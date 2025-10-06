MATO GROSSO
Governo de MT beneficia mais de 2,8 mil estudantes com inauguração de duas novas escolas em Sorriso
O Governo de Mato Grosso inaugurou, na manhã desta segunda-feira (6.10), duas novas escolas no município de Sorriso (a 400 km de Cuiabá). Com investimento de mais de R$ 24,9 milhões, as unidades entregues pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vão beneficiar mais de 2.800 estudantes, reforçando o compromisso do Estado com a ampliação e modernização da rede pública de ensino.
Durante a inauguração, o governador Mauro Mendes destacou que os investimentos fazem parte de um amplo programa de valorização da educação em todo o Estado.
“Essas entregas representam o compromisso do Governo de Mato Grosso com o futuro das nossas crianças e jovens. Estamos garantindo escolas modernas, seguras e com estrutura de excelência, porque acreditamos que a educação é a base para transformar vidas e desenvolver o nosso Estado”, afirmou.
Foi inaugurado o Colégio Integrado (CEI) 06 – Escola Estadual Militar Tiradentes Cabo Antônio Dilceu da Silva Amaral -, que recebeu um investimento de R$ 17,1 milhões e contou com obras de reforma e ampliação.
A unidade é o primeiro CEI na cidade e conta com 24 salas de aula, piscina, quadra poliesportiva com vestiários, além de novos espaços administrativos e pedagógicos. A área de intervenção totaliza 4.700,34 m², com capacidade para atender 1.440 alunos, divididos em dois turnos de 720 estudantes.
A outra unidade inaugurada é a Escola Estadual 13 de Maio, que passou por um amplo processo de reestruturação e ampliação, com investimento de R$ 7,7 milhões. A unidade também passou a contar com 24 salas de aula – 16 reformadas e oito novas – e poderá atender 1.440 estudantes. Entre as melhorias, estão a construção de sanitários masculinos e femininos, sanitários acessíveis para pessoas com deficiência (PCD), quadra poliesportiva com vestiário e pórtico padrão.
O vice-governador Otaviano Pivetta destacou que mais escolas do modelo de CEI serão construídas nos municípios de Mato Grosso. “Tenho muito orgulho de deixar com essa equipe do governo um novo legado, uma nova forma de fazer educação, com dedicação e dignidade aos estudantes”, acrescentou.
O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, ressaltou que o trabalho realizado em Sorriso simboliza a prioridade dada à infraestrutura e à qualidade do ensino.
“Cada nova escola entregue é um passo importante na construção de uma rede pública mais forte e acolhedora. Nosso objetivo é que cada estudante mato-grossense tenha acesso a um ambiente de aprendizagem digno e completo”, destacou.
O prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, destacou a parceria entre o governo e a prefeitura para alavancar a educação no município. “É um orgulho muito grande o governador e o secretário de Educação virem à nossa cidade entregar duas escolas, principalmente uma CEI, sendo Sorriso a primeira cidade do Nortão a receber um Colégio Integrado com piscina, quadra, salas amplas”, disse.
Também participaram das inaugurações o deputado estadual Xuxu Dal Molin, o vice-prefeito de Sorriso, Acácio Ambrosini, entre outras autoridades do município.
CGE abre inscrições para o II Encontro Mato-grossense de Controle Interno
A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso está com as inscrições abertas para o II Encontro Mato-grossense de Controle Interno, que será realizado no dia 30 de outubro, das 8h às 17h, em Cuiabá. Nesta edição, o evento terá como tema “Controle Interno Estratégico: Governança, Riscos e Integridade” e reunirá servidores estaduais e municipais, auditores, controladores e especialistas de todo o país para discutir os avanços, desafios e inovações na área de controle interno da administração pública.
A iniciativa integra as ações previstas no Plano Plurianual (PPA) e no planejamento estratégico da CGE, com o objetivo de fortalecer os sistemas de controle interno do Estado e dos municípios, fomentar a cooperação entre os órgãos, aperfeiçoar a atuação das Unidades Setoriais de Controle Interno (Unisecis) e assessorias e melhorar a qualidade das auditorias realizadas pela Controladoria.
A programação do evento contará com a palestra de abertura do auditor federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), Rafael Bittencourt, que vai discutir “Aplicações e Limitações da Inteligência Artificial Generativa no Controle Interno”, apresentando como a tecnologia pode contribuir para a modernização das práticas de controle.
Em seguida, o gerente Executivo de Auditoria da Controladoria-Geral da Paraíba (CGE-PB), Rodolfo Serrano, abordará “Tendências e Desafios da Auditoria Interna Governamental”, trazendo uma perspectiva sobre as novas demandas e responsabilidades das unidades de auditoria no setor público.
