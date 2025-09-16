MATO GROSSO
Governo de MT acompanha obra do SER Família Criança em Barra do Garças
O município de Barra do Garças recebeu, nesta segunda-feira (15.9), a visita do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virginia Mendes e do secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Klebson Gomes, para acompanhar o andamento da construção da unidade do Programa SER Família Criança. A obra, que contou com investimento de mais de R$ 5,4 milhões e está com mais de 80% concluída, representa um marco nas políticas públicas voltadas à infância e deve beneficiar mais de mil crianças em período de contraturno escolar.
Com a iniciativa, a segunda unidade do Programa SER Família Criança em contraturno no Estado, além de beneficiar crianças em situação de vulnerabilidade social fora do horário escolar, também contará com estrutura para oferecer acompanhamento especializado às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de SER Família Inclusivo, estimulando seu desenvolvimento educacional, social e emocional.
Durante a visita, o governador Mauro Mendes reforçou que os investimentos sociais do Governo de Mato Grosso têm como objetivo transformar vidas, oferecendo dignidade e cuidado às pessoas que mais precisam.
Foto: João Reis | Setasc-MT
“Com a criação dessa unidade, temos a oportunidade de ampliar o atendimento a quem mais precisa, oferecendo não apenas um espaço físico, mas também o acolhimento e o cuidado de profissionais capacitados. O investimento do Governo do Estado é fundamental para que esses locais estejam prontos para atender com dignidade, carinho e respeito. Agradeço ao trabalho da Setasc em nome do Governo de Mato Grosso e de todos os mato-grossenses”, afirmou Mauro Mendes.
A idealizadora do Programa SER Família, a primeira-dama Virginia Mendes, vistoriou a nova unidade e ressaltou a importância do programa para Barra do Garças.
“O SER Criança é a realização de um sonho para mim. Ver essa obra evoluindo me enche de alegria, porque sei que, em breve, muitas crianças terão um espaço seguro, acolhedor e preparado para estimular o desenvolvimento educacional, social e emocional delas”, afirmou.
O secretário da Setasc, Klebson Gomes destacou que, além de acompanhar a obra do SER Família Criança, Barra do Garças também recebeu a inauguração do Lar dos Idosos, que conta com todos os recursos destinados pelo Estado, incluindo a aquisição da mobília para garantir o pleno funcionamento do espaço, por meio da Setasc, com um investimento de mais de R$ 1,9 milhões.
Ele lembrou que o Programa SER Família é um dos pilares da política social do Estado e reafirmou o compromisso em ampliar as ações voltadas às famílias mato-grossenses.
“O Governo do Estado investe muito forte no social, para atender à necessidade dos idosos, crianças. Agradeço à confiança que dão em nosso trabalho, no Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, e é com essa confiança que buscamos proporcionar melhoria de qualidade de vida, com dignidade, trabalho e respeito à nossa população”, destacou o secretário.
Foto: João Reis | Setasc-MT
O prefeito de Barra do Garças, Dr. Adilson Gonçalves, também ressaltou a relevância da unidade do Programa SER Família Criança para o município. Ele destacou que o espaço vai atender mais de mil crianças em período de contraturno escolar, oferecendo práticas culturais, esportivas e acompanhamento com equipe multidisciplinar.
“Essa unidade será um marco para o futuro de Barra do Garças, pois vai garantir às nossas crianças um espaço adequado para aprendizado, desenvolvimento e convivência. Estamos investindo em um futuro melhor para as nossas famílias e veremos o resultado deste trabalho em cinco e dez anos. Neste sentido, agradeço a gestão estadual, ao governador Mauro Mendes e também à primeira-dama Virginia, por esse olhar atencioso à nossa população”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Assistência Social, Renata Beatriz Bilego, enfatizou a expectativa da população com a obra e reforçou que a inauguração está próxima.
“Estamos com uma expectativa alta para a breve inauguração do SER Família Criança, já estamos com mais de 80% das obras concluídas, em fase de acabamento, para atender mais de mil crianças diariamente, para que possamos propor atividades e proporcionar melhoria e qualidade de vida para as nossas crianças”, disse Renata.
