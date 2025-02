Governo de Mato Grosso lamenta falecimento do padre Danilo Rinaldi

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do padre Danilo Rinaldi, fundador e coordenador do Oratório Salesiano Filhos de Dom Bosco, em Rondonópolis. Com 82 anos, o padre Danilo Rinaldi estava internado em um hospital em Campo Grande por complicações causadas pela chikungunya e teve uma parada respiratória.

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, lamentaram a morte do sacerdote, que completaria 65 anos de vida religiosa neste ano.

“Lamentamos profundamente o falecimento do padre Danilo Rinaldi, que atuou brilhantemente na área social em nosso Estado formando cidadãos de bem, dedicando sua vida à ajudar os mais necessitados, sendo um exemplo de dedicação ao próximo. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e toda a comunidade e nossos desejos para que encontrem paz e serenidade neste momento tão triste”, expressaram o governador Mauro Mendes e a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes.

Nascido em Trento, na Itália, se mudou para o Brasil na década de 1970, onde morou em municípios do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No Estado, trabalhou em Várzea Grande, Barra do Garças, Alto Araguaia e Rondonópolis, onde chegou em fevereiro de 1988 e atuou apoiando crianças e jovens do município com ações que os deixassem longe das drogas e criminalidade.

