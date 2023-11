Governo de MT aciona Ministério do Meio Ambiente para reforçar ações de combate a incêndio no Parque Nacional do Pantanal

No documento, o Estado solicita que o Governo Federal disponibilize equipes de combate, aviões para realização de descargas de água, e helicópteros para apoio de logística e transporte de tropa. O objetivo é que o Estado possa concentrar seus esforços no combate ao incêndio florestal no Parque Estadual Encontro das Águas.

No dia 24 de outubro, a Sala de Situação Central (SCC), do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) de Mato Grosso, foi acionada pelo chefe do Parque Nacional do Pantanal, que solicitou apoio para verificar um incêndio ativo na área do parque e da Reserva Fazenda Estância Dorochê, que são de gestão federal.

O Corpo de Bombeiros atendeu ao pedido e, no início de novembro, com o agravamento do incêndio, disponibilizou duas equipes para auxiliar o ICMBio. Na região há presença de áreas úmidas, com vegetação pantanosa, sendo considerados locais de difícil acesso.

Desde então, bombeiros militares de Mato Grosso estão atuando no local com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com um helicóptero e um avião para o combate aos incêndios florestais. Duas equipes trabalham para a construção de aceiros e barreiras para evitar o agravamento dos incêndios.

Ao mesmo tempo, o Estado vem atuando no combate ao incêndio florestal no Parque Estadual Encontro das Águas, que foi extinto no dia 31 de outubro e reiniciou no dia 7 de novembro, em razão do forte calor e longo período de estiagem, no início desta semana.

Com a prorrogação do período proibitivo do uso de fogo e a previsão da falta de chuva na região, o Estado solicita que o Governo Federal envie reforços para combater os incêndios na área federal.

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-MT), enviou ofício, nesta quinta-feira (09.11), para que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) reforcem as ações de combate ao incêndio que atinge o Parque Nacional do Pantanal, na região de Poconé. O local é área de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Governo Federal.