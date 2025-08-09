Governo de MT destaca avanços na produção de pequena escala das aldeias no dia internacional dos Povos Indígenas

O Dia Internacional dos Povos Indígenas é comemorado neste 9 de agosto. Em Mato Grosso, entre 2019 e abril de 2025, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), destinou mais de R$ 5 milhões em investimentos para fortalecer a produção agrícola em aldeias indígenas de diversas regiões.

As entregas incluíram tratores, implementos agrícolas, microtratores, motocultivadores, veículos utilitários, insumos e mudas, contemplando aldeias de municípios como Barra do Bugres, Alto Boa Vista, Paranatinga, General Carneiro, Juara, Campinápolis, Santa Terezinha, Canarana, Brasnorte e São Félix do Araguaia, além de cooperativas indígenas.

O incentivo estadual tem possibilitado que comunidades indígenas ampliem e diversifiquem sua produção, com destaque para culturas como o café e atividades como a apicultura, que vêm ganhando força nas aldeias. As ações reforçam o protagonismo dos povos originários na geração de renda, na segurança alimentar e na preservação de saberes tradicionais, aliados a práticas modernas de cultivo.

A secretária de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, destacou que este é um momento de reconhecimento e orgulho.

“Os povos indígenas de Mato Grosso estão cada vez mais empenhados em produzir, inovar e mostrar a força da agricultura de diferentes culturas. Nosso papel é oferecer condições para que eles possam expandir essa produção com dignidade, segurança e acesso a mercados.”

O governador Mauro Mendes ressaltou que o incentivo à agricultura indígena é parte do compromisso de sua gestão com a inclusão produtiva.

“Reconhecemos a importância histórica e cultural dos povos originários e acreditamos que investir na produção das aldeias é investir no futuro de Mato Grosso. É gratificante ver café, mel e outros produtos saindo diretamente dessas comunidades para abastecer famílias e gerar renda”, disse o governador completando.

“Logo, que assumimos em 2019 um dos primeiros pedidos da minha esposa, primeira-dama Virginia Mendes foi para que visitássemos as aldeias, e desde então ela não parou com os projetos e nós avançamos nos atendimentos”, contou Mauro Mendes.

O vice-governador Otaviano Pivetta reforçou que o trabalho da Seaf está alinhado a uma política de valorização e autonomia.

“Ao garantir máquinas, implementos, veículos e insumos, o Governo abre caminho para que as aldeias aumentem sua produtividade e independência econômica. Isso é desenvolvimento com respeito à identidade dos povos indígenas.”

Para o Cacique Paulo, do povo Balatipuané e presidente da Associação Comunitária localizada em Barra do Bugres, que recentemente foi contemplada com um trator cabinado de 80CV, no valor de R$ 207 mil, a vontade de produzir e contribuir com o desenvolvimento do estado já é uma realidade concreta para sua comunidade.

“Nós trabalhamos com agricultura, pecuária, etnoturismo e também com a produção de artesanato. Nossas peças já viajaram por todo o Brasil e recentemente estivemos na Fit Pantanal apresentando nossos produtos. Não é apenas a nossa aldeia que está avançando: temos irmãos de outras etnias produzindo café, mel e diversos alimentos. Somos gratos ao Governo do Estado, à Seaf e aos técnicos da Empaer que nos dão suporte técnico. Nosso objetivo é claro: produzir mais, garantir qualidade de vida ao nosso povo e contribuir cada vez mais com Mato Grosso”, afirmou o cacique.

“Com resultados concretos e histórias inspiradoras, Mato Grosso reafirma neste Dia Internacional dos Povos Indígenas seu compromisso com a valorização, o respeito e o fortalecimento das comunidades que guardam a história e a identidade do estado”, ressaltou a .

Fonte: Governo MT – MT