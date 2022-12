Governo de Mato Grosso lamenta morte do fotojornalista Maurício Barbant

O Circuito Mato Grosso de Vôlei de Praia, realizado em Cuiabá, de sexta-feira (02.12) a domingo (04), reuniu 57 duplas de dez municípios de Mato Grosso, com equipes femininas e masculinas disputando as categorias Sub 17, Sub 19 e Adulto.

De acordo com a organização do evento, mais de 3 mil pessoas passaram pela arena montada no Complexo Esportivo do Ginásio Aecim Tocantins. A competição, realizada pela Federação Mato-grossense de Voleibol em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), é a maior e mais estruturada edição até aqui, de acordo com os organizadores.

“Investimos na qualidade do evento, valorizando não só os atletas, mas também toda a cadeia produtiva do esporte. São muito profissionais envolvidos, da arbitragem, técnicos, fornecedores, professores, numa arena extremamente moderna, a mesma montada em competições nacionais. Isso dá outro caráter para o evento, motiva, inspira jovens atletas, profissionaliza. O resultado é um recorde de participações, inscrições de equipes de todas as regiões de Mato Grosso”, explica Nicanor Lopes, presidente da Federação Mato-grossense de Voleibol.

Todos os jogos foram transmitidos em tempo real pelo canal do Youtube da Federação Mato-grossense de Voleibol, outra novidade desta edição. Além do público presente, o pico de audiência, registrado no sábado, chegou a duas mil pessoas acompanhando as partidas simultaneamente.

“Atingimos nosso objetivo de motivar a participação de equipes e do público. Estamos muito contentes com os resultados. Recorde de inscrições, público presente empolgado, público virtual conectado em todos os jogos, arena de alto nível. Isso mostra o crescimento exponencial do evento, um reflexo da valorização do esporte em Mato Grosso. É importante dizer que a valorização de atletas e toda a cadeia produtiva que a cerca é mérito dessa gestão do Governo de Mato Grosso, que incentiva e acredita no poder transformador do esporte”, destaca Nicanor.

Durante o evento, atletas de categorias de base e profissionais dividiram a mesma arena, proporcionando assim o que professores e treinadores chamam de pedagogia do exemplo, tendo os atletas já estabelecidos no esporte servindo de inspiração para os mais novos. Duplas de Cuiabá, Sinop, Cáceres, Sorriso, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Campo Verde, Várzea Grande, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde competiram.

“É muito motivador ter os mais jovens competindo no mesmo espaço que os profissionais, e numa arena de alto nível, uma competição que não deixa nada a desejar em comparação com eventos nacionais. Além de estrutura, o incentivo é muito importante. Já estamos colhendo muitos frutos com o Projeto Olimpus, muitos aqui são bolsistas e futuros bolsistas. Com isso temos a elevação do nível de competitividade e, consequentemente, melhores resultados. Já podemos notar com bastante frequência os resultados dessa valorização, a quantidade de atletas de Mato Grosso em destaque em competições nacionais e internacionais”, aponta David Moura, secretário de Esporte da Secel.

O Projeto Olimpus tem ajudado muitos atletas e treinadores a elevar o nível técnico do esporte, garantindo destaque em competições nacionais de vôlei de praia, como explica o treinador profissional Ricardo Queiroz.

“Graças ao Projeto Olimpus, atletas de Mato Grosso alcançaram resultados que elevaram o nome do estado no vôlei de praia. Atingimos resultados incríveis na base, somos vice-campeões Sub 19, na etapa de Maceió, com a dupla Victor Pierre e Marcos Vinicius. No Sub 21 masculino, a partir do ano que vem, teremos pela primeira vez duas duplas representando Mato Grosso na etapa nacional. Outra grande conquista é a inédita convocação da atleta Barbara Jardins para a Seleção Brasileira Sub 19. Uma conquista histórica para Mato Grosso”, destaca Ricardo Queiroz, um dos mais bem classificados treinadores de Mato Grosso, que também recebe bolsa técnico do Projeto Olimpus.

Fonte: GOV MT