra; e a reitora da UFMT, Marluce Silva.

