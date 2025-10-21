Governo de Mato Grosso realiza programa de formação continuada dos trabalhadores da Assistência Social

O Governo de Mato Grosso iniciou, nesta segunda-feira (20.10) à 3ª edição do CapacitaSUAS Mato Grosso, programa de formação continuada voltado para gestores, trabalhadores e conselheiros do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O evento de abertura contou com a Conferência “Educação permanente, financiamento e participação: pilares para a consolidação do SUAS”, realizada no Teatro Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

O Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CapacitaSUAS) é executado pela gestão estadual, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com a UFMT e com a Fundação Uniselva, e integra a estratégia de educação permanente do SUAS, proporcionando atualização teórico-prática e integração entre os trabalhadores da área.

As inscrições para os cursos estão sendo realizadas pela plataforma Escola do SUAS Mato Grosso e são voltadas aos gestores, trabalhadores e conselheiros municipais da assistência social.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Nesta nova edição, o Governo de Mato Grosso destinou mais de R$ 1,4 milhão para garantir a execução das ações formativas.

A secretária adjunta de Assistência Social da Setasc, Miranir Oliveira, destacou a importância do programa para o fortalecimento das políticas públicas e o compromisso do Estado com a formação continuada.

“Damos início a uma etapa muito importante de formação e de capacitação para os gestores, gestoras e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. O Governo do Estado, mais uma vez, reafirma o compromisso com a assistência social colocando o CapacitaSUAS em ação. Essa parceria com a UFMT e a Uniselva qualifica a prática cotidiana dos trabalhadores e gestoras da assistência social, de forma a garantirmos dignidade, direito e inclusão social à população vulnerável que tanto merece”, afirmou.

A programação do CapacitaSUAS contempla cursos como Elaboração de Planos de Assistência Social, Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS, Vigilância Socioassistencial, Proteção Social Básica e Especial, e Controle Social no SUAS. As atividades serão realizadas no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), no campus Cuiabá da UFMT, entre outubro de 2025 e junho de 2026.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

A professora Ruteléia Souza, do Departamento de Serviço Social da UFMT, ressaltou que o programa é resultado de um processo de construção coletiva e de aperfeiçoamento constante.

“Nós tivemos inúmeras reuniões com a Setasc e a Uniselva para definir o formato das capacitações. Essa terceira edição é fruto de um aprendizado contínuo, em que buscamos resgatar elementos como inclusão, sustentabilidade e acolhimento. Quem vem do interior precisa se sentir parte desse processo de ensino e aprendizagem. O CapacitaSUAS é um marco na consolidação da política de assistência social, fortalecendo a educação permanente e ampliando a qualidade do atendimento à população”, destacou.

Presente na cerimônia, a secretária de Assistência Social de Nossa Senhora do Livramento, Elizabeth Leite, ressaltou o impacto do programa nos municípios.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

“Nós do município de Nossa Senhora do Livramento estamos muito felizes com a realização desta edição do CapacitaSUAS. Há muito tempo esperávamos por esse momento, porque entendemos que a educação permanente é fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Temos muita rotatividade de gestores e técnicos, o que dificulta a execução das políticas. Essa formação nos permite refletir e voltar aos territórios mais preparados para fortalecer e aprimorar os serviços”, afirmou.

Fonte: Governo MT – MT