Mais qualidade de vida
O Governo do Estado também realizou a entrega de uma cadeira de rodas especial ao Daymon José Gomes, durante as agendas no município. A ação garantirá mais conforto e mobilidade, segundo sua mãe, Claudete Gomes Pimentel.
Foto: João Reis | Setasc-MT
“Fiquei muito contente, estava precisando de uma cadeira mais confortável para dar uma estabilidade maior para o meu filho. Com a doação dessa cadeira, temos mais comodidade, e assim posso levá-lo para passeios onde ele vai se sentir mais confortável e ter mais qualidade de vida. Quero agradecer o Governo do Estado como um todo, pois a primeira-dama Virginia Mendes providenciou essa cadeira para o meu filho, além de outras ações como os cartões SER Família, remédios e cesta básica para minha família”, declarou.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Referência no país, Governo de MT inaugura nova sede do Lacen
O Governo de Mato Grosso entregou, nesta terça-feira (16.9), a nova sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), ao lado do Hospital Central, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.
“Aqui é um laboratório altamente especializado para controle viral, para sequenciamento genético e que presta serviço para os 142 municípios. Nós temos hoje aqui a melhor tecnologia para atender toda a rede de saúde”, afirmou o governador Mauro Mendes.
Com investimento de R$ 34,3 milhões em obras e 2.254 m² de área construída, a estrutura é equipada com um parque tecnológico de última geração, incluindo equipamentos exclusivos na América Latina, para ofertar exames de sorologia, biologia molecular, micobacteriologia, microbiologia clínica, entre outros, aos municípios do Estado via Sistema Único de Saúde (SUS).
O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, informou que o Laboratório Central contém 32 laboratórios dentro de suas instalações, com mais de R$ 60 milhões de investimentos.
“No início da pandemia, o Laboratório Central tinha uma capacidade técnica de fazer 40 testes RT-PCR, que é o teste ouro da Covid. Hoje, nós estamos estruturados para fazer 10 mil testes em 24 horas. Isso requereu de todo o nosso time, investimento em tecnologia, em discussão e estudos. Esse é um laboratório que foi desenhado desde o projeto para ser um laboratório, não uma instalação improvisada”, afirmou.
“Hoje nós temos uma sede nova, com parque tecnológico renovado, com a equipe totalmente qualificada, com laboratórios acreditados [pelo Inmetro]. Esses investimentos dão a possibilidade de crescimento. Estamos ampliando alguns testes, algumas ofertas e a pretensão é que a gente possa estender ainda mais e servir ainda mais”, completou a diretora do Lacen, Elaine de Oliveira.
O deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Paulo Araújo, disse ter muito orgulho de morar no Estado de Mato Grosso.
“Com a entrega do Lacen nós elevamos o nível para competir de igual para igual com a iniciativa privada. Quem chega aqui vai imaginar que isso aqui é um laboratório privado”, afirmou o deputado.
Participaram do evento os deputados estaduais Beto Dois a Um, Doutor João, Fábio Tardin, Paulo Araújo e Julio Campos, o promotor de Justiça Milton Mattos, os secretários de Estado Laice Souza (Comunicação), Vitor Hugo Bruzulato (Justiça), Klebson Gomes (Assistência Social), Andréia Fujioka (Agricultura), Heverton Mouretti (Segurança Pública em excercício), Paulo Farias (Controladoria) e a coordenadora-geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde, Miriam Livorati.
Saiba mais sobre o Lacen
O Lacen é composto por uma equipe de mais de 140 profissionais preparados para atender todos os municípios mato-grossenses. Esta estrutura permite que o laboratório realize mais de 200 tipos diferentes de análises, muitas delas essenciais para garantir a segurança e a qualidade nos procedimentos de saúde pública.
A unidade dispõe de uma estrutura apta para responder com agilidade e qualidade às demandas da vigilância laboratorial em Saúde Pública. O laboratório realiza análises de alta complexidade, integra a linha de cuidado e presta suporte às ações de controle de surtos, responde a emergências de saúde pública e apoia a formulação de políticas públicas baseadas em evidências científicas.
Os principais serviços realizados são: microbiologia clínica; biologia molecular; imunologia; sequenciamento genético; micobacteriologia; controle da qualidade da água; monitoramento de alimentos; controle de qualidade de lâminas de algumas doenças e dos exames citopatológicos.
