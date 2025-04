Governo de MT assina ordem de serviço para construção de ponte de 561 metros

Edições da Operação Lei Seca realizadas de forma simultânea em dois pontos de Cuiabá resultaram em 15 condutores presos por embriaguez ao volante, na madrugada deste domingo (13.4). Destes, dois ainda não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As ações ocorreram na avenida 15 de Novembro, no Centro Sul, e na avenida Tenente Coronel Duarte, no bairro Dom Aquino. Um motorista também foi preso por adulteração de sinais identificadores de veículo.

De acordo com o relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), 106 veículos, entre carros e motocicletas, foram vistoriados, e 112 testes de alcoolemia foram aplicados. As abordagens também levaram à remoção de 40 veículos, sendo 25 carros e 15 motos.

Ao todo, 82 autos de infração de trânsito foram confeccionados por diversos delitos e irregularidades como recusa ao teste de alcoolemia, conduzir veículo sem CNH, conduzir veículo não licenciado, entre outras.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nas ações são empregadas equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Semob, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Politec, Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal e Sistema Socioeducativo.

