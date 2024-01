Esta sexta-feira (26) ficará marcada na história de Sinop e também na memória de centenas de famílias que receberam as chaves dos seus apartamentos no residencial Nico Baracat, após mais de uma década de espera. A emoção tomou conta da cerimônia oficial de entrega das chaves e inauguração do empreendimento, que reuniu, além dos primeiros 576 contemplados à nova moradia, o prefeito Roberto Dorner, secretária de Assistência Social, Scheila Pedroso, representando a pasta da habitação e autoridades do Governo Federal, na pessoa do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, Caixa Econômica, representantes do Governo do Estado, prefeitos de vários municípios e Legislativo Municipal.

As primeiras etapas do residencial entregues nesta sexta-feira foram a 2 e a 4, sendo 288 apartamentos em cada uma, pelo Minha Casa, Minha Vida. “Esse é um dia maravilhoso e muito aguardado por Sinop, em que estão sendo entregues moradias dignas para pessoas que precisam, após a articulação da gestão para retomada dos trabalhos após mais de uma década. Para mim é uma satisfação muito grande, porque foi um compromisso firmado com essas famílias. Um sonho que se tornou possível graças ao empenho e ao trabalho árduo. Agradeço a todas as autoridades presentes que de alguma forma se empenharam e contribuíram. Ao Governo do Estado que fez um aporte para complementar esse trabalho, agradeço ainda ao Governo Federal, na pessoa do ministro Fávaro e a Caixa Econômica. Nós temos que continuar trabalhando pelo desenvolvimento do nosso município”, destacou o prefeito, Roberto Dorner.

Selecionada para etapa 4, Alcione Bandeira Faria, conta que, para ela, o Nico Baracat representa estabilidade e a realização do sonho da casa própria. “Eu amei, estou no térreo, estou muito feliz porque é uma segurança a mais para os meus filhos. Espero há mais ou menos nove anos de muito aluguel, mudanças para lá e para cá, a rotina muda, muda a escola, quando a gente não tem uma casa fixa vivemos assim, mudança constante, mas agora graças a Deus vou morar no que é meu”, relatou.

Representando o Governo Federal, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, enalteceu em seu discurso a participação e o empenho de todos os envolvidos no processo de retomada do empreendimento. “Obrigada pela presença de cada um de vocês, por estarem aqui, neste momento tão feliz, com essas 576 famílias que têm a alegria de receber a sua casa”, ressaltou.

Emocionada, a secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, relembrou a trajetória das famílias que esperam pelo Nico Baracat. “É um momento de muita emoção, só quem viveu isso com vocês lado a lado sabe a necessidade que passam. Quero agradecer aqui de forma muito especial ao prefeito Roberto Dorner que que trabalhou incansavelmente desde o primeiro dia da sua gestão para que esse empreendimento fosse entregue. Ele nos deu essa missão de resolver esse problema, porque era um problema que ninguém resolvia e nós conseguimos graças a ajudas de deputados, senadores, governador, obrigada a todos os parceiros. Quero agradecer ainda, de forma mais que especial, a minha equipe de Habitação, que fez o corpo a corpo e ajudou com as documentações”, agradeceu.

Filho do homem que deu nome ao residencial Nico Baracat e também prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat também participou da cerimônia. “Primeiro é uma satisfação ver meu pai sendo homenageado, ele que passou aqui por Sinop, Sorriso, Lucas, assinando contratos de conjuntos habitacionais e hoje está sendo entregue aqui pelo prefeito Roberto Dorner. Hoje estou tendo a felicidade de participar da entrega de mais de 500 apartamentos, parabenizo o prefeito pela obra, o governo do estado, Governo Federal e a secretária e primeira-dama pela condução de seu trabalho. Sem dúvida nenhuma as famílias contempladas estão realizadas com a bela obra”, destacou

Dona Ivone Ingrid Strunz é aposentada e há nove anos espera por esse momento. “Cada um quer seu cantinho. Pra mim é tudo de bom, com a graça de Deus, finalmente vamos realizar nosso sonho, já estamos há muito tempo na espera, valeu a pena. Eu sempre falo, a esperança é a última que morre, eu sempre tive esperança que ia sair, agora todos nós vamos ser contemplados com nosso cantinho. Estou muito feliz”, relatou a futura moradora.

Além da cerimônia de entrega, o dia também foi marcado pela eleição de síndicos dos blocos de apartamentos. Também participaram da cerimônia a vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Ines da Silva Magalhães, deputados, prefeitos da região, secretários, vereadores e outras autoridades.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT