MATO GROSSO
Governo de Mato Grosso realiza programa de formação continuada dos trabalhadores da Assistência Social
O Governo de Mato Grosso iniciou, nesta segunda-feira (20.10) à 3ª edição do CapacitaSUAS Mato Grosso, programa de formação continuada voltado para gestores, trabalhadores e conselheiros do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O evento de abertura contou com a Conferência “Educação permanente, financiamento e participação: pilares para a consolidação do SUAS”, realizada no Teatro Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.
O Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CapacitaSUAS) é executado pela gestão estadual, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em parceria com a UFMT e com a Fundação Uniselva, e integra a estratégia de educação permanente do SUAS, proporcionando atualização teórico-prática e integração entre os trabalhadores da área.
As inscrições para os cursos estão sendo realizadas pela plataforma Escola do SUAS Mato Grosso e são voltadas aos gestores, trabalhadores e conselheiros municipais da assistência social.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
Nesta nova edição, o Governo de Mato Grosso destinou mais de R$ 1,4 milhão para garantir a execução das ações formativas.
A secretária adjunta de Assistência Social da Setasc, Miranir Oliveira, destacou a importância do programa para o fortalecimento das políticas públicas e o compromisso do Estado com a formação continuada.
“Damos início a uma etapa muito importante de formação e de capacitação para os gestores, gestoras e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. O Governo do Estado, mais uma vez, reafirma o compromisso com a assistência social colocando o CapacitaSUAS em ação. Essa parceria com a UFMT e a Uniselva qualifica a prática cotidiana dos trabalhadores e gestoras da assistência social, de forma a garantirmos dignidade, direito e inclusão social à população vulnerável que tanto merece”, afirmou.
A programação do CapacitaSUAS contempla cursos como Elaboração de Planos de Assistência Social, Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS, Vigilância Socioassistencial, Proteção Social Básica e Especial, e Controle Social no SUAS. As atividades serão realizadas no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), no campus Cuiabá da UFMT, entre outubro de 2025 e junho de 2026.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
A professora Ruteléia Souza, do Departamento de Serviço Social da UFMT, ressaltou que o programa é resultado de um processo de construção coletiva e de aperfeiçoamento constante.
“Nós tivemos inúmeras reuniões com a Setasc e a Uniselva para definir o formato das capacitações. Essa terceira edição é fruto de um aprendizado contínuo, em que buscamos resgatar elementos como inclusão, sustentabilidade e acolhimento. Quem vem do interior precisa se sentir parte desse processo de ensino e aprendizagem. O CapacitaSUAS é um marco na consolidação da política de assistência social, fortalecendo a educação permanente e ampliando a qualidade do atendimento à população”, destacou.
Presente na cerimônia, a secretária de Assistência Social de Nossa Senhora do Livramento, Elizabeth Leite, ressaltou o impacto do programa nos municípios.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
“Nós do município de Nossa Senhora do Livramento estamos muito felizes com a realização desta edição do CapacitaSUAS. Há muito tempo esperávamos por esse momento, porque entendemos que a educação permanente é fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Temos muita rotatividade de gestores e técnicos, o que dificulta a execução das políticas. Essa formação nos permite refletir e voltar aos territórios mais preparados para fortalecer e aprimorar os serviços”, afirmou.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bombeiros militares combatem incêndio em residência causado por vazamento de gás de cozinha
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, nesta terça-feira (21.10), um incêndio em uma residência no Jardim Campo Verde, em Campo Verde (a 139 km de Cuiabá).
A 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) foi acionada pelo número de emergência 193 para atender a ocorrência e durante o acionamento foi informado pela solicitante que o incêndio teria iniciado durante a troca do botijão de gás de cozinha.
No local, a equipe verificou que as chamas atingiram a cozinha e a área de serviço e que estava se propagando para os outros cômodos da residência.
De forma rápida, foi montada uma linha de combate direto ao fogo, e os bombeiros militares iniciaram a extinção das chamas utilizando técnicas operacionais adequadas. Durante a operação, a equipe identificou um botijão de gás ainda em chamas e, com segurança, realizou o fechamento do registro, removendo-o para uma área externa segura.
