Governo de MT confirma Cuiabá como sede do Meeting Paralímpico 2022

Agora é oficial. Pela primeira vez, Cuiabá está confirmada como uma das sedes do Meeting Paralímpico de natação e atletismo. Em parceria com o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, o Comitê Paralímpico Brasileiro realiza o evento nos dias 12 e 13 de julho de 2022.

A piscina da Arena Pantana receberá as provas de natação, e as modalidades de atletismo serão realizadas no COT da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. O mais importante evento paralímpico do Brasil será realizado em Mato Grosso também com apoio da Federação Mato-grossense de Atletismo.

“É um sonho antigo do movimento paradesportivo de Mato Grosso, poder sediar um evento dessa magnitude, E é um evento inédito para nós. Trata-se do evento mais inclusivo nas praticas de modalidades paralímpicas. A natação e o atletismo congregam todos os atletas com deficiência: deficiência visual, intelectual, física, nanismo. Estamos muito felizes”, destaca Alex Lili, representante do segmento das pessoas com deficiência no Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed.

Na próxima semana, o Governo de Mato Grosso lançará o novo edital do Projeto Olimpus, que dá suporte para a grande maioria dos paratletas que participarão da competição em julho. Semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou e o governador Mauro Mendes sancionou a lei que amplia o Projeto Olimpus com a criação de novas categorias, valores atualizados e ainda mais abrangente, garantindo assim bolsa-atleta, bolsa-técnico e premiação por desempenho a atletas, paratletas e atletas-guia, em modalidades individuais e coletivas, e aos seus treinadores.

“Estamos muito orgulhosos. Dois anos após a criação do Projeto Olimpus, já colhemos resultados muito positivos. E a realização do Meeting Paralímpico 2022 em Cuiabá é mais uma consequência desse projeto tão poderoso de incentivo ao esporte em Mato Grosso, hoje, o mais relevante programa financeiro para desenvolvimento do esporte no Estado. Vem Meeting Paralímpico, nossos atletas estão preparados”, comemora Beto Dois a Um, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.