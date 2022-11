Governo de MT condecora servidores que completam 25 anos de carreira pública

Adolescentes que cumprem medida socioeducativa no Centro de Atendimento Socioeducativo (Complexo Pomeri) colocaram a mão na massa, ou melhor, em pães, temperos e hambúrgueres, durante aula prática de Hambúrguer Gourmet, abrindo as atividades do Segundo Ciclo de Oficinas Socioeducativas na unidade, em Cuiabá. Adolescentes que cumprem medida socioeducativa no Centro de Atendimento Socioeducativo (Complexo Pomeri) colocaram a mão na massa, ou melhor, em pães, temperos e hambúrgueres, durante aula prática de Hambúrguer Gourmet, abrindo as atividades do Segundo Ciclo de Oficinas Socioeducativas na unidade, em Cuiabá.

A ação foi idealizada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso (GMF/MT) e tem como objetivo possibilitar novas oportunidades aos adolescentes, através do empreendedorismo.

Um dos participantes contou que aprendeu tudo da aula e pretende aproveitar o conhecimento, quando sair do sistema. “Agora sei temperar, fazer um hambúrguer caseiro, montar o sanduiche, tanto como se fosse um baguncinha, ou um hambúrguer chique”, revela. “Para nós foi uma boa oportunidade para aprender e quando sair ter uma chance de arrumar um emprego”.

“Gostei mesmo”, anunciou outro participante. “Quando sair e tiver um emprego vou abraçar (a oportunidade), vou fazer cursos e aprender mais”, promete.

O líder de ações socioeducativas – GMF/TJMT, Tiago Perussi Lima Rodrigues, responsável pela oficina de Hambúrguer Gourmet, aponta que a capacitação tem o objetivo de ocupar o tempo dos adolescentes e também profissionalizante. “Estamos preparando esses adolescentes para que possam ser inseridos no mercado de trabalho, seja abrindo o próprio negócio, seja buscando uma vaga no setor de alimentos, no mercado de eventos, que está em constante expansão no Estado de Mato Grosso”, aponta.

Ciclo de Oficinas – Ainda estão previstas aulas práticas de Bolo no Pote Doce, Pães Artesanais e Decoração Natalina, todas desenvolvidas por oficineiros(as) voluntários(as), servidores do GMF e servidores do próprio Sistema Socioeducativo.

Além das oficinas, os adolescentes recebem acompanhamento psicológico de um grupo de estudantes de psicologia da Universidade de Cuiabá (Unic), sob a coordenação da professora Carla Queiroz. No decorrer das oficinas, as futuras psicólogas traçam o perfil dos adolescentes, analisando o empenho e envolvimento de cada.

O pré-projeto experimental visa a sua multiplicação para as demais unidades socioeducativas do Estado e conta com o apoio da Segunda Vara Especializada da Infância e Juventude, que possui como juiz titular o também coordenador do GMF/Eixo Socioeducativo, juiz Túlio Duailib Alves Souza, e da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT).

Para o melhor desempenho e aproveitamento dos adolescentes, antes das oficinas são realizados pelas estudantes os ciclos de palestras magnas, abordando o tema ‘Autoestima e Empreendedorismo’ e também são oferecidas sessões de Ciclos Restaurativos com temas como violência.

Programação – As oficinas para unidade masculina serão realizadas em dias diferentes nos mesmos horários: 9h às 10h/ 13h às 15h/ 15h30 às 16h. As próximas aulas já estão agendadas:

09 de novembro – Bolo no Pote Doce;

11 de novembro – Pães Artesanais;

16, 18 e 23 de novembro – Decoração Natalina.

As datas das oficinas para a unidade feminina ainda não foram definidas. No encerramento do ciclo será realizada a ‘Festa da Família, com uma confraternização entre adolescentes, pais e servidores do sistema socioeducativo, em data a ser definida.

Primeiro Ciclo de Oficinas Socioeducativas – A primeira fase das oficinas socioeducativas foi um sucesso e contemplou diversas áreas como artes, artesanato, culinária, danças étnicas e se encerrou no dia 07 de outubro, com a oficina de Restauro de Móveis.

#Paratodosverem Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição de imagem: Foto colorida em formato horizontal do oficineiro ensinando os adolescentes a produzirem hambúrgueres.

Alcione dos Anjos

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT