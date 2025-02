O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulgou 2.572 vagas de trabalho disponíveis para esta semana em Mato Grosso.

As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e estão distribuídas entre os 36 postos de atendimento do Sine, instalados em 32 municípios de Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande, são 417 vagas de empregos disponíveis em funções como auxiliar de linha de produção (87), auxiliar de limpeza (33), ajudante de obras (29), atendente de lojas e mercados (20), pintor de obras (18), operador de caixa (16), auxiliar de logística (15), auxiliar de estoque (10), operador de caixa (9), ajudante de carga e descarga de mercadoria (8), motorista de ônibus urbano (8), servente de obras (8), entre outras.

Há também a disponibilidade de oito oportunidades de trabalho exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). As funções são para auxiliar administrativo (3), operador de vendas (1), auxiliar contábil (1), oficial de manutenção (1), técnico de contabilidade (1) e vendedor interno (1).

No município de Porto Alegre do Norte, estão disponíveis 194 vagas de trabalho nas funções de carpinteiro (50), armador de estrutura de concreto (40), pedreiro (30), servente de obras (30), soldador (20), atendente de posto de gasolina (6), auxiliar de laboratorista de solo (6), auxiliar de linha de produção (4), operador de máquinas agrícolas (3), pintor de obras (3) e eletricista (2).

Na unidade de Barra do Garças, são registradas 139 oportunidades de trabalho nas funções de desossador (43), auxiliar de linha de produção (37), magarefe (20), eletricista de instalações (10), empacotador a mão (7), cabeleireiro (4), manicure/pedicure (4), empregado doméstico nos serviços gerais (3), cuidador de idosos (2), designer de sobrancelhas (2), massoterapeuta (2), ajudante de carga e descarga de mercadoria (1), auxiliar administrativo (1), cozinheiro de restaurante (1), cozinheiro geral (1), estoquista (1).

A lista detalhada e completa das vagas ofertadas pela Rede Sine pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é das 10h às 18h.

Para ter acesso completo a todas as oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso, acesse o documento em anexo.

*Com supervisão de Layse Ávila

Fonte: Governo MT – MT