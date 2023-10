Governo de Minas vai ampliar assistência técnica visando desenvolvimento rural sustentável

O Governo de Minas, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), formalizou nesta quarta-feira (04.10), em Belo Horizonte, um protocolo de intenções com o Sistema Faemg/Senar para a ampliação da assistência técnica e gerencial aos produtores rurais mineiros, além de ações conjuntas visando ao desenvolvimento rural sustentável do estado.

O evento contou com a presença do vice-governador Professor Mateus, que enfatizou a importância do agronegócio em Minas Gerais, destacando os produtores rurais como microempresários. Ele ressaltou que o setor agropecuário representa uma parcela significativa da economia do estado, contribuindo com mais de R$ 270 bilhões para o PIB, o que representa 25% do total.

Essa parceria visa inicialmente atender de 300 a 400 produtores em diferentes regiões de Minas Gerais, com investimentos que ultrapassam R$ 3 milhões para um período de 24 meses de execução. A intenção é não apenas aumentar o número de produtores assistidos, mas também traduzir esse suporte em mais empregos e renda para a população local.

O presidente da Faemg, Antônio Pitangui de Salvo, expressou satisfação com a parceria e destacou o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos mineiros, não apenas na produção de alimentos, mas também na manutenção e melhoria da renda dos produtores.

O projeto visa a expansão da metodologia de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) desenvolvida pelo Senar, que abrange desde o planejamento financeiro e gestão até o aprimoramento das práticas de produção. O objetivo é capacitar os profissionais da Emater-MG na aplicação dessas técnicas, o que contribuirá para melhorar a gestão das propriedades rurais e aumentar a renda dos produtores.

A Seapa ficará responsável por oferecer apoio logístico e operacional para o desenvolvimento das ações, enquanto a Emater-MG, em parceria com o Sistema Faemg/Senar, definirá as temáticas das capacitações, os locais e os períodos de realização em diferentes regiões do estado. O Sindicato de Produtores Rurais também participará mobilizando agricultores, com o auxílio dos profissionais da Emater-MG quando necessário.

Vale destacar que a Emater-MG atua em 811 municípios do estado, beneficiando anualmente mais de 300 mil produtores rurais com assistência técnica e extensão rural. Somente em 2022, foram realizados cerca de dois milhões de atendimentos a agricultores familiares e suas organizações.

Um dos focos dessa parceria é oferecer suporte ao Projeto Jaíba, especialmente aos pequenos agricultores. Este projeto, localizado nos municípios de Jaíba e Matias Cardoso, é considerado o maior da América do Sul em área contínua irrigada e um dos principais polos de fruticultura do estado. O secretário de Agricultura Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, ressaltou a importância da parceria público-privada e sua prioridade para o Projeto Jaíba, visando gerar renda, emprego e qualidade de vida para os mineiros.

Fonte: Pensar Agro