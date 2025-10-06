Governo de MT beneficia mais de 2,8 mil estudantes com inauguração de duas novas escolas em Sorriso

O Governo de Mato Grosso inaugurou, na manhã desta segunda-feira (6.10), duas novas escolas no município de Sorriso (a 400 km de Cuiabá). Com investimento de mais de R$ 24,9 milhões, as unidades entregues pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vão beneficiar mais de 2.800 estudantes, reforçando o compromisso do Estado com a ampliação e modernização da rede pública de ensino.

Durante a inauguração, o governador Mauro Mendes destacou que os investimentos fazem parte de um amplo programa de valorização da educação em todo o Estado.

“Essas entregas representam o compromisso do Governo de Mato Grosso com o futuro das nossas crianças e jovens. Estamos garantindo escolas modernas, seguras e com estrutura de excelência, porque acreditamos que a educação é a base para transformar vidas e desenvolver o nosso Estado”, afirmou.

Foi inaugurado o Colégio Integrado (CEI) 06 – Escola Estadual Militar Tiradentes Cabo Antônio Dilceu da Silva Amaral -, que recebeu um investimento de R$ 17,1 milhões e contou com obras de reforma e ampliação.

A unidade é o primeiro CEI na cidade e conta com 24 salas de aula, piscina, quadra poliesportiva com vestiários, além de novos espaços administrativos e pedagógicos. A área de intervenção totaliza 4.700,34 m², com capacidade para atender 1.440 alunos, divididos em dois turnos de 720 estudantes.

A outra unidade inaugurada é a Escola Estadual 13 de Maio, que passou por um amplo processo de reestruturação e ampliação, com investimento de R$ 7,7 milhões. A unidade também passou a contar com 24 salas de aula – 16 reformadas e oito novas – e poderá atender 1.440 estudantes. Entre as melhorias, estão a construção de sanitários masculinos e femininos, sanitários acessíveis para pessoas com deficiência (PCD), quadra poliesportiva com vestiário e pórtico padrão.

O vice-governador Otaviano Pivetta destacou que mais escolas do modelo de CEI serão construídas nos municípios de Mato Grosso. “Tenho muito orgulho de deixar com essa equipe do governo um novo legado, uma nova forma de fazer educação, com dedicação e dignidade aos estudantes”, acrescentou.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, ressaltou que o trabalho realizado em Sorriso simboliza a prioridade dada à infraestrutura e à qualidade do ensino.

“Cada nova escola entregue é um passo importante na construção de uma rede pública mais forte e acolhedora. Nosso objetivo é que cada estudante mato-grossense tenha acesso a um ambiente de aprendizagem digno e completo”, destacou.

O prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, destacou a parceria entre o governo e a prefeitura para alavancar a educação no município. “É um orgulho muito grande o governador e o secretário de Educação virem à nossa cidade entregar duas escolas, principalmente uma CEI, sendo Sorriso a primeira cidade do Nortão a receber um Colégio Integrado com piscina, quadra, salas amplas”, disse.

Também participaram das inaugurações o deputado estadual Xuxu Dal Molin, o vice-prefeito de Sorriso, Acácio Ambrosini, entre outras autoridades do município.

Fonte: Governo MT – MT