Após a extinção do incêndio, os bombeiros militares realizaram o rescaldo da área atingida, eliminando qualquer foco remanescente. Não houve registro de vítimas.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Alunos conhecem funcionamento dos órgãos públicos e refletem sobre ética digital
A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) promoveram, nesta terça-feira (21.10) mais uma ação do programa “Estudante – Cidadão do Futuro”, com a participação de cerca de 150 alunos de 10 escolas estaduais. A programação contou com palestra sobre cidadania digital, visita guiada às instalações da CGE e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) e tour pelo Centro Político Administrativo.
A atividade teve como propósito aproximar os jovens das instituições públicas e estimular a reflexão sobre ética, cidadania e responsabilidade no ambiente digital. Durante a palestra, o professor de filosofia da CGE, Douglas Remonatto, destacou a importância de desenvolver consciência crítica e valores éticos nas interações virtuais.
“Assim como existe um Google externo, onde buscamos informações, existe também um Google interno, onde buscamos nossos valores e referências. É a partir dele que tomamos decisões, mesmo quando ninguém está olhando”, ressaltou Remonatto.
Os aspectos destacados pelo professor chamaram a atenção dos alunos. “Foi uma conversa que abordou a realidade do mundo. O palestrante falou sobre a hierarquia das informações na internet, e isso me cativou”, comentou Nilo Francisco, estudante da Escola Estadual Raimundo Pinheiro.
Após o momento de reflexão, os estudantes participaram de uma visita guiada à CGE, onde conheceram as áreas de ouvidoria, auditoria e corregedoria, compreendendo como essas estruturas atuam na promoção da ética e da transparência na gestão pública.
Na sequência, o grupo visitou o TRE e conheceu o memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossense, o depósito de urnas eletrônicas e houve também uma simulação de votação, que permitiu entender de forma prática o funcionamento do processo eleitoral brasileiro.
A secretária adjunta de Ouvidoria-Geral e Transparência da CGE-MT, Aline Landini, destacou o papel formativo do programa e o valor do contato direto dos estudantes com os órgãos públicos.
“Essa troca é fundamental para aproximar os jovens da administração pública e fortalecer a cidadania. Eles são os responsáveis pelo futuro, e queremos compartilhar conhecimento, mas também aprender com suas experiências”, afirmou.
A experiência também foi bem avaliada pelos alunos. Nicoly Ferrari, da Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, destacou o aprendizado sobre ética digital e transparência.
“Achei muito interessante a palestra sobre o uso ético da internet. O professor trouxe exemplos fáceis de entender. Gostei também de conhecer o prédio da CGE e do TRE, ver as urnas eletrônicas e aprender sobre ouvidoria. Foi uma visita cheia de aprendizado”, disse.
Já Letícia Romero, estudante da Escola Estadual Raimundo Pinheiro, destacou o caráter transformador da atividade: “O projeto nos ajuda a adquirir conhecimentos que não vemos no dia a dia. Ele nos ensina e esclarece sobre diversos assuntos, inclusive sobre o futuro”.
Para o coordenador de auditoria interna do TRE, Daniel Taurines, a participação dos jovens em iniciativas como essa é essencial para o fortalecimento da democracia. “Aproximar o jovem do TRE é incentivar o exercício da cidadania. Quando eles conhecem como é feita uma eleição, compreendem a importância da participação social e passam a atuar como agentes de controle e transformação das políticas públicas”, concluiu.
Sobre o programa
Lançado no dia 14 de outubro, “Estudante – Cidadão do Futuro” tem o propósito de promover a cidadania, a integridade e a participação social de alunos de escolas estaduais na gestão pública por meio de ações educativas e culturais.
Nesta primeira edição, participam 10 escolas estaduais, cada uma representada por grupos de 15 alunos do ensino médio e um professor orientador. Além das atividades desta terça-feira (21.10), os estudantes participarão de uma oficina de produção de vídeos curtos sobre “Cidadania e Ética Digital”.
Os melhores trabalhos serão premiados em dezembro, com certificados e prêmios em dinheiro. Além do TRE, o programa conta com o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom-MT), Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT) e Receita Federal.
Saiba mais em: estudantecidadaodofuturo.mt.gov.br
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
