Governo de Mato Grosso entrega pacote de obras em Barra do Garças
O Governo de Mato Grosso entregou, nesta segunda-feira (15.9), uma série de obras em Barra do Garças, com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores e fortalecer o desenvolvimento da região. A primeira-dama Virginia Mendes acompanhou todas as entregas no município.
O governador Mauro Mendes destacou que as entregas são resultados do trabalho intenso do Governo do Estado para destravar obras que estavam emperradas e garantir os investimentos necessários para levar as melhorias aos mato-grossenses.
“Quando assumimos a gestão tínhamos mais de 370 obras paralisadas e praticamente todas foram terminadas ou estão em andamento. Hoje, nenhuma obra para em Mato Grosso por falta de pagamento. O Governo só contrata obras quando tem dinheiro para começar e terminar, por isso estamos fazendo esse volume gigantesco de obras que dá orgulho para todo o Mato Grosso”, afirmou, ressaltando a importância de parcerias com a Assembleia Legislativa, bancada federal e prefeituras.
Para o prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves, as entregas demonstram o cuidado do Governo com a população do município.
“É uma alegria muito grande entregar essas obras para os barra-garcenses. Essas inaugurações de hoje são sonhos de toda a população e agradecemos imensamente por toda a atenção do Governo com Barra do Garças”, manifestou.
Centro de Eventos Evaristo Roberto Vieira Cruz
Entre as entregas em Barra do Garças está o novo Centro de Eventos, cuja obra ficou paralisada por mais de 10 anos e foi retomada em 2024, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec).
“Aqui tem muito trabalho, mas aqui também tem a fotografia de um novo Mato Grosso, onde obra não fica parada. Foi muito trabalho para essa obra ficar pronta. Começou em 2014 e só Deus sabe o que foi pra gente retomar a gestão dessa obra, e ela ficou pronta em três meses. Esse é o Mato Grosso que a população espera de todos nós que estamos no governo. Um estado que entrega obras, que não enrola”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Miranda.
O Centro de Eventos, localizado anexo ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), tem uma estrutura moderna, com acessibilidade e equipamentos para receber até eventos nacionais. O espaço conta com cerca de 3,5 mil m² de área construída e um salão para mais de 3 mil pessoas em pé e anfiteatro com 555 lugares. O estacionamento comporta 170 veículos.
A obra recebeu R$ 5,5 milhões do Governo do Estado em convênio com a prefeitura.
Escola Técnica Estadual e Hospital Municipal Milton Morbeck
A agenda de entregas em Barra do Garças também incluiu a reforma da Escola Técnica Estadual e do Hospital Municipal Milton Morbeck.
A escola recebeu investimentos para reformas estruturais, com o objetivo de ampliar o ensino técnico e profissionalizante no município.
“Era uma obra que há muito tempo a gente estava esperando e o governo colocou o recurso de quase R$ 7 milhões para reformar auditório, lousa digital, tudo climatizado, novinho, para atender os 400 alunos e, ano que vem, receber cerca de 800 alunos, entre ensino médio e técnico e o ensino profissionalizante”, observou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Allan Kardec.
Durante a solenidade na Escola Técnica Estadual, foi entregue um cheque-doação do Aniversário Solidário da primeira-dama Virginia Mendes para a Associação Mato-grossense de Jiu-Jitsu Paradesportivo, e a doação de uma cadeira de rodas especial para Daymon José Gomes dos Reis.
Já o Hospital Municipal recebeu R$ 5,8 milhões em recursos do Estado para ampliar o número de leitos, modernizar alas e melhorar a estrutura. A reforma foi imprescindível para garantir a liberação do curso de medicina no município.
“Essa foi mais uma parceria do Estado para que a gente pudesse deixar esse hospital em boas condições para bem atender toda a população da região. O Governo do Estado não tem medido esforços para que a gente possa ver muitos investimentos na área da saúde, como construção de hospitais municipais, regionais, o Hospital Central, que vai ser inaugurado ainda esse ano, o Hospital Julio Muller, enfim, muitos investimentos para que a gente possa atender muito bem o mato-grossense”, destacou o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia.
Parque das Águas Quentes
O Governo do Estado também participou da reinauguração do Parque Municipal das Águas Quentes, que recebeu R$ 2,3 milhões para a revitalização do espaço.
“Esse parque é um patrimônio da cidade, algo que se incorporou na cultura da cidade e a gente fica feliz de ver esse patrimônio bem cuidado, com esse nível de utilização e prestando um excelente serviço para a população”, destacou o governador.
Lar dos Idosos Bem Viver
Outra entrega realizada em Barra do Garças foi a inauguração do Lar dos Idosos, que recebeu R$ 1,9 milhão do Governo do Estado para compra de mobiliário.
O secretário de Assistência Social e Cidadania do Estado, Klebson Gomes, ressaltou que o Estado tem feito importantes investimentos na área social. Somente em Barra do Garças foram mais de R$ 20 milhões empregados para transferência de renda, entrega de cestas de alimentos, cobertores, e outras ações do social.
O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, afirmou que “o lar dos idosos simboliza respeito e reconhecimento às pessoas que dedicaram suas vidas ao estado de Mato Grosso, à cidade de Barra do Garças e à região do Araguaia e que merecem ser bem acolhidas por todos nós, em um estado com dignidade”.
