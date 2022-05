Governo de MT aplica R$ 545 milhões em multas por crimes ambientais em 2022

A Prefeitura de Cuiabá, participou, na manhã desta terça-feira (31), da abertura da programação do mês do Meio Ambiente,iniciativa de autoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT). A solenidade ocorreu na sede do órgão, na capital. A ação busca estimular a cultura da preservação e do desenvolvimento sustentável em parceria com os municípios mato-grossenses, onde o quantitativo de mudas plantadas seja equivalente ao número de habitantes, respectivamente.

Representando o Executivo Municipal, o chefe da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), Renivaldo Nascimento, enfatizou que a ação retrata uma soma de esforços mútuos, beneficiando à população em primeiro lugar.

“A proposta é que façamos isso todos os anos e com certeza essa é uma meta que será alcançada também, uma vez, que nenhum empreendimento é aprovado na cidade, sem que se plante uma árvore em suas intermediações. Uma ideia fantástica do conselheiro Sérgio Ricardo que vamos abraçar”, externou.

Presidente do Comitê Ambiental (Comam) do órgão de controle, o conselheiro Sérgio Ricardo afirmou que mais de três mil plantas serão distribuídas. “Quando falamos sobre problemas ambientais, precisamos falar também em ações permanentes de reflorestamento, como forma de mitigar o desmatamento que ocorre em grande escala no país”, disse.

Dentre as espécies de mudas estão: goiaba, jabuticaba, acerola, bacupari e Ipê. A programação desenvolvida pelo TCE-MT se estende até 30 de junho. Além disso, estiveram presentes, a secretária-adjunta de Meio Ambiente, Ana Paula Morelli e o presidente, conselheiro José Carlos Novelli.