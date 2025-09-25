Governo de MT apresenta avanços do programa REDD+ na Semana do Clima de Nova York

O Governo de Mato Grosso apresentou, nesta quarta-feira (24.9), avanços do programa REDD+ Early Movers (REM MT) durante a Semana do Clima de Nova Iorque (Climate Week NYC), nos Estados Unidos (EUA).

Os resultados positivos do programa foram apresentados na mesa-redonda organizada pela Coalizão Leaf, que mobiliza empresas e governos para acabar com o desmatamento tropical no hemisfério sul. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, representou o governo mato-grossense no evento.

“Estamos executando há quase oito anos o REDD+ em Mato Grosso e, com todos os investimentos realizados a partir do programa, reduzimos o desmatamento, enquanto continuamos sendo um Estado líder na produção agrícola. Temos o objetivo de consolidar as iniciativas de conservação com uma produção sustentável. Mas, só com controle de ações e repressão, nós não conseguimos solidificar essa matriz de combate ao desmatamento”, destacou Mauren.

Ela acrescentou que o próximo desafio do programa REM é garantir que haja valor agregado aos bens produzidos com legalidade por proprietários rurais na Amazônia. “Isso pode, de fato, promover mais inclusão social de comunidades indígenas, populações tradicionais e pequenos produtores. Por isso, é de extrema necessidade que os países desenvolvidos paguem pelos recursos naturais que temos, já que eles não têm mais. Mato Grosso tem 60% de sua área preservada e a legislação ambiental mais severa do mundo. Se os países querem preservação, que paguem por esses recursos”, afirmou.

Durante a mesa-redonda, os representantes da Coalizão Leaf ressaltaram os bons resultados do programa em Mato Grosso na proteção da floresta amazônica.

Programa REM

O programa REM é um acordo de investimentos com a Alemanha e o Reino Unido para ações de conservação da floresta por meio de agricultores familiares, comunidades tradicionais, produtores rurais sustentáveis e povos indígenas.

Os países fomentam iniciativas que estimulam a agricultura de baixo carbono e a redução do desmatamento. O objetivo é reduzir emissões de dióxido de carbono (CO²) no planeta.

Atualmente, Mato Grosso executa a segunda fase do programa REM. São mais de 15 milhões de libras repassadas pelo governo britânico, além de mais 15 milhões de euros pelo governo alemão. Na primeira fase, os recursos atenderam 144 organizações sociais, sendo 114 associações ou cooperativas. Entre os contemplados, estão 603 aldeias, onde vivem 40 povos indígenas. No total, 107 municípios mato-grossenses foram atendidos.

Também fazem parte da comitiva a secretária de Comunicação, Laice Souza; o promotor de Justiça Marcelo Vachiano; a secretária adjunta de Recursos Hídricos da Sema, Lilian Ferreira dos Santos; e servidores do Governo do Estado.