A microbiologia clínica faz análises de doenças infecciosas de notificação compulsória, como meningite bacteriana e viral, coqueluche e difteria, bem como o monitoramento de micro-organismos multirresistentes. Já a biologia molecular é um setor de alta complexidade com papel central na vigilância laboratorial, com detecção precoce, monitoramento de surtos e realização ao diagnóstico diferencial para o mapeamento de patógenos circulantes no Estado.
As análises de Vigilância Sanitária e Ambiental são realizadas a partir de amostras coletadas pela Vigilância Sanitária e Ambiental dos municípios e do Estado. Como as análises laboratoriais de águas para consumo humano e envasadas, alimentos industrializados, artesanais, efluentes e resíduos.
Já a Unidade de Monitoramento Externo da Qualidade é responsável pela avaliação das lâminas de colpocitologia oncótica, o que garante qualidade no rastreamento do câncer do colo uterino na Atenção Básica.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 24 incêndios florestais nesta terça-feira (16)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CMMT) extinguiu um incêndio florestal em Poconé e mantém controlados 31 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta terça-feira (16.9) atuando diretamente no combate a 24 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
O incêndio florestal extinto estava localizado em Poconé, nas proximidades da entrada do Sesc Porto Cercado. Já os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Vila Bela da Santíssima Trindade, com dez focos; Dom Aquino, com três; Rondolândia, com três; Nova Ubiratã, com dois; Nova Maringá, com dois; Comodoro, com dois e Pontes e Lacerda, com dois. Também estão em monitoramento, com um foco ativo cada, os municípios de Figueirópolis D’Oeste, Cáceres, Novo Mundo, Guarantã do Norte, Paranatinga, Itiquira e Cláudia.
As equipes continuam mobilizadas no combate aos incêndios florestais em Pontes e Lacerda, onde atuam para a extinção de quatro focos ativos. As operações também seguem intensificadas nos municípios de Juína, Porto Esperidião, Santo Antônio de Leverger e Barra do Garças, cada um registrando dois focos ativos em combate.
Em Barra do Garças, os esforços estão concentrados no Parque Estadual da Serra Azul e na Serra do Roncador. As chuvas que atingiram a região hoje, somadas ao trabalho dedicado das equipes em solo e por via aérea, têm contribuído de forma significativa para a melhora do cenário na região.
No Parque Estadual da Serra Azul, o combate foi intensificado com o reforço de uma terceira aeronave, totalizando, até o momento, 45 horas de voo e aproximadamente 375 mil litros de água lançados sobre as áreas atingidas pelas chamas. Um helicóptero também está sendo utilizado para apoiar a infiltração das equipes em regiões de difícil acesso.
Na Serra do Roncador, a aeronave em operação já acumula 92 horas de voo, com mais de 505 mil litros de água utilizados no combate ao fogo. Atualmente, o foco está sob controle, com as chamas contidas dentro de uma área delimitada e risco mínimo de propagação para novas regiões. A situação segue sendo monitorada pelas equipes.
Além do apoio aéreo nesses locais, as operações envolvem o uso coordenado de maquinários, caminhões-pipa e a atuação integrada de bombeiros militares, brigadistas, militares do Exército e voluntários, concentrando esforços no controle e extinção dos focos remanescentes.
O Corpo de Bombeiros Militar também continua com as equipes mobilizadas no combate aos focos ativos nas regiões de Rosário Oeste, Nobres, Tesouro, Araguaiana, Colniza, Novo Santo Antônio, Tangará da Serra, Planalto da Serra e Paranatinga.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicópteros, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com foco no controle dos focos ativos e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 101 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 72 são incêndios florestais e outros 29 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados 9 eventos de fogo.
As ocorrências em terras indígenas incluem três focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia, e dois focos na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, localizados nos municípios de Paranatinga e Nova Ubiratã. Além disso, foram registrados focos nas seguintes áreas: Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande, em Poxoréu; Terra Indígena Pirineu de Souza, em Comodoro; Terra Indígena Ubawawe, em Santo Antônio do Leste; e Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 29 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu diretamente 206 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em todo o Estado.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 114 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 90 focos estão no Cerrado, 13 na Amazônia e 11 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
