Governo de MT apresenta a deputados estaduais como Hospital Central irá funcionar

A capital mato-grossense, Cuiabá, completa nesta terça-feira (8.4) 306 anos de fundação, e conta com mais de R$ 4 bilhões em investimentos do Governo de Mato Grosso para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de obras e ações em diversas áreas, infraestrutura, saúde e educação.

“Cuiabá é a cidade que me acolheu quando cheguei em Mato Grosso, com 16 anos. Aqui construí minha família, minha carreira e minha vida. Sei da importância da nossa Capital e do quando ela precisa de obras. É por isso que temos feito investimentos recordes em asfalto, pontes, escolas, hospitais, no social e em todas as áreas. Hoje Cuiabá recebe investimentos à altura dos cuiabanos”, afirmou o governador Mauro Mendes.

Do total de recursos investidos pelo Governo do Estado desde 2019, mais de R$ 1,6 bilhão foi para obras e ações que já estão concluídas, como a recuperação da trincheira Jurumirim e do asfalto na Estrada do Moinho. A construção do Centro Oficial de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) também possibilitou à Capital receber importantes eventos esportivos do atletismo, incentivando o esporte e dando mais uma opção de lazer para os cuiabanos.

Para melhorar ainda mais a qualidade de vida urbana em Cuiabá, o Governo ainda investe mais de R$ 2,6 bilhões em obras como o Parque Novo Mato Grosso, que vai ser o maior complexo multieventos da América Latina, o Complexo Viário Leblon e a Ponte do Parque Atalaia, que vai beneficiar diretamente mais de 70 mil pessoas, ligando Cuiabá a Várzea Grande.

O Governo ainda está construindo na Capital os dois maiores hospitais do Estado: o Julio Muller e o Hospital Central, cuja obra foi retomada depois de 34 anos de paralisação.

E a população ainda conta com auxílio do Governo de Mato Grosso para realizar o sonho da casa própria, por meio do programa SER Família Habitação, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, que concede subsídios de até R$ 20 mil para a entrada no financiamento de casas populares.

