Governo de MT apoia evento que deve movimentar R$ 10 milhões em negócios

Com foco no fortalecimento da economia rural e no incentivo aos esportes equestres, o Governo de Mato Grosso marcou presença na abertura oficial da 12ª edição da Semana do Cavalo, realizada na noite desta sexta-feira (02.05), no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, em Cuiabá. O evento, considerado o maior do segmento no Centro-Oeste, segue até o dia 10 de maio e conta com o apoio institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que também mantém um estande no local para divulgar ações voltadas ao agronegócio.

Com um rebanho estimado em mais de 400 mil cavalos, Mato Grosso se consolida como um dos maiores polos da equinocultura no país, que envolve criação, esportes e serviços. Nacionalmente, a cadeia produtiva dos cavalos é responsável por cerca de R$ 35 bilhões em movimentação econômica e mais de três milhões de empregos diretos e indiretos, conforme a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM).

Durante a solenidade, o governador Mauro Mendes destacou o papel da equinocultura na economia estadual e anunciou planos para ampliar ainda mais o apoio a eventos como a Semana do Cavalo, incluindo a transferência da edição de 2026 para o novo Parque Novo Mato Grosso.

“Estamos muito felizes por ver essa atividade crescer junto com Mato Grosso. A equinocultura movimenta a economia, o turismo, gera emprego e renda, além de promover inclusão social com ações como a equoterapia, que teve papel fundamental no desenvolvimento da minha filha. Nosso compromisso é apoiar eventos como esse, que projetam nosso estado nacionalmente”, afirmou o governador.

Madrinha da 12ª Semana do Cavalo, a primeira-dama Virginia Mendes, destacou as ações sociais desenvolvidas pelos organizadores, os irmãos Caê e Marcos Póvoas, à frente do Haras Twin Brothers.

“É uma honra ser madrinha de um evento que, além da paixão pelo cavalo, tem um olhar carinhoso para o social, atendendo crianças com autismo, TDAH e em situação de vulnerabilidade. Isso me toca profundamente e reforça minha vontade de continuar ajudando”, declarou Virgínia.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, reforçou o compromisso do Governo em fomentar o setor por meio de incentivos à genética, competições e exposições.

“Mato Grosso investe em genética, inovação e qualificação. A Semana do Cavalo é uma vitrine que mostra a força dessa cadeia produtiva, responsável por bilhões em movimentação econômica no Brasil. O apoio do Governo é essencial para consolidar o Estado como referência nacional no segmento”, destacou Miranda.

Um dos idealizadores do evento, Caê Póvoas, fez questão de agradecer o apoio do poder público e emocionou-se ao citar a trajetória da Semana do Cavalo, que chega à 12ª edição com recorde de público e competidores.

“Ver esse parque lotado, com famílias, apaixonados por cavalos e atletas de várias partes do Brasil é a confirmação de que vale a pena. Governador, seu apoio, da dona Virginia, dos deputados e secretários, é o que nos dá força para seguir em frente. O cavalo transforma vidas, movimenta a economia e promove inclusão social”, afirmou Caê.

Seu irmão e também organizador do evento, Marcos Póvoas, destacou a transformação de Mato Grosso nos últimos anos, resultado de uma gestão comprometida com o desenvolvimento.

“Governador, sua gestão é um marco para Mato Grosso. Hoje temos segurança, saúde, educação de qualidade e incentivo real ao esporte e à cultura. Temos orgulho de dizer que somos do Estado com o cavalo mais veloz do mundo e com o melhor evento equestre do Centro-Oeste”, afirmou.

A cerimônia contou ainda com a presença da presidente da ABQM, Mônica Ribeiro, que reforçou a importância da raça Quarto de Milha na economia nacional e elogiou a estrutura do evento em Mato Grosso.

“O cavalo é uma paixão que virou negócio. A raça Quarto de Milha representa a maior fatia dessa economia bilionária, e eventos como esse fortalecem nosso propósito de unir famílias, gerar renda e promover o bem-estar por meio dos cavalos”, disse.

Com leilões, competições, exposições, palestras técnicas, ações sociais e shows nacionais e regionais, a 12ª Semana do Cavalo deve atrair milhares de visitantes até o dia 10 de maio, consolidando Mato Grosso como referência no calendário nacional do cavalo e do agronegócio.