Solenidade
Acompanharam as entregas os senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes, os deputados estaduais Max Russi e Dr. Eugênio, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Antônio Joaquim, suplente de senador Mauro Carvalho, os secretários Allan Kardec (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo); o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando Tinoco, o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Gledson Bezerra; e a reitora da UFMT, Marluce Silva.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 30 incêndios florestais nesta segunda-feira (15)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CMMT) extinguiu quatro incêndios florestais e mantém controlados oito focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta segunda-feira (15.9), atuando diretamente no combate a 30 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Dois incêndios florestais extintos estavam localizados em Poconé, e outros em Nossa Senhora do Livramento e Cláudia. Já os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de Itiquira, Nova Maringá, Cláudia, Pontes e Lacerda, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Novo Mundo e Guarantã do Norte.
As equipes seguem mobilizadas em Vila Bela da Santíssima Trindade para combater outros sete incêndios. Já em Barra do Garças, os esforços se concentram em dois focos, localizados no Parque Estadual da Serra Azul e na Serra do Roncador.
No parque, o combate foi intensificado com a utilização de um terceiro avião, totalizando, até o momento, 45 horas de voo acumuladas pelas aeronaves envolvidas na operação e o lançamento de cerca de 375 mil litros de água diretamente sobre as áreas atingidas pelo fogo. Um helicóptero também está em operação para auxiliar na infiltração das equipes em regiões de difícil acesso.
Além do apoio aéreo nesses locais, as operações envolvem o uso coordenado de maquinário pesado, caminhões-pipa e a atuação integrada de bombeiros militares, brigadistas, militares do Exército e voluntários, concentrando esforços no controle e extinção dos focos remanescentes.
As ações de combate aos incêndios ocorrem ainda em Pontes e Lacerda, com três focos ativos. Essas ações seguem intensas também nos municípios de Dom Aquino e Juína, onde são combatidos dois focos ativos em cada local. Além disso, o trabalho continua com as equipes mobilizadas nas regiões de Tesouro, Tangará da Serra, Nova Ubiratã, Sinop, Colniza, Figueirópolis D’Oeste, Nobres, Araguaiana, Confresa, Novo Santo Antônio, União do Sul, Cáceres, Paranatinga e Rosário Oeste.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicópteros, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com foco no controle dos focos ativos e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 101 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 70 são incêndios florestais e outros 31 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados 19 eventos de fogo.
As ocorrências em terras indígenas incluem: seis focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; três focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; dois focos na Terra Indígena Nambikwara, em Comodoro; dois focos na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, nos municípios de Gaúcha do Norte e Nova Ubiratã; e dois focos na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande, em Poxoréu.
Além disso, foram registrados focos nas seguintes áreas: Terra Indígena Sararé, em Conquista D’Oeste; Terra Indígena Parabubure, em Santo Antônio do Leste; Terra Indígena Tapirapé, em Luciara; e Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 31 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu diretamente 205 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em todo o Estado.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 142 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 102 focos estão no Cerrado, 29 na Amazônia e 11 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Sine Estadual disponibiliza mais de 2,7 mil vagas de trabalho nesta semana
O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulgou 2.774 vagas de trabalho disponíveis para esta semana em Mato Grosso.
As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e estão distribuídas entre os 36 postos de atendimento do Sine, instalados em 32 municípios de Mato Grosso.
Em Cuiabá e Várzea Grande, são 606 empregos disponíveis em funções como auxiliar de linha de produção (112), auxiliar de limpeza (78), balanceiro (55), ajudante de obras (27), cortador de carne em matadouro (20), desossador (20), magarefe (20), retalhador de carne (20), pedreiro (15), servente de obras (15), chefe de serviço de limpeza (10), montador de estruturas metálicas (10), oficial de manutenção civil (10), assistente de vendas (8), auxiliar administrativo (7), e outras.
Há também, a disponibilidade de 12 oportunidades de trabalho exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). As funções são frentista (3), lubrificador de automóveis (3), operador de caixa (3), atendente de lojas (1), auxiliar de estoque (1) e oficial de manutenção (1).
Em Rondonópolis, são 235 vagas disponíveis, nas ocupações de auxiliar de limpeza (56), atendente de lojas e mercados (46), repositor em supermercados (46), técnico de carnes e derivados (18), pedreiro (10), servente de pedreiro (7), auxiliar de linha de produção (5), ajudante de obras (4), auxiliar técnico de refrigeração (4), trabalhador da suinocultura (4), auxiliar administrativo (3), auxiliar de cozinha (3), estoquista (3), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (3), vendedor interno (3), ajudante de carga e descarga de mercadoria (2), biólogo (2), oficial de manutenção (2), servente de obras (2), auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (1) auxiliar de logística (1), auxiliar técnico de mecânica (1), balconista (1), cozinheiro hospitalar (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (1), motorista entregador (1), recepcionista atendente (1), servente de limpeza (1), técnico de planejamento e programação da manutenção (1), técnico de refrigeração (1) e técnico eletrônico (1).
No município de Jaciara, estão disponíveis 93 vagas de trabalho, nas funções de motorista carreteiro (31), pedreiro (30), servente de obras (20), lubrificador auxiliar mecânico (2), agente de pátio (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1), auxiliar de padeiro (1), borracheiro (1), costureira em geral (1), lavador de veículos (1), motorista entregador (1), operador de caixa (1) e zelador.
A lista detalhada e completa das vagas ofertadas pela Rede Sine pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.
Atendimento
Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente.
Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, facilitando os trâmites do atendimento.
Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é das 10h às 17h30.
Para ter acesso completo a todas as oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso, acesse o documento em anexo.
Fonte: Governo MT – MT
