Governo de MT discute regularização ambiental dos imóveis rurais nos biomas Amazônia e Pantanal

Entre os dias 16 e 18 de junho, Mato Grosso sedia o ForestFire 2025 – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, evento inédito no Brasil que reunirá especialistas de 10 países, pesquisadores e comandantes de todos os 27 Corpos de Bombeiros Militares do país. A programação inclui palestras técnicas, minicursos e uma feira de expositores com entrada gratuita e aberta ao público.

Além da programação técnica, o evento contará com a feira de expositores com soluções tecnológicas para combate a incêndios, monitoramento, drones, aeronaves e sistemas de alerta, que também receberá o público em geral, estudantes, gestores públicos e específicos na temática ambiental.

A programação conta com representantes e palestrantes de Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, Nova Zelândia, Espanha, Chile, Irlanda e França, além do Brasil. Essa participação internacional reforça a relevância do congresso como espaço estratégico para o intercâmbio de conhecimentos, fortalecimento de redes de cooperação interinstitucional e alinhamento de boas práticas em escala global.

No primeiro dia, após a abertura oficial, o evento traz a palestra magna do Cel. BM Washington Luiz Vaz Júnior, presidente da LIGABOM, prevista para às 11h. No período da tarde, dois grandes destaques internacionais abrem a agenda técnica, Domingos Xavier Viegas (Universidade de Coimbra – ADAI) que apresenta às 14h o projeto FirEUrisk, uma colaboração internacional para gestão de incêndios florestais e, às 14h50, o Coronel Flávio Glédson Bezerra, comandante do CBMMT, apresentará a experiência de Mato Grosso na gestão integrada de incêndios.

Outros nomes de peso completarão a programação da tarde. Átila Machado de Oliveira, da Nova Zelândia, compartilha o modelo neozelandês de combate a incêndios (15h20). e o Dr. José Gomes, de Portugal, que abordará o tema, gestão de operações aéreas e terrestres no país. Logo às 18h, haverá a formatura da turma de pós-graduação em Gestão de Incêndios Florestais de Mato Grosso.



A manhã do dia 17 (terça-feira) começa com mesa-redonda sobre governança interinstitucional em Mato Grosso (8h). Em seguida, ganha destaque a palestra de Nathan Barcklay e Daniel Berlant, da CAL FIRE (EUA), com uma análise sobre a gestão na Califórnia (10h10). Logo após o Irlandês Ciaran Nugent fala sobre os aprendizados de combate a incêndios em ilhas pequenas (11h10).

Durante a tarde, mais especialistas vão ao centro da plenária principal para compartilhar experiências, como o português Sérgio Gomes, que trará as ações da AFOCELCA (14h). Após, tem o Dr. Thomas Richard Anderson, dos EUA, com a apresentação de um estudo de caso do Parque Nacional Everglades (14h40). E em seguida o senhor Greg Seamon, da Flórida, conduz palestra sobre treinamento de brigadas (15h45). Para encerrar as ações do dia, haverá uma mesa-redonda com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre monitoramento de queimadas e clima no Pantanal.

Na quarta-feira (18), o evento traz experiências da América Latina e Europa. Pela manhã estão previstas duas palestras, a primeira com Alfredo Nolasco Morales, do Canadá, sobre gestão florestal na América Latina (9h20) e a segunda com o chileno Ramón Figueroa que compartilha práticas da ARAUCO na prevenção e combate (10h50).

Para o período da tarde o espanhol Moisès Galán Santano, apresenta a coordenação de emergências na Catalunha (14h). Em seguida, Jordi Vendrell, da Fundação Pau Costa (Espanha), fala sobre produção de conhecimento técnico em manejo do fogo (14h50). Ainda tem a participação do chileno Rodrigo Jorquera, que debate ações aéreas contra incêndios (15h50) e o Major Philippe Sallenave, da França, encerra com a doutrina da Defesa Civil francesa (17h10).

O evento se encerra com coquetel, às 18h, para todos os participantes.

Minicursos e inscrições

Além das palestras, o ForestFire 2025 contará com minicursos especializados, voltados para profissionais de segurança pública, meio ambiente e pesquisadores. A participação nas palestras e minicursos exige inscrição com taxa simbólica. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Evento: ForestFire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais

Data: 16 a 18 de junho das 8h às 18h

Local: Centro de Eventos do Pantanal – Cuiabá (MT)

Inscrições: www.forestfire.com.br

Fonte: Governo MT – MT