No período vespertino o coordenador de Auditoria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Diocesio Sant’ana, tratará do tema “Comunicação Não Violenta em Auditoria”, destacando a importância das relações interpessoais no processo de auditoria.
Logo depois, a Subcontroladora de Governança e Compliance da Controladoria-geral do Distrito Federal (CG-DF), Cecília Fonseca, apresentará a palestra “GovNova DF – Modelo de Governança Pública com Foco em Inovação”.
E encerrando a programação, o controlador-geral do Estado de Mato Grosso, Paulo Farias, abordará o tema “O Controle Interno como Pilar Estratégico de Confiança na Administração Pública”.
O encontro será um espaço de troca de experiências, atualização técnica e integração entre profissionais que atuam na promoção da boa governança, na gestão de riscos e no fortalecimento dos mecanismos de integridade e controle na administração pública mato-grossense.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.
Desenvolve MT aproxima dos pequenos empreendedores e realiza mais de 700 atendimentos durante a Feira do Empreendedor
Mais de 700 empreendedores mato-grossenses buscaram orientação sobre crédito e investimento no estande da Desenvolve MT durante a Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae-MT entre os dias 3 e 5 de outubro, em Cuiabá. No espaço, os visitantes puderam simular financiamentos, tirar dúvidas sobre linhas de crédito e conhecer programas do Governo voltados ao fortalecimento de pequenos negócios.
A presença da Desenvolve MT na feira teve como objetivo aproximar os empresários das oportunidades de financiamento disponíveis para modernização, ampliação e inovação dos empreendimentos. De acordo com a equipe de atendimento, as linhas mais buscadas durante a feira foram Mulher e Jovem Empreendedor, que oferece até R$15mil, possibilitando alavancar o negócio, a linha Desenvolve Empresarial, modalidade que oferece até R$1,5 milhão para investimento em equipamentos, softwares, capacitação de equipe e muito mais, além de crédito para transporte e turismo.
O empresário Thiago Pereira, proprietário de uma indústria de móveis em Cuiabá, visitou o estande da Desenvolve MT em busca de informações para investimento na sua empresa para os próximos anos. Ele, que já é cliente, buscou um crédito alguns anos atrás para começar e agora foca em crescimento. “Estou em busca de modernização e investimento em maquinário para diminuir o custo da produção da minha empresa”, conta.
Além de Thiago, Tábita Oliveira, que também é cliente da Desenvolve MT, expôs seus produtos na Feira do Empreendedor Sebrae 2025, e conta que a expansão da empresa ocorreu com o apoio da agência. “Há dois anos atrás quando eu procurei a Desenvolve MT eu estava precisando de uma ajuda para expandir o meu negócio, e graças a oportunidade que eles me deram hoje eu estou aqui expondo na maior feira de empreendedorismo do Mato Grosso.”
Além de empresários que já conheciam a Desenvolve MT ou buscavam um novo financiamento, para muitos, o primeiro contato com a agência aconteceu durante a feira. Como é o caso da Adrielly Fernandes, sócia da Plena Corretora de Seguros, que no terceiro dia de evento ficou impressionada. Achei muito positiva a forma como a Desenvolve MT se apresentou e está aqui oferecendo suporte aos empreendedores”, afirmou.
A jovem advogada Gabriela também conheceu a agência durante o evento e se surpreendeu com a variedade das linhas, além da taxa de juros competitivas. “Conheci as linhas de crédito fornecidas pelo programa do Governo do Estado, Desenvolve MT. Achei muito boa, ainda mais para a jovem advocacia.”
Para a presidente da Desenvolve MT, Mayran Beckman, a participação na Feira do Empreendedor foi essencial para aproximar a agência de quem ainda não conhecia os serviços e reafirmar o compromisso com os pequenos e médios empreendedores mato-grossenses. “Muitos empreendedores ainda não sabem que é possível financiar desde máquinas, equipamentos até reformas, por exemplo, com o apoio do Governo de Mato Grosso, e eventos como esses são fundamentais para desmistificar o acesso ao crédito e mostrar que é possível e está ao alcance de quem busca,”, explicou a presidente.
Até setembro, a Desenvolve MT já liberou mais de R$59,5 milhões em concessão de crédito para apoiar as empresas de Mato Grosso. A Feira do Empreendedor Sebrae é um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil e Mato Grosso e, representa uma oportunidade de aproximação entre empreendedores, investidores e instituições. Em Mato Grosso, o encontro reforça a força do empreendedorismo como motor da economia, impulsionando a geração de emprego, renda e inovação em diversos segmentos.
*Com supervisão de Livia Rabani
