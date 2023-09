Governo de MT apresenta editais da Lei Paulo Gustavo nesta segunda-feira (02)

A Polícia Comunitária, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), realizou, nesta sexta-feira (29.09), no distrito de Santa Clara (Ponta do Aterro), em Vila Bela da Santíssima Trindade (522 km de Cuiabá), o evento Comunidade Integrada, levando diversos serviços de saúde e educação social para a comunidade da região, além de atividades promovidas pelas forças de segurança da Sesp.

No local, a Sesp disponibilizou estandes com informações sobre os serviços prestados por cada órgão da Secretaria e o que eles podem oferecer, além de palestras sobre temas de interesse público, a fim de criar um ambiente de interação e diálogo entre as instituições e a comunidade.

Atendimentos médicos, como aplicação de vacinas e realização de exames preventivos e odontológicos, bem como serviços de confecção de identidades para os cidadãos, também foram oferecidos durante a programação.

O coordenador da Polícia Comunitária, tenente-coronel Sebastião Carlos, ressaltou a importância do evento para a comunidade beneficiada, reforçando a necessidade de criar uma relação de confiança com a população local e levar informações de relevância para a ordem social.

“Durante a ação foram ministradas palestras com o intuito de minimizar alguns problemas relacionados àquela sociedade, como violência doméstica, educação ambiental, a cultura da resistência contra as drogas, sobre os riscos da internet, e valores sociais, éticos e morais”, destacou.

Além dessas temáticas, houve discussões sobre os riscos da queimada, a necessidade da consciência ambiental para evitar crimes ambientais, e a relação da população com o meio ambiente, considerando os desafios que o Estado enfrenta nessa época do ano em relação às altas temperaturas e à seca.

O evento buscou levar a presença do Estado por meio das forças de segurança como Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Também participaram das atividades o Exército Brasileiro, o Consulado da Bolívia no Brasil, considerando a região ser fronteiriça com o país, a Receita Federal e a Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, com as Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde.

*Sob supervisão de Fabiana Mendes