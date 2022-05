Governo de Mato Grosso leva desenvolvimento para Alta Floresta com investimento de mais de R$ 240 milhões

A revitalização da praça Vanir Ananias Pinto Paraná, que fica entre as ruas 400 e 700, no Jardim Imperial 1, vai beneficiar centenas de moradores . A indicação partiu do vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), que atendeu os pedidos dos moradores, que levaram as demandas ao Gabinete Itinerante, que passava pela região.

A Câmara de Cuiabá aprovou a construção e reformar de 152 espaços públicos nos últimos 2 anos.

O presidente da Casa de Leis, Juca do Guaraná, destaca que a criação de espaços de lazer e convivência sempre esteve entre as prioridades da Câmara Municipal.

“Afinal, estamos falando não apenas de entretenimento, mas também de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desde 2021, a Casa de Leis aprovou a construção e reformar de mais de 150 espaços públicos. Um trabalho que é fruto de fiscalização do Legislativo. São terrenos baldios, área de matagal e outros espaços abandonados que viram locais de lazer para a comunidade”, destacou Juca.

“Aqui no Jardim Imperial quando o Gabinete Itinerante passa as pessoas correm para levar suas indicações. Essa é nossa função ouvir e atender o povo. A praça foi totalmente revitalizada”, complementou Juca.

A praça toda revitalizada conta com playground, parque para os pets, academia ao ar livre, uma quadra poliesportiva, pista de caminhada, iluminação de led, jardinagem e toda a estrutura necessária para a prática de atividades físicas e a integração social.

A aposentada Adelina Maria, 70 anos, que mora na frente da praça sabe da importância da revitalização do espaço. “somos nós que pagamos impostos a gente merece um espaço acolhedor. Temos muitas crianças no bairro e estávamos carentes de um espaço como esse. Juca cuida, Juca faz pelo povo dele”, comemorou a moradora

