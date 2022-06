Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 75 milhões no município de Torixoréu

O governador Mauro Mendes autorizou nesta sexta-feira (03.06) o investimento de mais de R$ 34 milhões para obras de infraestrutura e ações sociais nos municípios de Alto Araguaia e Alto Taquari, na Região do Araguaia.

Os recursos foram garantidos por meio de convênios e autorização para formalização de convênios, assinados durante agenda na cidade de Alto Araguaia. Além dos valores, o Governo de Mato Grosso também inaugurou a Ponte Córrego Ribeirão Claro, na MT-100, de 40 metros de extensão, que recebeu o investimento de R$ 2,8 milhões.

O prefeito de Alto Araguaia, Gustavo de Melo, destacou que o município tem sido contemplado com diversos investimentos do Governo do Estado, que totalizam mais de R$ 86 milhões nos últimos três anos, e ressaltou que as obras, sobretudo as de infraestrutura, como asfaltamento de estradas e implantação de pontes de concreto, auxiliam no desenvolvimento da região.

“O que o Mauro Mendes está fazendo é o que todos os gestores deveriam fazer, porque os problemas estão nos municípios. Através de parceria, este governo está devolvendo a dignidade para o cidadão que está lá na ponta. Então, eu não poderia deixar de te agradecer: você não tem ideia, governador, do tamanho do benefício que você está trazendo para nossa região. Esses municípios que há muito tempo foram porta de entrada de Mato Grosso ficaram esquecidos, e hoje saem do Vale dos Esquecidos e dão entrada no Vale da Prosperidade. É resultado do olhar sensível que o governo tem com os municípios menos favorecidos”, manifestou.

Durante a visita, foi autorizada a licitação para a construção de uma ponte sobre o Rio Ariranha (MT-481), de 56 metros de extensão, orçada em R$ 5.421.851,39, e assinado convênio para a construção de 50 casas para famílias de baixa renda. Esse investimento, na ordem de R$ 6.029.167,66, é feito por meio de parceria das Secretarias de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Governador Mauro Mendes entregou mais de 120 títulos definitivos para moradores de Alto Araguaia | Foto: Mayke Toscano/Secom

Também foram assinadas duas autorizações para formalização de convênios, sendo uma de R$ 3.414.959,34 para reforma das pontes de madeira Ribeirãozinho (MT-465), Meio (MT-465), Paca (MT-465), Arrependido (MT-465), Ribeirão Claro (MU-34), e outra de R$ 6.970.805,89 para manutenção do asfalto em 69 ruas e avenidas da cidade.

O governador Mauro Mendes ressaltou que o Governo do Estado vive um novo momento, que agora possibilita a realização de grandes investimentos, e, por isso, tem executado obras em toda a região do Araguaia, com o objetivo de ajudá-la em seu desenvolvimento.

“Todos aqui têm noção do quanto a rodovia MT-100 é importante para o Araguaia, porque vai trazer mais desenvolvimento e conectar melhor toda essa região. A produção na região vai aumentar muito, e vocês vão voltar a ser um centro de convergência de carga, de produção, e outros valores agregados vão se estabelecer na cidade. Alto Araguaia volta a entrar na roda do crescimento, do desenvolvimento, e estamos todos muito felizes com isso”, destacou.

Ainda em Alto Araguaia, foram entregues dois novos ônibus para o transporte escolar no município, garantindo mais segurança para os estudantes da zona rural. Além disso, 120 moradores da cidade receberam as escrituras das casas, com os títulos de regularização fundiária, por meio do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), em parceria com a MT Par.

O senador Fábio Garcia lembrou as dificuldades do início da gestão, tanto do Governo de Mato Grosso quanto a Prefeitura de Alto Araguaia, e ressaltou a nova fase em que as gestões se encontram. Ele ainda pontuou que, além de investimentos em obras, o Estado também mantém seu olhar atento ao cidadão, oferecendo auxílios por meio de programas sociais, e realizando o sonho da casa própria para parte da população.

“O governador Mauro Mendes imputa à história do Estado um governo sério, responsável, de grandes entregas, que trata com responsabilidade o dinheiro público, mas que, sobretudo, tem carinho com cada cidadão do estado”, comentou.

Desde o início da gestão, o Governo tem investido mais de R$ 86,7 milhões no município de Alto Araguaia, em recursos destinados para o fortalecimento da agricultura familiar, investimentos em educação, ações sociais e obras de infraestrutura. Somente para obras de infraestrutura são R$ 64,8 milhões, incluindo os novos convênios assinados nesta sexta-feira.

Outros investimentos no município ainda passam por ações sociais, como distribuição de cestas básicas, cobertores, filtros de água e transferência de renda, reforma da cadeia pública, fortalecimento da agricultura familiar e empréstimo para empresas locais, além de fomento a atividades culturais.

Governador Mauro Mendes entregou dois novos ônibus escolares para o município de Alto Araguaia | Foto: Mayke Toscano/Secom

O deputado federal Juarez Costa também relembrou as dificuldades iniciais e parabenizou o prefeito de Alto Araguaia pelas melhorias realizadas pela gestão. Ele também parabenizou o governador Mauro Mendes pelos investimentos em todas as regiões do Estado.

“Desde a campanha eu já falava para ele: O senhor vai mudar a história de Mato Grosso. Assinamos hoje convênios em dois municípios, e ainda vamos assinar com mais outros tantos. Esse é o governo que não para, que não tem tempo nem para estar assinando tantos convênios. Esse é o governo que estamos vivendo e vamos viver ainda mais com a gestão do governador Mauro Mendes”, ressaltou.

Mais investimentos

Além dos recursos para Alto Araguaia, o Governo do Estado também assinou R$ 13 milhões em investimentos para o município de Alto Taquari.

Durante a solenidade, foi autorizada a formalização de convênio para a construção de um ginásio em Alto Taquari, na ordem de R$ 735.495,50, em parceria com Juarez Costa. Também foi assinada autorização para formalização de convênio para asfaltamento, drenagem e sinalização viária na Avenida Angélica e Estrada Municipal, orçada em R$ 1.647.288,81 (parceria com senador Wellington Fagundes).

Outras autorizações para formalização de convênio foram destinadas à construção de 200 casas no município, das quais 50 recebem o investimento de R$ 6.695.382,44 das Secretarias de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e Infraestrutura e Logística (Sinfra), e as outras 150 recebem o subsídio de R$ 2.250.000,00, fruto de parceria com a MT Par.

O governador também assinou convênio de R$ 1.759.420,46 para o asfaltamento de mais de 30 ruas e avenidas do município, e entregou uma pá carregadeira e um rolo compactador para o município.

Acompanharam a agenda em Alto Araguaia os senadores Fábio Garcia e Wellington Fagundes, o deputado federal Juarez Costa, os deputados estaduais Max Russi, Ondanir Bortolini (Nininho), Elizeu Nascimento, Thiago Silva e Sebastião Rezende, e a prefeita de Alto Araguaia, Marilda Sperândio.

Também os secretários de Estado Rogério Gallo (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Alan Porto (Educação), Maurício Munhoz (Ciência, Tecnologia e Inovação), Jefferson Neves (Cultura, Esporte e Lazer), e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo), os presidentes do Intermat, Francisco Serafim, e da MT Par, Wener Santos.