Governo de Mato Grosso inaugura duas novas escolas em Sorriso
O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, participam nesta segunda-feira (6.10), a partir das 8h, da inauguração de duas unidades escolares em Sorriso, a cerca de 400 km de Cuiabá.
Com investimento total superior a R$ 24 milhões, as novas escolas vão atender cerca de 2.800 estudantes.
A primeira unidade a ser entregue é o Colégio Estadual Integrado (CEI) 06 Tiradentes Cabo Antônio Dilceu da Silva Amaral, que conta com 24 salas de aula, piscina semiolímpica, quadra poliesportiva, vestiário e demais dependências.
A segunda é a Escola Estadual 13 de Maio, também com 24 salas de aula, quadra poliesportiva com vestiário, novos sanitários masculino, feminino e adaptados para pessoas com deficiência, além de outros espaços de aprendizagem e convivência.
O quê: Inauguração do CEI nº06 e da E.E 13 de Maio
Onde: Sorriso (MT)
Horário: a partir das 8h
“Mais de 90% das mulheres que descobrem o câncer de mama no início tem possibilidade de cura”, afirma oncologista
O oncologista e mastologista, Eduardo Garcia de Arruda, destacou que o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, é essencial para a sensibilização de mulheres sobre a realização de exames preventivos e regulares.
A declaração ocorreu durante entrevista em uma ação de atendimentos na unidade móvel de Saúde da Mulher, no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá.
“O outubro rosa é um período de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, essa conscientização é importante para que as mulheres tenham um diagnóstico precoce e com isso a gente tem a oportunidade de cura. Dados mostram que mais de 90% das mulheres que descobrem o câncer de mama no início tem possibilidade de cura”, destacou.
O oncologista ainda ponderou os fatores que contribuem para o surgimento desse tipo de câncer comum entre as mulheres. “Existe o fator genético, mas ele não é o principal, ele se trata de um câncer multi fatorial. Obesidade, má alimentação, tabagismo, etilismo, sedentarismo são um dos vários fatores que levam à probabilidade do surgimento do câncer”, afirmou.
O especialista enfatizou que o autoexame, assim como os exames de imagem, é importante para a detecção precoce do câncer.
“O autoexame é importante para que a mulher conheça o corpo dela, então durante o banho, ela deve fazer o toque, e se sentir alguma alteração, um nódulo ou alguma retração da pele, ela deve procurar um médico. Mas, o mais importante, são os exames de imagem, que no caso é a mamografia e a ultrassom da mama, dependendo da faixa etária da mulher”, ressaltou.
O Outubro Rosa também engloba o câncer de colo de útero, por isso, o oncologista destaca os sinais de alerta para esse tipo de câncer. “Quando falamos em câncer [de colo de útero], os sintomas são tardios, e com o descobrimento tardio nós fazemos um diagnóstico avançado. Por isso, a necessidade da prevenção oncológica, no caso da mulher, em começar cedo a prevenção dos cânceres de mama e ginecológicos, que podem ser no útero, colo do útero e ovário”, afirmou.
Para a mulher, o esquema anual é realizar a mamografia, ultrassom da mama, preventivo e o ultrassom transvaginal regularmente.
“A idade para começar a fazer a mamografia regularmente é a partir de 40 anos, mas, se você tem familiar, como mãe ou irmã, portador da doença, essa investigação pode começar antes. A investigação é individualizada, se a paciente tem sintoma ela tem que procurar um médico porque a patologia não escolhe a idade, mas a partir dos 40 anos aumentam as chances de câncer”, informou.
A servidora Luciane Sales, de 48 anos, declarou que sempre participa da campanha e também destacou a relevância do autocuidado da mulher.
“Eu faço aqui na Santa Casa porque todo ano tem essa disponibilidade, o atendimento é ótimo porque a gente faz, aqui mesmo, os exames, a consulta e o acompanhamento. Eu acredito que nós mulheres temos que nos cuidar e não esperar acontecer, não deixar para última hora. Se sentir uma dor ou desconforto, vamos fazer o preventivo independente do mês. Com o diagnóstico precoce a gente pode alcançar até a cura”, declarou.
Hospital Estadual Santa Casa atende servidoras do Estado
Em campanha especial para o Outubro Rosa, o Hospital Estadual Santa Casa oferece consultas médicas e exames preventivos para servidoras do Estado de Mato Grosso.
As consultas serão realizadas no ambulatório do Hospital Estadual Santa Casa, nas quintas-feiras de outubro, com agendamento prévio, presencial ou pelo WhatsApp (65) 98433-0913.
*Sob a supervisão de Ana Lazarini
Fiscalização da Lei Seca prende 13 condutores embriagados na madrugada deste sábado (4)
A Operação Lei Seca, realizada de forma simultânea em dois locais de Cuiabá, na madrugada deste sábado (4.10), terminou com 13 prisões por embriaguez ao volante. As abordagens ocorreram em dois pontos da avenida Arquimedes Pereira Lima, nos bairro Jardim Itália, e Santa Cruz.
Dois dos condutores embriagados também receberam agravante por não possuírem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao todo, 113 condutores passaram pelo teste do bafômetro.
Além das prisões, o relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), órgão da Secretaria de Segurança Pública que coordena a Lei Seca, somou 84 multas aplicadas e 47 veículos removidos (34 veículos e 13 motocicletas).
Nessa operação dupla, 112 veículos foram fiscalizados e 55 autuados.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e Guarda Municipal.
